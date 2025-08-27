УКР
Новини Підрив Північних потоків
5 006 40

Німеччина видала ордери на арешт шістьох українців, підозрюваних у підриві "Північних потоків", - ЗМІ

Підрив Північних потоків: Німеччина підозрює 7 українців

У Німеччині видані ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони –– громадяни України.

Про це йдеться в розслідуванні ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit, передає Цензор.НЕТ.

Німецьке слідство вважає, що встановило всіх виконавців операції – в атаці брали участь сім людей.

Серед них — чотири водолази, людина, відповідальна за вибухівку, капітан та координатор (заарештований в Італії Сергій Кузнєцов, який чекає на рішення суду щодо екстрадиції до Німеччини та офіційно заперечує звинувачення).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українець, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", відмовився від екстрадиції та відкинув звинувачення

Кого ідентифікували?

За даними німецьких ЗМІ, серед учасників операції — інструктор з дайвінгу Володимир С. Він перебував у Польщі, де керував компанією, але після німецького ордера залишив країну.

Він утік від слідства на автомобілі українського військового аташе, пишуть ЗМІ.

До групи також нібито входив 53-річний військовий Всеволод К., який, як припускається, загинув у бою на сході України наприкінці грудня 2024 року.

Також читайте: Українець, затриманий за підозрою у підриві "Північних потоків", раніше був співробітником СБУ, - WSJ

Ще один підозрюваний, Євген У., який нібито відповідав за вибухівку. 

Журналісти також встановили інформацію про професійну драйверку Валерію Т. і капітана Юрія Т.

Так, за даними школи дайвінгу, де працює Валерія, вона є рекордсменкою України з глибоководних занурень серед жінок у спеціалізованій дисципліні — 104 метри. Для порівняння: трубопроводи "Північний потік" розташовані на глибині приблизно 80 метрів.

До складу екіпажу яхти "Андромеда", якою група скористалася для вчинення диверсії, входив шкіпер Юрій Т. з Одеси. Це досвідчений спортсмен, який брав участь у змаганнях з вітрильного спорту по всьому світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецький уряд не планує запускати російський "Північний потік". Проте влада не має впливу на рішення приватних компаній

На нього слідчі вийшли через відбитки пальців, знайдені на яхті.

За даними ARD, SZ та Zeit, колись цей чоловік мав проблеми з вʼїздом в Нідерланди й, очевидно, йому довелося здати відбитки пальців. 

Журналісти стверджують, що Юрій Т. має два підроблені паспорти на імена "Михайло Попов" та "Юрій Котенко".

У розслідуванні додали, що є ознаки того, що підозрювані діяли за підтримки українських державних органів. Проте остаточних висновків щодо причетності України у Німеччини наразі немає. Україна звинувачення у причетності відкидає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 52% німців підтримали ідею відмови України від окупованих територій заради миру, - опитування

