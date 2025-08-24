РУС
62% украинцев разговаривают дома исключительно на украинском языке, - опрос. ИНФОГРАФИКА

62% граждан Украины заявили, что общаются дома исключительно на украинском языке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, сообщает Цензор.НЕТ.

Еще 27% опрошенных рассказали, что общаются и на русском, и на украинском, а 10% разговаривают дома на русском.

опрос

На вопрос "Вы давно разговариваете на этом языке или недавно специально перешли на этот язык" 93% ответили, что давно разговаривают на указанном в предыдущем ответе языке.

опрос

В свою очередь 7% отметили, что недавно сознательно перешли на указанный язык.

Среди тех, кто указал украинский язык, 8% перешли на него сознательно. А среди тех, кто указал русский язык, перешли на него сознательно 3%.

опрос

+11
Вже більше десяти років повно перекладених та дубльованих фільмів та серіалів і науч попа українською. Мувістейп юакіно, валом
24.08.2025 02:30 Ответить
+10
Контенту взагалі немає. Навіть за Мегого, якщо дитині я вмикаю Діскавері або наукові серіали про космос тощо, то озвучка кацапська

Я не кажу, що це повний жах - діти підхоплюють як губка всі мови і розуміють

Але якщо популяризувати українську мову - це не голосами потрібно, а масовістю українського контенту

Нормально контенту
24.08.2025 02:14 Ответить
+8
+ 100 !

