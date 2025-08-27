Німеччина видала ордери на арешт шістьох українців, підозрюваних у підриві "Північних потоків", - ЗМІ
У Німеччині видані ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони –– громадяни України.
Про це йдеться в розслідуванні ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit, передає Цензор.НЕТ.
Німецьке слідство вважає, що встановило всіх виконавців операції – в атаці брали участь сім людей.
Серед них — чотири водолази, людина, відповідальна за вибухівку, капітан та координатор (заарештований в Італії Сергій Кузнєцов, який чекає на рішення суду щодо екстрадиції до Німеччини та офіційно заперечує звинувачення).
Кого ідентифікували?
За даними німецьких ЗМІ, серед учасників операції — інструктор з дайвінгу Володимир С. Він перебував у Польщі, де керував компанією, але після німецького ордера залишив країну.
Він утік від слідства на автомобілі українського військового аташе, пишуть ЗМІ.
До групи також нібито входив 53-річний військовий Всеволод К., який, як припускається, загинув у бою на сході України наприкінці грудня 2024 року.
Ще один підозрюваний, Євген У., який нібито відповідав за вибухівку.
Журналісти також встановили інформацію про професійну драйверку Валерію Т. і капітана Юрія Т.
Так, за даними школи дайвінгу, де працює Валерія, вона є рекордсменкою України з глибоководних занурень серед жінок у спеціалізованій дисципліні — 104 метри. Для порівняння: трубопроводи "Північний потік" розташовані на глибині приблизно 80 метрів.
До складу екіпажу яхти "Андромеда", якою група скористалася для вчинення диверсії, входив шкіпер Юрій Т. з Одеси. Це досвідчений спортсмен, який брав участь у змаганнях з вітрильного спорту по всьому світу.
На нього слідчі вийшли через відбитки пальців, знайдені на яхті.
За даними ARD, SZ та Zeit, колись цей чоловік мав проблеми з вʼїздом в Нідерланди й, очевидно, йому довелося здати відбитки пальців.
Журналісти стверджують, що Юрій Т. має два підроблені паспорти на імена "Михайло Попов" та "Юрій Котенко".
У розслідуванні додали, що є ознаки того, що підозрювані діяли за підтримки українських державних органів. Проте остаточних висновків щодо причетності України у Німеччини наразі немає. Україна звинувачення у причетності відкидає.
Підриви "Північних потоків"
26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік — 1" та "Північний потік — 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
30.08.202330 августа 2023 г.
"Газпром" перекрыл "Северный поток" почти за месяц до диверсии на газопроводе. Как это было? И к чему привело окончание полувекового газового сотрудничества РФ и ФРГ?
Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах. Тем не менее целый ряд энергокомпаний намерены через суды потребовать от российского госконцерна компенсировать им убытки из-за непоставленных объемов.
Ведь прописанные в долгосрочных контрактах объемы не поступали не только между 31 августа и 26 сентября. "Газпром" еще в июне резко сократил прокачку: с 14 июня Германия получала на 40% меньше газа, с 16 июня - на 60% меньше. Тогда же прекратились поставки во Францию и уменьшились в Италию. Это день в день совпало с приездом в Киев 16 июня Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Марио Драги. В ходе этого визита политические лидеры трех ведущих стран Евросоюза выступили за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Собственно, санкций на него нет по сей день, поэтому партии сжиженного газа по-прежнему доставляются в порты Западной Европы, а трубопроводный газ продолжает поступать через Украину в Австрию и по "Турецкому потоку" в юго-восточные страны ЕС, хотя в несравнимо меньших объемах, чем раньше.
Иными словами, Германия, доведя в предшествующие годы свою зависимость от российского газа до 55%, вовсе не хотела прекращения сотрудничества с "Газпромом". Об этом свидетельствует и то, что крупнейший немецкий импортер Uniper даже согласился на то, что в России назвали "оплатой в рублях": он открыл специальный счет в евро в "Газпромбанке" и в конце мая 2022 года произвел через него первый платеж.
