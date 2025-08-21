Зеленський готовий на зустріч із Путіним, але не в Угорщині чи Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погоджується на двосторонню або тристоронню зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним. Проте переговори мають відбутися в Австрії, Швейцарії або Туреччині, а не на території Угорщини чи Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Зеленський заявив на зустрічі з журналістами.

"Ми вважаємо, що справедливо, це відзначали і європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Тому що війна в Україні - і на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія - ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас - це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти", - підкреслив Зеленський, зазначивши, що "зустрічі в Москві не може бути", - зазначив Зеленський.

"Що стосується Будапешта як майданчика, мені здається, що сьогодні це непросто. Це непросто, тому що є єдність усіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але вона була проти підтримки України", - додав президент.

Президент додав, що зараз всі очікують кроку від російської сторони, яка ще не підтвердила прямої готовності до саміту і не назвала жодних термінів. Водночас ще до зустрічі українська влада очікує на конкретику щодо гарантій безпеки від партнерів.

Нагадаємо, чиновник адміністрації Трампа та особа, близька до адміністрації розповіли, що Секретна служба США планує проведення зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина вже двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною, і ця пропозиція залишається в силі.