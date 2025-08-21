Зеленський готовий на зустріч із Путіним, але не в Угорщині чи Росії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що погоджується на двосторонню або тристоронню зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним. Проте переговори мають відбутися в Австрії, Швейцарії або Туреччині, а не на території Угорщини чи Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Зеленський заявив на зустрічі з журналістами.
"Ми вважаємо, що справедливо, це відзначали і європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Тому що війна в Україні - і на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія - ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас - це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти", - підкреслив Зеленський, зазначивши, що "зустрічі в Москві не може бути", - зазначив Зеленський.
"Що стосується Будапешта як майданчика, мені здається, що сьогодні це непросто. Це непросто, тому що є єдність усіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але вона була проти підтримки України", - додав президент.
Президент додав, що зараз всі очікують кроку від російської сторони, яка ще не підтвердила прямої готовності до саміту і не назвала жодних термінів. Водночас ще до зустрічі українська влада очікує на конкретику щодо гарантій безпеки від партнерів.
Нагадаємо, чиновник адміністрації Трампа та особа, близька до адміністрації розповіли, що Секретна служба США планує проведення зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна у Будапешті.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.
Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина вже двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною, і ця пропозиція залишається в силі.
По суті - нема чого відповісти. Тік недолуге кацаполайно.
Для цього є ліхтарі. Подвійні, потрійні. Приїздіть й вішайте.
🍁 А у мєня, прекрасная маркіза, всьо хорошо, всьо хорошо! Основні заяви Зеленського під час спілкування з журналістами:
🔸 Були успішні випробування ракети "Фламінго". І поки що ракета найуспішніша, яка в нас є - вона летить 3 тисячі кілометрів, це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити.
Вже котрий рік не можемо багато про це говорити, ага.
🔸 На Покровському напрямку, де було просочування ворога, було знищено до 90-100% окупантів, які пройшли вглиб.
Це інформація випадково не від Трегубова? Г-мм...
🔸 Після розмови з Трампом ми узгодили склад американської групи для підготовки зустрічі з росіянами. Це Рубіо, Віткофф, Венс.
Два українофоба і без Келлога. Ну, ОК.
🔸 Співвідношення дронів зараз 1,1:1 на користь України, тоді як реальний потенціал виробництва дозволяє вийти на 2,5-3:1, але бракує фінансування.
А що ж тоді дозволяє, якщо бракує фінансування?
🔸 Україна хоче отримати розуміння архітектури гарантій безпеки протягом 7-10 днів, ще до зустрічі з путіним.
Розуміння є, безпеки немає.
🔸 Щодо місця зустрічі з путіним. Справедливо, щоб вона була в нейтральній Європі. Швейцарія, Австрія - ми погоджуємося. Ми не проти Туреччини. Зустрічі в Москві не може бути. Будапешт - на сьогодні це не просто.
Гаага, нє?
🔸 Я попросив Трампа, щоб Угорщина не блокувала наш вступ до ЄС. Президент США пообіцяв, що його команда буде над цим працювати.
Так, Трамп дійсно попросив. Але Орбан знає, що Донні про це через тиждень забуде.
🔸 Розповіді, що до кінця року РФ окупує наш Донбас - це балачки. Бо для цього їм потрібно ще 4 роки.
Звідки такі точні дані про 4 роки?
🔸 Щодо Сумщини, в сьогоднішніх реаліях це питання часу, - кілька місяців і росіян там не буде.
Краще, щоб росіян на Землі не було взагалі.
🔸 Що стосуються всіх наших тимчасово окупованих територій, юридично ми не визнаємо окупацію.
А були інші варіанти?
🔸 Сьогодні ми маємо позитивний сигнал від Америки, що вони будуть учасниками гарантій безпеки для України.
Просто позитивний? Вже не потужний?
🔸 Не знаємо, скільки країн готові до "boots on the ground". Ми знаємо, що в коаліції охочих є 30 країн, які потенційно розглядають свою участь в гарантіях безпеки.
Курчат по осені рахують.
🔸 Я обговорював з Трампом карту війни. Ми багато говорили про Крим. Президент США зазначив, що Крим - це був ключ для повномасштабної війни.
Багато говорили про Крим? Це після цих розмов Трамп збільшив Крим до розмірів Техасу і переніс в океан? Гарно поговорили.
🔸 Чому Китай не в гарантах безпеки? Нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні. Пекін допоміг Росії, відкривши ринок дронів.
Справедливості заради - китайських дронів і у нас до біса.
🔸 Ми готові на конфігурацію двосторонньої і тристоронньої зустрічей. І якщо рускіє не готові на таке - ми просимо ввести тарифи.
З цим згоден, треба просити. Але й самім не сидіти, склавши руки.
🔸 Якщо говоримо про гарантії безпеки подібно до 5 статті НАТО, то це має бути сильним рішенням. У Ізраїля ж є відповідні гарантії. Якщо є сильні гарантії від США, то вони працюють.
На жаль," потужні" гарантії безпеки на папері - не є такими в реалі. Тільке масове власне виробництво власної балістики є біль-менш дієвою гарантією.
🔸 Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою. Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього.
Був би задоволений? Саме у цьому контексті треба розглядати політичні репресії проти основних конкурентів?
🔸 Що стосується дронів: drone deal, який нами підготовлений і запропонований американській стороні щодо виробництва і ко-продакшну на 50 мільярдів: 5 років, 10 мільйонів дронів на рік. Така велика програма. Після війни вона запрацює.
Після війни запрацює... Люблю таке.
❗️ Вибачте за легкий сарказм. Попереднім досвідом навіяло…
Сценарій путіна про довгострокову мирну угоду з непередбачуваними результатами - це не те, що потрібно Україні. Бо щоночі росія атакує українські міста дронами та балістикою - Полтаву, Чернігів, Одесу і Київ… Це ще один доказ того, що терміново потрібне всеосяжне припинення вогню. І це можна зробити протягом години.
Без сильної позиції наших партнерів із Європейського Союзу, НАТО та Сполучених Штатів путін не збирається зупиняти війну. Але зараз, після саміту в Анкориджі та у Вашингтоні, ми принаймні маємо серйозні сподівання, що це можливо. Про це, зокрема, свідчить досвід переговорів із путіним у 2014 році, коли вдалося досягти припинення вогню наприкінці 2014-го - на початку 2015-го в рамках Мінського процесу.
путін хотів розділити весь західний світ, зруйнувати всі спроби єдності та солідарності. І він програв. На Вашингтонському саміті всі європейські лідери разом із лідером Сполучених Штатів та українським президентом продемонстрували європейську єдність, єдність із Україною та трансатлантичну єдність.
Це дає нам сильну надію і робить нас міцнішими. Ми не повинні відмовлятися від ідеї участі України у форматі НАТО - це найефективніший спосіб зупинити війну.