Армія, Мова, Віра !
.
24.08.2025 02:53 Ответить
Є історичні причини, з яких десь в Одесі людина звикла розмовляти по-уззькі. Вона Вам щось винна? Намагаєтеся побудувати тут копію Ху?лостану замість вільної країни. Коли черговий Ху?ло оголошує сцарський Указ: "вчора ви розмовляли отакою мовою, а відзавтра переходьте на отаку, бо я так вирішив". Дуже приємно, сцар!
24.08.2025 08:28 Ответить
Іван, я відкрию тобі таємницю- я сам народився і жив більшість життя у на той час хрюськоговорящому Запоріжжі, але свідомо перейшов на українську і на мене тоді всі криво дивилися, бо я хотів бути УКРАЇНЦЕМ, а не хохлом-малоросом для всього світу! А тепер, дякувати вашому плешивому *****, моє місто все більше розмовляє рідною українською мовою і я цим дуже тішуся
24.08.2025 08:42 Ответить
Я радий за Вас, але то Ваша особиста справа. Ви придбали "БМВ", а хтось придбав мерседеса, то треба його вбити, бо не пішов Вашим шляхом? А Ваш вислів "завдяки Ху?лу", це ж пісня. То давайте все робити, зважаючи на Ху?ла. Завдяки Ху?лу я сьогодні поснідав, попив кави та ось сиджу опохміляюся. Щоб ще зробити завдяки Ху?лу?
24.08.2025 08:52 Ответить
Шо ванічка, біситесь на своїх болотах що Україна остаточно вас на кол послала і більше ви ніколи не зможете нам вказувати як жити? ))))
24.08.2025 09:22 Ответить
Завдяки ***** відстрель собі руку і пірнай у річку Урал, як ваш кацапський кумір чапай.
24.08.2025 10:14 Ответить
В Україні за часів Київської Русі з 9 сторіччя було дві державних мови див. вікіпедію КИЇВСЬКА РУСЬ одну з мов росія привласнила тоді ще й московії не було. Краще для початку зробіть українські соціальні сайти для спілкування,та браузер.
24.08.2025 08:16 Ответить
Іронічно що все це написано англійською.
24.08.2025 08:19 Ответить
Хотілось би вірити
За кордоном лише 9% відсотків біженців
розмовляють українською .
Всі інші квакають росмовою і не реагують на зауваження
24.08.2025 08:26 Ответить
Вони тобі щось винні? Це ти будеш вирішувати, як спілкуватися холопам?
24.08.2025 08:29 Ответить
Винні
Тому що я сплачую їм зі своєї зарплатні,
і ще мільйони європейців
щоб вони могли прихиститись і добре жити
при цьому розмовляючи мовою мого ворога.
24.08.2025 08:37 Ответить
Ваш прапорець, здається, голландський (можу помилятися, не важливо). Отже робіть на кордоні оголошення: "ви зобов'язані спілкуватися українською, або ж позбавитеся виплат". Тоді в людей буде вибір: а чи варто в'їжджати в таку країну, чи пошукати щось адекватніше? Але такої об'яви не було, натомість є абсурдна вимога: взяв гроші - спілкуйся українською. Це Ваші вологі фантазії, чи справді є такий закон? Дайте на нього посилання будь ласка.
24.08.2025 08:42 Ответить
так, з самого початку біженства
я саме це і запропонувала владі країни,
де я живу
Тільки зараз до них почало доходити
відкривають українські інтеграційні курси і
є ідея, щоб біженці з України здавали також
екзамени з української мови.
24.08.2025 09:05 Ответить
Ви запропонували, це добре. Я теж багато чого пропонував. Але ж Вас просили посилання на Закон, а не на чиїсь безглузді пропозиції.
24.08.2025 09:10 Ответить
але моя пропозиція діє і без закону
ми вас правом сили мочити будемо
іди поплачся адміну, що тебе образили.
24.08.2025 09:13 Ответить
Тобто ти дриснула ,але розповідажш тут про право сили ,ну-ну одне вже мочило у сортирах
24.08.2025 10:14 Ответить
Це не мова ворога. Це засіб міжособового спілкування сотен мільйонів людей у всьому світі, який не прив'язаний до певного державного утворення, яке б мало на нього монопольні права. По- уззькі розмовляють деякі люди десь в Одесі або на Брайтон-Біч, та ці люди не мають жодного стосунку до терористичного угрупування "російська *********", жодного разу там не були, за Ху?ло не голосували.
24.08.2025 08:46 Ответить
Шановний це латина не привязана до якогось державного утворення - а російська привязана , такшо ваше порівняння таке собі.
24.08.2025 08:57 Ответить
цей декапольцев-злісний захисник
усього російського
баньте його.
24.08.2025 09:06 Ответить
А тут нема заборони на організацію банових атак проти певних користувачів, що Вам не сподобалися? На багатьох форумах є.
24.08.2025 09:09 Ответить
Ніт не прив'язана. Жодна мова не прив'язана до певної держави, це різні філософські категорії. В Бельгії, США, Швейцарії - нема своїх мов, і нічого. Вони щось винні країнам, мовами яких розмовляють? А як же прив'язка, про яку Ви кажете? Уззкій ізиг - це мова колишньої російської імперії, аку ліквідовано у 1917 році. Вона тоді розпалася на кілька клаптиків, так би мовити: Польщу, Фінляндію, Україну та інші. Сьогоднішня ************ - лише один з клаптиків, не головніший за інші. Природно, що в кожному з клаптиків, деякий час люди за інерцією продовжували спілкуватися по-уззькі, а десь навіть до цього часу. Причини суто історичні, а не політичні, не тому що хтось є агентом ************. Це треба доводити окремо: коли завербований, які завдання отримав від кураторів тощо. В Вас є докази? То набирайте 102. Як не нема - сплатите хибний виклик. А балаболити на форумах, ну таке.
24.08.2025 09:07 Ответить
