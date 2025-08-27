52% німців підтримали ідею відмови України від окупованих територій заради миру, - опитування
У Німеччині 52% громадян вважають, що Україна повинна розглянути можливість відмови від окупованих Росією територій, якщо це необхідно для укладення мирної угоди.
Про це свідчать результати опитування інституту Forsa, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.
Найбільше прихильників такої позиції серед виборців ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" - 72%. Серед прихильників консервативного блоку ця цифра становить 43%, а серед соціал-демократів - 48%.
Опитування проводилося 18-19 серпня, у ньому взяли участь 1002 респонденти.
Німеччину, чого уж там дріб*язкувати, а ще в тайожний союз Польшу, Угорщину, Чехословакію ( а перед цим об*єднатии іх знов в одну країну),Румунію та Югославію,теж усю))))))
Набридли всі ці уроди ,які грамотні за чужий кошт, бо в них взяли на допомогу Україні по 20 євро з людини на рік (сподіваюсь з голоду не вмерли із за цього)
Не відмовлялась Україна від своїх територій.
Україна погодилась (в Мінських протоколах, зокрема), що Крим і частина Донбасу - окуповані тимчасово. Так, там в окремій декларації була відсилка, що по Криму буде окрема домовленність - але від територій не відмовлялись...
А повномасштабне вторгнення 24/02.22р. сталось через те, що Україна перестала готуватись до війни, забула про принцип «Si vis pacem, para bellum» (хочеш миру готуйся до війни).
не німці обрали Оманську Гниду
це їх думка - мають право
берлінський паркан!
ндр!
хонекер!
чи, як?
не хочуть бюргери повернути ляйпциг та дрезден в кацапію?
А ми якось самі у себе наведемо лад.
Хай Німці спочатку з арабами та мусульмнами на своїх вулицях дадуть ладу!
навіть про унітаз ).. абсолютно нейтральний пост
Інша річ, шо німцям не може прийти в голову, що громадянин, який виїхав з ТОТ - вважай безхатько. А якщо лишився на ТОТ - зрадник. Це Україна, дєтка!
* ЯКОГО БІСА?!! *
********************
Німців повинно турбувати та яким боком торкатися питання територіального статусу України?!!
Того, хто проводив це "опитування" можна ЗРАЗУ саджати у тюрму за роботу на Рашку.