УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9822 відвідувача онлайн
Новини Передача територій Опитування про війну в Україні
4 683 67

52% німців підтримали ідею відмови України від окупованих територій заради миру, - опитування

Німеччина схвалила додаткові €400 млн на військову допомогу Україні

У Німеччині 52% громадян вважають, що Україна повинна розглянути можливість відмови від окупованих Росією територій, якщо це необхідно для укладення мирної угоди.

Про це свідчать результати опитування інституту Forsa, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

Найбільше прихильників такої позиції серед виборців ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" - 72%. Серед прихильників консервативного блоку ця цифра становить 43%, а серед соціал-демократів - 48%.

Опитування проводилося 18-19 серпня, у ньому взяли участь 1002 респонденти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 82% жителів Києва вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення РФ у 2022 році, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Німеччина (7680) опитування (2027) територіальна цілісність (211)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Легко ******* коли це не твої тереиторії...
показати весь коментар
27.08.2025 14:14 Відповісти
+12
Ну а х-ли? хіба вони небачть скільки здоровенних втікачів від мобілізації в них в країні!більше мільойна ухилянтів ховаються у Німеччині! Якщо Україна непотрібна українцям то навіщо вона німцям?
показати весь коментар
27.08.2025 14:13 Відповісти
+12
От коли пуйло своїми танками окупує німцям частину Баварії, Саксонії, і постане питання відмовитись від частини Німецьких земель заради мирних угод, ось тоді хай ці 52% німців й підтримують цю ідею, але у себе, в Німеччині.
А ми якось самі у себе наведемо лад.
Хай Німці спочатку з арабами та мусульмнами на своїх вулицях дадуть ладу!
показати весь коментар
27.08.2025 14:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну так и в украине если по лбз+- пару км сойтись согласяться процентов 80-90 минимум
показати весь коментар
27.08.2025 14:13 Відповісти
Ну а х-ли? хіба вони небачть скільки здоровенних втікачів від мобілізації в них в країні!більше мільойна ухилянтів ховаються у Німеччині! Якщо Україна непотрібна українцям то навіщо вона німцям?
показати весь коментар
27.08.2025 14:13 Відповісти
що невже так замітно?
показати весь коментар
27.08.2025 14:16 Відповісти
А перевірити інформацію, скільки з того мільйона чоловіків призовного віку слабо ? Там тисяч 100 - 120. Нащо видумувати те, що не відповідає дійсності ?!
показати весь коментар
27.08.2025 15:04 Відповісти
За даними на середину 2025 року, в Німеччині перебуває близько 150 тисяч українських чоловіків призовного віку, які отримують соціальні виплати, проте загальна кількість чоловіків призовного віку, які приїхали до Німеччини з початку війни, сягає понад 300 тисяч.
показати весь коментар
27.08.2025 15:11 Відповісти
на так 150 і 300 тисяч це ж далеко не "більше мільйона", це по - перше, а по - друге, не всі з них придатні до війська або не мають відстрочку. В мене особисто, наприклад, таких декілька: в одного троє дітей, в іншого - дружина з інвалідністю з дитинства, третій в Німеччину приїхав взагалі з іншої країни, де кілька років перебував ще до повномасштабної війни і вже виїхав до Польщі. Ось так. А не "більше мільйона".
показати весь коментар
27.08.2025 15:17 Відповісти
Так пусть отдадут 20% своей жилплощади местным бомжам для начала
показати весь коментар
27.08.2025 14:14 Відповісти
А я ще пропоную повернуть рашке і ***** усю східну
Німеччину, чого уж там дріб*язкувати, а ще в тайожний союз Польшу, Угорщину, Чехословакію ( а перед цим об*єднатии іх знов в одну країну),Румунію та Югославію,теж усю))))))
Набридли всі ці уроди ,які грамотні за чужий кошт, бо в них взяли на допомогу Україні по 20 євро з людини на рік (сподіваюсь з голоду не вмерли із за цього)
показати весь коментар
27.08.2025 14:48 Відповісти
Легко ******* коли це не твої тереиторії...
показати весь коментар
27.08.2025 14:14 Відповісти
Вони вітали підписання Будапештського меморандуму, що передбачав територіальну цілісність нашої території, і її суверенітет а тепер, виходить, хочуть знищення України. Х-уйло розпочинав війну не для того, щоб дозволити існування України. Ви недалека людина, що не помічаєте цмнізму ситуації.
показати весь коментар
27.08.2025 14:23 Відповісти
І яким документом Україна відмовилась від Криму, є прийнятий закон, постанова, і т. д.? Нащо ви єрунду пишете?
показати весь коментар
27.08.2025 14:52 Відповісти
та як Україна відмовилась?
Не відмовлялась Україна від своїх територій.
Україна погодилась (в Мінських протоколах, зокрема), що Крим і частина Донбасу - окуповані тимчасово. Так, там в окремій декларації була відсилка, що по Криму буде окрема домовленність - але від територій не відмовлялись...
А повномасштабне вторгнення 24/02.22р. сталось через те, що Україна перестала готуватись до війни, забула про принцип «Si vis pacem, para bellum» (хочеш миру готуйся до війни).
показати весь коментар
27.08.2025 14:52 Відповісти
по закінченні другої світової війни частина території Німеччина була віддана Польща, на протязі наступних 20 років по центральному телебаченню західної Німеччини показували прогноз погоди на території яких вже входили в склад Польщі були мітинги і постійні політичні вимоги повернути цю територію що це негуманно незаконно і взагалі як це так що у німців забрали ці території, незважаючи на всі ті звірства які німці чинили в тому числі із поляками... а тут Україна яка взагалі ні в чому не виновата крім тупості своєї влади, але німці вирішили що треба територію віддати, ну бо яка різниця, це ж не німецькі землі...
показати весь коментар
27.08.2025 14:17 Відповісти
"крім тупості своєї влади" - так українці її і обрали..і в чому винні німці ? ))

