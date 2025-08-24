62% украинцев разговаривают дома исключительно на украинском языке, - опрос. ИНФОГРАФИКА

62% граждан Украины заявили, что общаются дома исключительно на украинском языке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, сообщает Цензор.НЕТ.

Еще 27% опрошенных рассказали, что общаются и на русском, и на украинском, а 10% разговаривают дома на русском.

На вопрос "Вы давно разговариваете на этом языке или недавно специально перешли на этот язык" 93% ответили, что давно разговаривают на указанном в предыдущем ответе языке.

В свою очередь 7% отметили, что недавно сознательно перешли на указанный язык.

Среди тех, кто указал украинский язык, 8% перешли на него сознательно. А среди тех, кто указал русский язык, перешли на него сознательно 3%.

