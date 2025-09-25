РУС
Новости Подрыв Северных потоков
1 646 5

Сикорский готов предоставить убежище украинцу, подозреваемому в подрыве "Северных потоков", - СМИ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский готов предоставить убежище украинцу Владимиру Журавлеву, которого Германия подозревает в подрыве российских газопроводов "Северные потоки".

Об этом сообщает газета Rzeczpospolita, пишет Цензор.НЕТ.

По словам осведомленных польских собеседников издания, Сикорский неоднократно заявлял в частных разговорах, что готов предоставить Журавлеву убежище в Польше и даже наградить его медалью.

В польских властях отмечают, что Журавлев пока является лишь подозреваемым и не был признан виновным в каком-либо преступлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если бы кубинские самолеты залетели в воздушное пространство США - мы знаем, что бы произошло, - Сикорский

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский на Совбезе ООН - правительству России: "Вас предупредили"

Сикорский Радослав (483) Северный поток (1463)
Забирайте!
показать весь комментарий
25.09.2025 14:00 Ответить
Ну да. В Украине ему Зе пожизненное устроит.
показать весь комментарий
25.09.2025 14:10 Ответить
Журавльов з родиною хотів жити в Західній Європі. Польща йому навряд чи підходить.
показать весь комментарий
25.09.2025 14:12 Ответить
ну вот що ти несеш ?

Журавльов мав необережність (глупство) поїхати з родиною на відпочинок в Італію

показать весь комментарий
25.09.2025 14:38 Ответить
Шас газопроводом керує Варнінг, корефан х....ще з Дрездена, який змінив ще одного дрезденця Шредера. А фірми, які виготовляли труби, вимагають страховку, аж 10 ярдів. Страховики, ясна річ, пошлі в отказ-дайте хто,де коли. Раніше прокурор порушив, поліцаї відмовили. Гопота підсуєтилась, нєназванний істочнік приплів Генерала і Червінського, німці прокурори знову зашарудили паперами. А пан Сікорський просто стібається з недолугих прокураторів. Зараз знову включать нєназванного істочніка з ОПи.
показать весь комментарий
25.09.2025 14:36 Ответить
 
 