не німці обрали Оманську Гниду
показати весь коментар
27.08.2025 14:22 Відповісти
ясна річ ,в Німеччині 52% русні ,які 35% покупляли докі померлих німців ....
показати весь коментар
27.08.2025 14:17 Відповісти
будемо відвертими - кошти зельоні гниди крадуть .. нахера німцям платити гнидам ?

це їх думка - мають право
показати весь коментар
27.08.2025 14:17 Відповісти
все ж просто....
берлінський паркан!
ндр!
хонекер!
чи, як?
не хочуть бюргери повернути ляйпциг та дрезден в кацапію?
показати весь коментар
27.08.2025 14:18 Відповісти
От коли пуйло своїми танками окупує німцям частину Баварії, Саксонії, і постане питання відмовитись від частини Німецьких земель заради мирних угод, ось тоді хай ці 52% німців й підтримують цю ідею, але у себе, в Німеччині.
А ми якось самі у себе наведемо лад.
Хай Німці спочатку з арабами та мусульмнами на своїх вулицях дадуть ладу!
показати весь коментар
27.08.2025 14:19 Відповісти
А ти яким боком до німецьких платників податків?
показати весь коментар
27.08.2025 14:23 Відповісти
маскву павтарі, павтарітель болотний )))
показати весь коментар
27.08.2025 14:57 Відповісти
населення папуа-нової гвінеї підтримали передачу частини німецької землі Польщі задля збереження добрих відносин між цими країнами ! А маорі Нової Зеландії не проти того щоб всю полінезію перекроїли по-новому . Хто перший з предків полінезійців відкрив будь який острів - того й нащадки мають права на нього . Африканські зулуси наполегливо рекомендують владі сша віддати аляску чи хотя б Сітку - россії . Інакше миру не буде й путінські орки можуть спробувати відтяпати її силою ! )))
показати весь коментар
27.08.2025 14:23 Відповісти
нехай віддадуть кацапам Саксонію чи Баварію
показати весь коментар
27.08.2025 14:24 Відповісти
Ну так заради миру можна і Берлінські стіну відбудувати. Чи німці думають що на Україні амбіції ***** закінчуються?
показати весь коментар
27.08.2025 14:27 Відповісти
всі нашими землями розкидуються й.т.м.!!!
показати весь коментар
27.08.2025 14:28 Відповісти
Херово там опитування роблять. Треба запитувати пакетами. 1. Про ставлення до втрати територій сторонніми державами, 2. Про ставлення до втрати територій своєї країни. 3. На вас напав небезпечний злочинець, і пропонує зупинити напад у обмін на одне око, наприклад. Цікаво побачити роботу логічних ланцюжків
показати весь коментар
27.08.2025 14:31 Відповісти
Так **** віддавати чуже це не своє віддавати. ***** і ультраправі давно німцям сцять в вуха що як тільки Україна капітулює то у німців буде дешева нафта і газ із Сосії. А капітуляція заради миру це як відрізати голову заради здоров'я. Доречі, якщо Україна погодиться на капітуляцію то наступна влада в Німеччині будуть ультраправі. І підозрюю що не тільки в Німеччині. От тоді рашистів вже ніхто не буде зупиняти
показати весь коментар
27.08.2025 14:31 Відповісти
Щоб заохотити окупанта
показати весь коментар
27.08.2025 14:32 Відповісти
Громадяни Украіни. Сміло заходьте до однієі із квартир німця і живіть там. Нехай німець відмовляється, по його логіці.🤣
показати весь коментар
27.08.2025 14:41 Відповісти
непогано так зачистили коменти )

