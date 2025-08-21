Зеленский готов на встречу с Путиным, но не в Венгрии или России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на двустороннюю или трехстороннюю встречу с лидером России Владимиром Путиным. Однако переговоры должны состояться в Австрии, Швейцарии или Турции, а не на территории Венгрии или России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами.

"Мы считаем, что справедливо, это отмечали и европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине - и на Европейском континенте. Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия - мы соглашаемся. Турция? Турция для нас - это страна НАТО и часть Европы. И мы не против", - подчеркнул Зеленский, отметив, что "встречи в Москве не может быть", - отметил Зеленский.

"Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единство всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но она была против поддержки Украины", - добавил президент.

Президент добавил, что сейчас все ожидают шага от российской стороны, которая еще не подтвердила прямой готовности к саммиту и не назвала никаких сроков. В то же время еще до встречи украинская власть ожидает конкретику относительно гарантий безопасности от партнеров.

Напомним, чиновник администрации Трампа и лицо, близкое к администрации рассказали, что Секретная служба США планирует проведение встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия уже дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и это предложение остается в силе.