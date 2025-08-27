Німеччина видала ордери на арешт шістьох українців, підозрюваних у підриві "Північних потоків", - ЗМІ

У Німеччині видані ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони –– громадяни України.

Про це йдеться в розслідуванні ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit, передає Цензор.НЕТ.

Німецьке слідство вважає, що встановило всіх виконавців операції – в атаці брали участь сім людей.

Серед них — чотири водолази, людина, відповідальна за вибухівку, капітан та координатор (заарештований в Італії Сергій Кузнєцов, який чекає на рішення суду щодо екстрадиції до Німеччини та офіційно заперечує звинувачення).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українець, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", відмовився від екстрадиції та відкинув звинувачення

Кого ідентифікували?

За даними німецьких ЗМІ, серед учасників операції — інструктор з дайвінгу Володимир С. Він перебував у Польщі, де керував компанією, але після німецького ордера залишив країну.

Він утік від слідства на автомобілі українського військового аташе, пишуть ЗМІ.

До групи також нібито входив 53-річний військовий Всеволод К., який, як припускається, загинув у бою на сході України наприкінці грудня 2024 року.

Також читайте: Українець, затриманий за підозрою у підриві "Північних потоків", раніше був співробітником СБУ, - WSJ

Ще один підозрюваний, Євген У., який нібито відповідав за вибухівку.

Журналісти також встановили інформацію про професійну драйверку Валерію Т. і капітана Юрія Т.

Так, за даними школи дайвінгу, де працює Валерія, вона є рекордсменкою України з глибоководних занурень серед жінок у спеціалізованій дисципліні — 104 метри. Для порівняння: трубопроводи "Північний потік" розташовані на глибині приблизно 80 метрів.

До складу екіпажу яхти "Андромеда", якою група скористалася для вчинення диверсії, входив шкіпер Юрій Т. з Одеси. Це досвідчений спортсмен, який брав участь у змаганнях з вітрильного спорту по всьому світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецький уряд не планує запускати російський "Північний потік". Проте влада не має впливу на рішення приватних компаній

На нього слідчі вийшли через відбитки пальців, знайдені на яхті.

За даними ARD, SZ та Zeit, колись цей чоловік мав проблеми з вʼїздом в Нідерланди й, очевидно, йому довелося здати відбитки пальців.

Журналісти стверджують, що Юрій Т. має два підроблені паспорти на імена "Михайло Попов" та "Юрій Котенко".

У розслідуванні додали, що є ознаки того, що підозрювані діяли за підтримки українських державних органів. Проте остаточних висновків щодо причетності України у Німеччини наразі немає. Україна звинувачення у причетності відкидає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 52% німців підтримали ідею відмови України від окупованих територій заради миру, - опитування

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік — 1" та "Північний потік — 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.