навіть про унітаз ).. абсолютно нейтральний пост
показати весь коментар
27.08.2025 14:49 Відповісти
Нехай віддадуть путіну колишню НДР.
показати весь коментар
27.08.2025 14:49 Відповісти
В як вони ставляться до окупації східної Німеччини та поновлення ГДР?
показати весь коментар
27.08.2025 14:51 Відповісти
Німці шото знають....
показати весь коментар
27.08.2025 14:51 Відповісти
100% українців абсолютно не проти ,щоби гєрманци віддали Баварію чехам,а Шлезвіг Гольштейн данцям...
показати весь коментар
27.08.2025 15:05 Відповісти
Оно, конечно, понятно возмущение позицией немцев. Но, если принять во внимание, что для оказания помощи Украине и выплат пособий нашим беженцам, правительство ФРГ (которое, кстати не несет никаких официальных обязательств в отношении Украины) забирает деньги у своих граждан, стоит, как минимум, признать право немцев на свое мнение.
показати весь коментар
27.08.2025 15:06 Відповісти
Услуга уже оказанная ничего не стоит.
показати весь коментар
27.08.2025 15:20 Відповісти
Яке питання, така і відповідь. Не може бути в принципі «здача територій в обмін на мир». Це називається простим словом капітуляція. І територій не буде, і миру не буде. Якщо ***** одним піздєжом абсолютно безкоштовно отримає кілька територій, з чого б це йому зупинятись?? Він потім ще раз захоче продати «мир»…
показати весь коментар
27.08.2025 15:08 Відповісти
А що, німці готові віддати параші територію колишньої НДР? Чому ж ні? Так само, як ******** віддасть Аляску, уперед!
показати весь коментар
27.08.2025 15:09 Відповісти
у них очень короткая память!они забыли как 45 лет сидели под сапогом у русни?!так они могут им это напомнить!
показати весь коментар
27.08.2025 15:16 Відповісти
Яким вони боком..? Чому не спитали пенсіонерів Гондураса думку що до цього питання?
показати весь коментар
27.08.2025 15:18 Відповісти
До чого тут німці? В цьому питанні їх думка має таку ж саму вагу як і пінгвінів Антарктиди. Тобто ніяку.
показати весь коментар
27.08.2025 15:43 Відповісти
Це ******** світ. Нічого дивного і страшного немає в такому ставленні. Люди важливіші за держави і за території.
Інша річ, шо німцям не може прийти в голову, що громадянин, який виїхав з ТОТ - вважай безхатько. А якщо лишився на ТОТ - зрадник. Це Україна, дєтка!
показати весь коментар
27.08.2025 15:51 Відповісти
У пингвинов спрашивали?
показати весь коментар
27.08.2025 16:10 Відповісти
...що в перекладі означає - німці готові віддати чуже, аби не ризикувати своїм
показати весь коментар
27.08.2025 16:19 Відповісти
********************
* ЯКОГО БІСА?!! *
********************
Німців повинно турбувати та яким боком торкатися питання територіального статусу України?!!
Того, хто проводив це "опитування" можна ЗРАЗУ саджати у тюрму за роботу на Рашку.
показати весь коментар
27.08.2025 16:26 Відповісти
Пздц., й у Німеччині 53% розумово відсталих! Шок.
показати весь коментар
27.08.2025 16:56 Відповісти
Україна в більшості розумово відстала,тому,що надіється на позитив зі зрадниками при владі
показати весь коментар
27.08.2025 17:54 Відповісти
 
 