Навроцкий готов встретиться с Путиным, если от этого будет зависеть безопасность Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, если от этого будет зависеть безопасность его страны, но все же предпочел бы этого не делать.

Так, Навроцкий отметил, что встретится с Путиным, если от этого будет зависеть безопасность Польши.

В то же время он отметил, что сам предпочел бы не разговаривать с российским диктатором.

"Я не был бы хорошим переговорщиком с Владимиром Путиным, потому что он меня преследует. У меня четкие антикоммунистические взгляды, я считаю его диктатором и убийцей", - сказал он.

По его словам, Трамп является единственным лидером, способным вести переговоры с Путиным.

"Президент Дональд Трамп - единственный лидер в свободном мире, который может вести переговоры с Владимиром Путиным. Конечно, направление этих переговоров, инструменты, которые он выберет, - я призываю их быть как можно более жесткими в отношении Российской Федерации - это его решение, его выбор. Однако он единственный человек в мире, который может вести такие переговоры", - сказал он.

