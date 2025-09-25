Сикорский готов предоставить убежище украинцу, подозреваемому в подрыве "Северных потоков", - СМИ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский готов предоставить убежище украинцу Владимиру Журавлеву, которого Германия подозревает в подрыве российских газопроводов "Северные потоки".

Об этом сообщает газета Rzeczpospolita, пишет Цензор.НЕТ.

По словам осведомленных польских собеседников издания, Сикорский неоднократно заявлял в частных разговорах, что готов предоставить Журавлеву убежище в Польше и даже наградить его медалью.

В польских властях отмечают, что Журавлев пока является лишь подозреваемым и не был признан виновным в каком-либо преступлении.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

