РУС
Новости Навроцкий про Путина
1 675 46

Навроцкий готов встретиться с Путиным, если от этого будет зависеть безопасность Польши

Навроцкий о Путине

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, если от этого будет зависеть безопасность его страны, но все же предпочел бы этого не делать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание WP Wiadomości.

Так, Навроцкий отметил, что встретится с Путиным, если от этого будет зависеть безопасность Польши.

В то же время он отметил, что сам предпочел бы не разговаривать с российским диктатором.

"Я не был бы хорошим переговорщиком с Владимиром Путиным, потому что он меня преследует. У меня четкие антикоммунистические взгляды, я считаю его диктатором и убийцей", - сказал он.

Читайте: Президент Польши Навроцкий подал законопроект о наказании за "отрицание преступлений ОУН-УПА"

По его словам, Трамп является единственным лидером, способным вести переговоры с Путиным.

"Президент Дональд Трамп - единственный лидер в свободном мире, который может вести переговоры с Владимиром Путиным. Конечно, направление этих переговоров, инструменты, которые он выберет, - я призываю их быть как можно более жесткими в отношении Российской Федерации - это его решение, его выбор. Однако он единственный человек в мире, который может вести такие переговоры", - сказал он.

Польша (8865) путин владимир (32240) Навроцкий Кароль (71)
Топ комментарии
+26
нехай летить в смоленськ
30.09.2025 13:18 Ответить
+15
Ще один ідійот.
30.09.2025 13:18 Ответить
+14
Дай но я вгадаю, а за які гроші ти, дядя, свої вибори виграв?...
30.09.2025 13:18 Ответить
30.09.2025 13:15 Ответить
хоче до свого шефа на консультацію
30.09.2025 13:23 Ответить
30.09.2025 13:18 Ответить
30.09.2025 13:28 Ответить
30.09.2025 13:18 Ответить
+один вже подивився в очі
30.09.2025 13:22 Ответить
И благодаря тому Минску ты идиот и тебе подобные в 2019 голосовали по приколу!
30.09.2025 13:57 Ответить
30.09.2025 13:18 Ответить
Навроцький, десь у Катині зустрічайся з ху%ом
30.09.2025 13:21 Ответить
щось мені це нагадує! пшеки та кацапи знову ділять Україну?
30.09.2025 13:23 Ответить
кто такие пшеки что б чтото делить?)))),запустить с 10 "лютых" та сцыкопехота и разбежиться,нашли вояк
30.09.2025 13:35 Ответить
Ще один в очі пуйлу подивитись забажав...розумні вчаться на помилках інших, а довбні - на власних. Як раз навчання на території Польщі пуйло з бл@доруссю й проведе.
30.09.2025 13:24 Ответить
А ви говорите 73%! Трамп, Орбан, ФІцо, Навроцький...
30.09.2025 13:24 Ответить
Убиті ******* Качинський з посадовцями, здивовані інтелектом Навроцького!!
30.09.2025 13:24 Ответить
Правильно буде не "здивовані інтелектом Навроцького", а відсутносттю вищезгаданного у цьго пана(поца?).
30.09.2025 13:50 Ответить
Дядя Кароль, ты дурак?
30.09.2025 13:26 Ответить
Ух ти! А відсмоктати в ***** навроцький готовий?
30.09.2025 13:26 Ответить
P.S. не заради задоволення. Для порятунку Польщі!
30.09.2025 13:54 Ответить
в очередь , челядь !!!(((
30.09.2025 13:27 Ответить
Як кажуть кацапи - пішов по наклонной
30.09.2025 13:28 Ответить
Володимир Зеленський: Я готовий піти на все, якщо моя хода буде з народом України.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність піти у відставку після закінчення війни.

"Заради миру в Україні я готовий на все, просто на все. За тривалий і міцний мир. Як людина, як громадянин, як батько. Я ні за що не чіпляюся. Я - президент України, бо за мене проголосувало 73 відсотки людей, і сьогодні я президент України, бо мене підтримує більшість у моїй країні", - сказав Зеленський.
30.09.2025 13:28 Ответить
Нашо тут постити висери довбня,наркомана,брехуна,зрадника,мородера?
30.09.2025 13:43 Ответить
ще один дебіл. поляки, що ви вибрали???
30.09.2025 13:29 Ответить
Ще один лашара-терпіла.
30.09.2025 13:30 Ответить
а червону доріжку постелити і поцілувати в ду..пу готовий?
30.09.2025 13:30 Ответить
Звісно, він же не бодатись з ним готовий, зустрітись саме для цього
30.09.2025 13:47 Ответить
Зараз часи правих популістів, тому прийдеться потерпіти
30.09.2025 13:33 Ответить
У цього польського клоуна, чомусь тільки до путлера не має питань.
30.09.2025 13:36 Ответить
30.09.2025 13:36 Ответить
Якщо він ставить інтереси країни вище власних то це добре.
30.09.2025 13:41 Ответить
Дивись Європа як за твої гроші тобі на голову серуть.
30.09.2025 13:45 Ответить
Замість того щоб посилювати обороноздатність країни на в ротський готовий ставати на коліна перед ******💩
30.09.2025 13:46 Ответить
Нікого не нагадує?
30.09.2025 13:52 Ответить
Дурбецало
30.09.2025 13:47 Ответить
Цей тягне ковдру на себе, що потрібно пуйлу )
30.09.2025 13:48 Ответить
час домовлятися про виплату Польською данини орді
30.09.2025 13:49 Ответить
Десь я це вже чув.. .він нашого лідора капслеїть?
30.09.2025 13:50 Ответить
Доспердолявся..
30.09.2025 13:51 Ответить
як би європейці не піарили велич Трампа, Байдена чи США загалом, але все більше схоже на те, що ні Штати, ні НАТО не здатні примусити путіна до чогось, бо з росією разом стоїть Китай і інші. А от колись напевно великий Захід в основному "переводить стрілки" з одного на іншого, кожен думає як би перечекати ту сраку і вийти з найменшими втратами і з максимальною вигодою
30.09.2025 13:52 Ответить
Я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна Україну"-чиї слова?Це,*****,заразне?
30.09.2025 13:53 Ответить
Давай при в Оман, якщо немає макітри на плечах, повтори фокус Зє.
30.09.2025 14:00 Ответить
зрадник перший побіжить домовлятись з ворогом .
30.09.2025 14:04 Ответить
Ще один Орбан
30.09.2025 14:05 Ответить
Ще один Зеленський....
30.09.2025 14:07 Ответить
 
 