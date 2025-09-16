РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9844 посетителя онлайн
Новости Подрыв Северных потоков
812 8

Подрыв "Северных потоков": в Италии согласилась на экстрадицию подозреваемого украинца в Германию

северный,поток

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в координации атак на газопроводы "Северный поток" в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство ANSA.

Кузнецова арестовали 21 августа в Римини на основании европейского ордера. После слушания 9 сентября суд постановил передать его в Верховный федеральный кассационный суд Германии.

Адвокат подозреваемого Никола Канестрини заявил о намерении обжаловать решение в Кассационном суде Италии. По его словам, в ходе производства были нарушены основные права его клиента - право на справедливый суд, условия содержания под стражей и функциональный иммунитет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подрыв "Северных потоков": в Италии отложили решение об экстрадиции подозреваемого украинца в Германию

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Италия не готова к нападению со стороны России или другой страны, - министр обороны Крозетто

Автор: 

Германия (7276) Италия (1690) Северный поток (1462)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А німцям воно нагуя? - Трамп сказав зупинити Північний потік - зупинили
показать весь комментарий
16.09.2025 12:58 Ответить
нагородять Залізним хрестом,
з огляду на ******* політику перекриття експорту вуглеводородів з рашки

.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:30 Ответить
Тому що в Німеччині агентури кацапської повно. 18 років процарювала агентка штазі. Невже в прокуратурі нікого не залишилося? У нас он ціла .ОПа *********** з самим найвеличнішим ************ хєрчілем сосут в *****! Трампокоманда - те саме.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:39 Ответить
И тут провал
показать весь комментарий
16.09.2025 13:10 Ответить
не чув, що є підозрювані по підриву. скільки наших Героїв арештовано ?
показать весь комментарий
16.09.2025 13:33 Ответить
На Україну напали,і люба оборона законна
показать весь комментарий
16.09.2025 13:49 Ответить
На Україну напали і люба оборона законна
показать весь комментарий
16.09.2025 13:51 Ответить
Якби ж то українці підірвали - самі кацапи! Щоб залякати. Одну нитку залишили, її б вистачило на випадок, якщо Європа всралася і впала на коліна.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:23 Ответить
 
 