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік — 1" та "Північний потік — 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Топ коментарі
+29
Стісняюсь спитать: хто ж здав цих відчайдушних хлопців та дівчат? Хоча після "вагнергейту" годі й дивуватися...
показати весь коментар
27.08.2025 21:48 Відповісти
+21
я, пишаюсь українцями, що спроміглися підірвати це кончене уйобство імені комсомолки анжелки!!!
всі у всьому всесвіті сцялися другої армієїсвіту з танковим кулаком! українці ні!
всі у всьому всесвіті дрочили на дешевий газ з болот! українцям насрати!
показати весь коментар
27.08.2025 22:01 Відповісти
+19
Як не треба, Ти диви які спритні слідчі органи, а як парашенську агентуру шукати, то соплі жують
показати весь коментар
27.08.2025 21:47 Відповісти
Цих слідопитів потрібно ознайомити з матеріалами Нюрнберського трибуналу, на якому визначено, що любі дії, які жертва агресії використовує під час боротьби проти агресора є законними.
показати весь коментар
27.08.2025 23:24 Відповісти
Польща, бо ця операція явно була проведена при сприянні та часткової участі Польщі. Зміна влади в Польщі змінило її позицію і дала добро на переслідування в обмін на неоприлюднення сприяння польською стороною цієї операції. Не 100% впевнений що так все було, але думає все так і є.
показати весь коментар
27.08.2025 22:16 Відповісти
Даремно шукати чорну кішку у темній кімнаті опівночі, коли місяць зайшов за хмари, особливо, коли тої кіщки там нема і ніколи не було.
показати весь коментар
27.08.2025 21:50 Відповісти
І тим більше, якщо це кішка Шредінгера...
показати весь коментар
27.08.2025 21:59 Відповісти
Героям Слава! А 53-річному Всеволоду К. - Вічна Пам'ять!
Але дай, Боже, щоб був живим.
показати весь коментар
27.08.2025 21:58 Відповісти
Національні ГЕРОЇ!! Живим -СЛАВА, полеглим-Вічна Пам'ять!!
показати весь коментар
27.08.2025 22:00 Відповісти
Дойче фантазёриш.
показати весь коментар
27.08.2025 22:03 Відповісти
Рашисти- неофашисти, Х вам задній прохід.
показати весь коментар
27.08.2025 22:17 Відповісти
Це ті суки які 8 років не бачили на дамбасі разійські війська називаючи їх зеленими чоловічками, так швидко вичислили хто взірвав північні потоки? Зате хто взірвав кабеля інтернет і інші в Балтійському морі так і не знайшли?
показати весь коментар
27.08.2025 22:21 Відповісти
Героям, які всупереч страхів і зойків головного фігуранта "вагнергейту" самостійно провели цю найвидатнішу в історії підводну диверсійну операцію проти рашистської пітьми - Слава!
показати весь коментар
27.08.2025 22:24 Відповісти
У листопаді 2023 року Der Spiegel та WP писали, що координатором вибуху газопроводу «Північний потік» був полковник, колишній командир однієї з частин Сил спеціальних операцій України Роман Червинський.
показати весь коментар
27.08.2025 22:27 Відповісти
кацапи самі взірвали ці потоки, щоб не платити багатомільярдні штрафи за те, що газ не качали вони тоді у Європу тими потоками уже більше двох місяців перед тими вибухами. вони ж **********, щоб ******* європейці платили за газ. а європейці сказали, що будуть платити тою валютою, яка була прописана у контрактах на поставку газу. ну кацапи почали бикувати і почали спочатку зменшувати тиск у тих газопроводах, а потім і взагалі почали перекривати вентиль, типу там якісь ремонтні роботи роблять.. а європейці їм пригрозили судовими позовами за непоставку газу на десятки мільярдів доларів. ну кацапня і рвонула тоді ці потоки, типу форс-мажор, ніякі позови визнавати вони не будуть і ніяких штрафів платити теж не будуть. ось головний мотив підриву тих потоків. українцям тоді не було взагалі резону підпивати їх, оскільки газ і так не йшов уже 2 місяці у Європу тими потоками.
показати весь коментар
27.08.2025 23:05 Відповісти
Про це німці самі спочатку і писали в DW.
Схоже, що зараз німці допомагають кремлю відмазатись щоб знову купувати дешевий російський газ.
Це сталось, коли Трамп нагнув європейців своїми тарифами і дорогим американським зрідженим газом.
показати весь коментар
27.08.2025 23:43 Відповісти
ти ж сам тут вище пишеш, що німці писали тоді про Червінського. Червінський же не кацап. та й щось я не зустрічав тоді в новинах, щоб німці писали, що це кацапи підірвали ті потоки. а от кацапський тг канал "генерал свр" буквально через кілька днів після підриву тих потоків у себе на каналі написав, що підірвали ці потоки специ із ГРУ. тоді якраз перед тими вибухами проходили навчання кацапського флоту у тому районі моря.
показати весь коментар
27.08.2025 23:45 Відповісти
DW
30.08.202330 августа 2023 г.

"Газпром" перекрыл "Северный поток" почти за месяц до диверсии на газопроводе. Как это было? И к чему привело окончание полувекового газового сотрудничества РФ и ФРГ?

Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах. Тем не менее целый ряд энергокомпаний намерены через суды потребовать от российского госконцерна компенсировать им убытки из-за непоставленных объемов.

Ведь прописанные в долгосрочных контрактах объемы не поступали не только между 31 августа и 26 сентября. "Газпром" еще в июне резко сократил прокачку: с 14 июня Германия получала на 40% меньше газа, с 16 июня - на 60% меньше. Тогда же прекратились поставки во Францию и уменьшились в Италию. Это день в день совпало с приездом в Киев 16 июня Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Марио Драги. В ходе этого визита политические лидеры трех ведущих стран Евросоюза выступили за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
показати весь коментар
27.08.2025 23:49 Відповісти
Итак, миф о том, будто поставки по "Северному потоку" прекратились из-за разрушения газопровода, опровергается простым сопоставлением дат. Нет, их сознательно прекратила российская сторона. Утверждение, будто Германия сама себя наказала, отказавшись от дешевого российского газа, тоже является мифом, поскольку правительство ФРГ, поддержав введение санкций ЕС против угля, нефти и нефтепродуктов из России, выступало против ограничений на российский газ.

Собственно, санкций на него нет по сей день, поэтому партии сжиженного газа по-прежнему доставляются в порты Западной Европы, а трубопроводный газ продолжает поступать через Украину в Австрию и по "Турецкому потоку" в юго-восточные страны ЕС, хотя в несравнимо меньших объемах, чем раньше.

