Новини Навроцький про Путіна
Навроцький готовий зустрітися з Путіним, якщо від цього залежатиме безпека Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо від цього залежатиме безпека його країни, але все ж таки волів би цього не робити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання WP Wiadomości.

Так, Навроцький зазначив, що зустрінеться з Путіним, якщо від цього залежатиме безпека Польщі.

Водночас він зауважив, що сам волів би не розмовляти з російським диктатором.

"Я не був би хорошим переговірником з Володимиром Путіним, бо він мене переслідує. У мене чіткі антикомуністичні погляди, я вважаю його диктатором і вбивцею", – сказав він.

Читайте: Президен Польщі Навроцький подав законопроєкт про покарання за "заперечення злочинів ОУН-УПА"

За його словами, Трамп є єдиним лідером, здатним вести переговори з Путіним.

"Президент Дональд Трамп - єдиний лідер у вільному світі, який може вести переговори з Володимиром Путіним. Звичайно, напрямок цих переговорів, інструменти, які він обере, - я закликаю їх бути якомога жорсткішими щодо Російської Федерації - це його рішення, його вибір. Однак він єдина людина у світі, яка може вести такі переговори", - сказав він.

