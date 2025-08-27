52% німців підтримали ідею відмови України від окупованих територій заради миру, - опитування

У Німеччині 52% громадян вважають, що Україна повинна розглянути можливість відмови від окупованих Росією територій, якщо це необхідно для укладення мирної угоди.

Про це свідчать результати опитування інституту Forsa, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

Найбільше прихильників такої позиції серед виборців ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" - 72%. Серед прихильників консервативного блоку ця цифра становить 43%, а серед соціал-демократів - 48%.

Опитування проводилося 18-19 серпня, у ньому взяли участь 1002 респонденти.