Иными словами, Германия, доведя в предшествующие годы свою зависимость от российского газа до 55%, вовсе не хотела прекращения сотрудничества с "Газпромом". Об этом свидетельствует и то, что крупнейший немецкий импортер Uniper даже согласился на то, что в России назвали "оплатой в рублях": он открыл специальный счет в евро в "Газпромбанке" и в конце мая 2022 года произвел через него первый платеж.
показати весь коментар
27.08.2025 23:51 Відповісти
Да и Россия, даже после разрушения "Северного потока", могла бы, если захотела, продолжить поставки в Германию. Для этого можно было бы увеличить транзит через Украину в Австрию и/или возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу.
показати весь коментар
27.08.2025 23:52 Відповісти
німцям прийдеться виписувати чек на велику суму, щоб озброювати Україну, після того як трамп відмовився це робити

тепер німці порахують збитки від підриву "північного струму", і відповідно зменшать суму на цьому чекові

це називається "дружба дружбой а тютюнець врозь !"
показати весь коментар
27.08.2025 22:31 Відповісти
Німці вже таке заявили , чи це вологі фантазії ?
показати весь коментар
27.08.2025 23:07 Відповісти
так, мені вчора доручили розшукати максима перепелицю і персонально доставити бандероль
показати весь коментар
27.08.2025 23:50 Відповісти
Задався питанням сам до себе: знаючи, що я такого наворотив в Європі, чи я би там проживав надалі? Думаю, що вони теж про це думали і вважаю, що ці ордери-вистріл в пустоту.
показати весь коментар
27.08.2025 22:33 Відповісти
Сподіваюсь...
показати весь коментар
27.08.2025 23:04 Відповісти
Ми згодом зведемо памʼятник цим людям і назвемо вулиці на їх честь! Герої
показати весь коментар
27.08.2025 22:45 Відповісти
Ліплять справу з гівна і палиць на замовлення фсб. Ніхто не винний до вироку суду. А навіть якщо щось і дійде до суду, у суді все розвалиться.
показати весь коментар
27.08.2025 22:47 Відповісти
Хотелось бы верить, что это Украина подорвала. Но как яхцмену и дайверу мне сложно представить, как это можно осуществить, учитывая, что парусную яхту позиционировать на долгое время, а именно не менее нескольких часов, не возможно. Якорь на глубину 80м не вероятно. Вода же не прощоачна, течения. Нужно погоузиться, найти и заминировать. Без декомпрессии не выйдет, даже с учетом ускоренной.
показати весь коментар
27.08.2025 22:48 Відповісти
шось ЄС хоче допомогти втримати в кріслі президента 🤡... чекають шо він підпише капітуляцію ...після таких арештів українських героїв ,зрозуміло шо в них будуть винуваті і Залужний і Порошенко ,і тьотя з дядею ,аби тільки втримати цю зелену потвору при владі ...
показати весь коментар
27.08.2025 22:59 Відповісти
Здали їх українськи спецслужби з потрохами.
показати весь коментар
27.08.2025 22:59 Відповісти
Якщо це справді ця група підірвала -- єдина помилка цих людей це те, що вони не переїхали хоча б років на 10 до Уругваю.
показати весь коментар
27.08.2025 23:04 Відповісти
Навіть самі ж кацапи в це не вірять .
***** ще три роки тому заявив що мовляв - спеціалістів з таких диверсій ,в усьому світі одиниці , і що їх можна порахувати на пальцях .
показати весь коментар
27.08.2025 23:12 Відповісти
Невже всі вони в нас?))))
показати весь коментар
27.08.2025 23:43 Відповісти
Хотілося щоб це було - так . !!
показати весь коментар
27.08.2025 23:47 Відповісти
Молодці УКРАЇНЦІ!! Гордість наша.. На ордери НАСРАТИ! Німці й шукати наших хлопців не будуть.
показати весь коментар
27.08.2025 23:42 Відповісти
Замість того аби подякувати цим величним людям,які здійснили неймовірну по складності роботу, їх розшукують і звинувачують. Ніякі юридичні пояснення про майнову приналежність трубопроводу якійсь там країні, не виправдовують злочинне рішення німецького уряду про початок його будівництва. Це був поштовх у бездну війни для московитів, запрошення до нападу на Україну. Сама операція по підриву- сюжет для фільму, який колись ми знімемо, а всіх учасників нагородимо вищими державними відзнаками.
показати весь коментар
27.08.2025 23:42 Відповісти
Пишаюся своїми співвітчизниками!
показати весь коментар
27.08.2025 23:44 Відповісти
 
 