Сикорский готов предоставить убежище украинцу, подозреваемому в подрыве "Северных потоков", - СМИ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский готов предоставить убежище украинцу Владимиру Журавлеву, которого Германия подозревает в подрыве российских газопроводов "Северные потоки".
Об этом сообщает газета Rzeczpospolita, пишет Цензор.НЕТ.
По словам осведомленных польских собеседников издания, Сикорский неоднократно заявлял в частных разговорах, что готов предоставить Журавлеву убежище в Польше и даже наградить его медалью.
В польских властях отмечают, что Журавлев пока является лишь подозреваемым и не был признан виновным в каком-либо преступлении.
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
Журавльов мав необережність (глупство) поїхати з родиною на відпочинок в Італію
