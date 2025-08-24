62% украинцев разговаривают дома исключительно на украинском языке, - опрос. ИНФОГРАФИКА
62% граждан Украины заявили, что общаются дома исключительно на украинском языке.
Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, сообщает Цензор.НЕТ.
Еще 27% опрошенных рассказали, что общаются и на русском, и на украинском, а 10% разговаривают дома на русском.
На вопрос "Вы давно разговариваете на этом языке или недавно специально перешли на этот язык" 93% ответили, что давно разговаривают на указанном в предыдущем ответе языке.
В свою очередь 7% отметили, что недавно сознательно перешли на указанный язык.
Среди тех, кто указал украинский язык, 8% перешли на него сознательно. А среди тех, кто указал русский язык, перешли на него сознательно 3%.
За кордоном лише 9% відсотків біженців
розмовляють українською .
Всі інші квакають росмовою і не реагують на зауваження
Тому що я сплачую їм зі своєї зарплатні,
і ще мільйони європейців
щоб вони могли прихиститись і добре жити
при цьому розмовляючи мовою мого ворога.
я саме це і запропонувала владі країни,
де я живу
Тільки зараз до них почало доходити
відкривають українські інтеграційні курси і
є ідея, щоб біженці з України здавали також
екзамени з української мови.
ми вас правом сили мочити будемо
іди поплачся адміну, що тебе образили.
усього російського
баньте його.
мовою міжнародного спілкування є англійська,
бо англійську вчать скрізь і всі у світі знають
російська - це застаріле поняття міжнаціональної мови в совку
ти живеш в совку?
то відключи інтернет, зморщений дідуган
його в совку не було.
підбігли...
ви перечитали , мабуть, переписку
енгельса з каутським,
яку ваш добропольцев забрав у швондера.
йди геть, пролетарій
пролітаєш....
владу українського націоналізму
новобандерівців
які язика будуть різати під корінь
так, щоб боятимуться хоч слово квакнути
ворожою мовою
кожної нації
просто уява = якщо всі в Україні
почнуть росмовою, або навіть іншою розмовляти ,
то УКРАЇНЦІВ не стане.
І аргументів проти цього немає.
Так що ворог українців. це той,
хто плямкає, що мова неважлива.
Шо нам вливається в мізки зараз через зрадницьку політику і тупу пропаганду?
Що Україна - колонія і жертва рос. імперії. Колонія і жертва срср. День пам'яті замість дня перемоги (тому на заході всі думають, що воювала росія). Десовєтізація: космос, ядерка, індустріалізація - то не ми.
З нас роблять третєсортну аграрну країну, без індустрії, без і історії. А народ все сереться за той нещасний "язик".
українських націоналістів, так от
і тут , де знайдемо вас, кацапів,
мочити будемо в сортирах нідерландських чи британських, чи німецьких
ноу мінс, ви виродки і буде вам право сили.
це ви, виродки рускагаварящі, дрискаєте,
з українськими паспортами, без усякого
сорому.
То отримаєте своє.