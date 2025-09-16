Подрыв "Северных потоков": в Италии согласилась на экстрадицию подозреваемого украинца в Германию

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в координации атак на газопроводы "Северный поток" в 2022 году.

Кузнецова арестовали 21 августа в Римини на основании европейского ордера. После слушания 9 сентября суд постановил передать его в Верховный федеральный кассационный суд Германии.

Адвокат подозреваемого Никола Канестрини заявил о намерении обжаловать решение в Кассационном суде Италии. По его словам, в ходе производства были нарушены основные права его клиента - право на справедливый суд, условия содержания под стражей и функциональный иммунитет.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

