Навроцький готовий зустрітися з Путіним, якщо від цього залежатиме безпека Польщі
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо від цього залежатиме безпека його країни, але все ж таки волів би цього не робити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання WP Wiadomości.
Так, Навроцький зазначив, що зустрінеться з Путіним, якщо від цього залежатиме безпека Польщі.
Водночас він зауважив, що сам волів би не розмовляти з російським диктатором.
"Я не був би хорошим переговірником з Володимиром Путіним, бо він мене переслідує. У мене чіткі антикомуністичні погляди, я вважаю його диктатором і вбивцею", – сказав він.
За його словами, Трамп є єдиним лідером, здатним вести переговори з Путіним.
"Президент Дональд Трамп - єдиний лідер у вільному світі, який може вести переговори з Володимиром Путіним. Звичайно, напрямок цих переговорів, інструменти, які він обере, - я закликаю їх бути якомога жорсткішими щодо Російської Федерації - це його рішення, його вибір. Однак він єдина людина у світі, яка може вести такі переговори", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність піти у відставку після закінчення війни.
"Заради миру в Україні я готовий на все, просто на все. За тривалий і міцний мир. Як людина, як громадянин, як батько. Я ні за що не чіпляюся. Я - президент України, бо за мене проголосувало 73 відсотки людей, і сьогодні я президент України, бо мене підтримує більшість у моїй країні", - сказав Зеленський.