Запитання до вас є - чи існує в природі бельгійський етнос ( не нація бо нація то є )?
24.08.2025 09:28 Ответить
російська -це мова ворога
мовою міжнародного спілкування є англійська,
бо англійську вчать скрізь і всі у світі знають
російська - це застаріле поняття міжнаціональної мови в совку
ти живеш в совку?
то відключи інтернет, зморщений дідуган
його в совку не було.
24.08.2025 09:03 Ответить
Тітонько, не треба кусати Декапольцева, бо перейде не польські матюки,- ви їх зрозумієте. Американці боролись за незалежність, але спілкувались англійською; генерали Болівара- іспанською; Чан Кай Ші воював з Китаєм, спілкуючись китайською.
24.08.2025 09:58 Ответить
російські сабачки гаварящі
підбігли...
ви перечитали , мабуть, переписку
енгельса з каутським,
яку ваш добропольцев забрав у швондера.
йди геть, пролетарій
пролітаєш....
24.08.2025 10:11 Ответить
По Конституції в нас українська, в серці кожного українця - українська. Дійсно дуже мало контента на українській, особливо для дітей і продовжують дивитися діти мультики і різні дитячі передачі російською. Навіть Фрідом претендент транслює російською - не українською, не англійською, щоб більше дивилося європейців та українців, виключно російською, то на якій мові будуть розмовляти українці, якщо їм влада створює всі умови, щоб не забувати ворожу?
24.08.2025 08:27 Ответить
Це Ви про українську мову?
24.08.2025 08:56 Ответить
Хто це вам сказав? На Західній може,але на сході ,півдні навіть на вулиці люди розмовляють російською,не треба брехати
24.08.2025 08:56 Ответить
Так, я мешкаю на півдні і важко почути українську. Дорослі та навіть маленькі діти переважно спілкуються російською. Влада нічого не робить для розвитку української мови, вона робить вигляд, що не помічає зникнення української, яка все більше і більше звучала з 2014 і до 2019 року. ''Какая разница'' в дії і це під час війни, коли нас вбиває ворог, який віддає накази російською. Наведу приклад любові української влади по заявах найближчого оточення влади, які виїхали за кордон - арестовича, шефірів та інших. Вони заявили, що їх мова - російська, а українську вони зневажали і зневажають.
24.08.2025 09:02 Ответить
тому потрібно обирати правильну владу
владу українського націоналізму
новобандерівців
які язика будуть різати під корінь
так, щоб боятимуться хоч слово квакнути
ворожою мовою
24.08.2025 09:18 Ответить
Мовне питання штучно підіймається ворогами України. Воно відволікає увагу від дійсно важливих спарав. На дворі двадцять перше століття. Ні мова, ні національність не мають ніякого значення. Ці архаїчні засоби визначення свій/чужий геть не потрібні в епоху ШІ. Має значення лише вільний вибір людини.
24.08.2025 09:00 Ответить
мова - це наймогутніша зброя
кожної нації
просто уява = якщо всі в Україні
почнуть росмовою, або навіть іншою розмовляти ,
то УКРАЇНЦІВ не стане.
І аргументів проти цього немає.
Так що ворог українців. це той,
хто плямкає, що мова неважлива.
24.08.2025 09:20 Ответить
коли наша держава буде мати високого рівня прожиття тоді і мовне питання зникне на жаль за часи незалежності того не відбулось ,англійська мова така популярна від того
24.08.2025 09:34 Ответить
О, це може буте цікава дискусія, якщо не будете опускатися до образ. Моя думка така: якщо вУкраїні всі раптово перейдуть на англійську чи, навіть, російську, не зміниться АБСОЛЮТНО НІЧОГО. Чому щось повинно змінитися? Ми так само будемо любити Україну і ненавидіти кацапів. пуйло продовжить воювати. Чому щось має змінитися? Я живу в Україні тому, що хочу тут жити. І розмовляю українською, тому, що хочу. Захочу - буду розмовляти російською, англійською, інших, нажаль, не знаю. Це нічого не змінить в моєму ставленні ні до України, ні до кацапії, ні до будь яких інших речей. Нічого.
24.08.2025 09:37 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE і ще якщо не згідні перепишіть історію в вікіпедії правонаступниця руської мови Україна це факт
24.08.2025 10:01 Ответить
Так не тільки мови. Українці створили російську імперію, українці відігравали найважливіші ролі в срср, українці внесли значний внесок в перемогу в другій світовій, українці відправили людину в космос.
Шо нам вливається в мізки зараз через зрадницьку політику і тупу пропаганду?
Що Україна - колонія і жертва рос. імперії. Колонія і жертва срср. День пам'яті замість дня перемоги (тому на заході всі думають, що воювала росія). Десовєтізація: космос, ядерка, індустріалізація - то не ми.
З нас роблять третєсортну аграрну країну, без індустрії, без і історії. А народ все сереться за той нещасний "язик".
24.08.2025 10:17 Ответить
з 9 сторіччя дві мови герб тризуб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C. церковнословянська і є руська а росйської мови в природі не існує
24.08.2025 09:45 Ответить
нас багато за кордоном живе
українських націоналістів, так от
і тут , де знайдемо вас, кацапів,
мочити будемо в сортирах нідерландських чи британських, чи німецьких
ноу мінс, ви виродки і буде вам право сили.
це ви, виродки рускагаварящі, дрискаєте,
з українськими паспортами, без усякого
сорому.
То отримаєте своє.
24.08.2025 10:18 Ответить
