Новости Польша установила День памяти "геноцида ОУН и УПА"
2 188

Президент Польши Навроцкий подал законопроект о наказании за "отрицание преступлений ОУН-УПА"

новый президент Польши Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, которыми предлагается криминализировать отрицание "преступлений", совершенных украинскими националистами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в канцелярии президента Польши.

Президентская инициатива предусматривает внесение изменений в два закона: об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, а также в Уголовный кодекс Польши.

"Целью этой поправки является противодействие распространению ложных заявлений о преступлениях, совершенных членами и коллаборационистами Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии, а также другими украинскими формированиями, сотрудничавшими с германским Третьим Рейхом, в частности преступления геноцида, совершенного против поляков на Волыни", - говорится в заявлении Канцелярии.

Кроме исторических аспектов, законопроект содержит предложения по повышению установленного законом размера наказания за незаконное пересечение или организацию незаконного пересечения государственной границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о решении Сейма Польши относительно "геноцида ОУН и УПА": Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания

Автор: 

законопроект Польша УПА Навроцкий Кароль
Топ комментарии
+25
У самій Польщі на перемогу Навроцького дуже різко відреагував перший президент Лех Валенса. "Я не буду вас втішати. Ми повинні дивитися реальності в очі. Ці вибори розкрили всю правду про польське суспільство. Демократія в Польщі зазнала краху 1 червня 2025 року", - написав Валенса. Він дуже сильно розкритикував моральні якості майбутнього президента.
30.09.2025 08:00 Ответить
пан Лех правий !

Навроцький не лише ідіот, а ще й остання наволочь, яка шкодить передусім полякам !

.
30.09.2025 08:04 Ответить
Цей ідіот мав би таке саме накласти на збиття у Смоленську літака з президентом Качинським. А воно лиже одне місце путіну, разом їм Україна не подобається.
30.09.2025 08:33 Ответить
BBC

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії до України поляки з подивом для самих себе повномасштабно включилися у допомогу українцям. І йшлося тут не лише про те, що польські політики та дипломати негайно почали передавати за східний кордон військову техніку та озброєння з власних складів, а на міжнародній арені - переконувати союзників, що Україна вистоїть, і її варто підтримувати.

Звичайні поляки збирали гуманітарну допомогу і особисто відвозили її на кордон або навіть у райони бойових дій. Тисячі мешканців Польщі дали тимчасовий прихисток українським родинам, які тікали від війни, часто маючи в руках лише нашвидкуруч зібрану валізу з найнеобхіднішими речами.

Проте вже за три роки з різних причин від того пориву не лишилося і сліду, і от уже в лютому цього року опитування варшавського центру CBOS показало: вперше за багато років більше поляків виражають антипатію до українців, ніж говорять про симпатію до них.

Одним словом, несприятливі для українців у Польщі тенденції було видно давно.
30.09.2025 08:13 Ответить
Чому так сталося

Перша причина, чому так відбувається, очевидна. У польському суспільстві вже протягом тривалого часу наростають антиукраїнські настрої, і політики не можуть не віддавати цьому належне і не враховувати це у своїй риториці, у своїх діях.

Одні дослідники кажуть, що головна причина такої зміни у суспільних настроях - це конкуренція за обмежені ресурси між поляками та прибульцями з України. Мовляв, масовий наплив українців призвів до подорожчання оренди житла, до перевантаження систем освіти і охорони здоров'я - і це, ясна річ, не подобається місцевим.

Інші - що поляки, як би парадоксально це не звучало, "втомилися від війни". Товари та послуги дорожчають, ЗМІ нагадують, що Польща може стати наступною жертвою російської агресії - фрустрацію з цього приводу поляки виміщують на українцях.
30.09.2025 08:18 Ответить
Однак було б неправильно говорити, що польські політики сліпо йдуть за настроями суспільства, які ведуть їх у бік дедалі більше антиукраїнськості. У них вистачає і власних причин для того, щоб рухатися саме у цьому напрямку.

Перш за все, потрібно пам'ятати, що нині весь політичний процес у Польщі крутиться навколо однієї події - парламентських виборів, які за графіком мають відбутися у 2027 році (хоча геть не виключено, що дострокове голосування відбудеться вже наступної весни). Ставка на них буде максимально високою. Якщо переможе "Право і справедливість" - партія, яка підтримувала кандидата в президенти Кароля Навроцького, - націоналісти-євроскептики сконцентрують владу в одній з найбільших держав Євросоюзу у своїх руках. Перемога "Громадянської платформи" Дональда Туска дасть змогу уникнути такого сценарію.

Все, що відбувається у польському політичному житті, тамтешні коментатори розглядають саме через цю призму, - як та чи інша подія позначиться на шансах тієї чи іншої партії на майбутніх виборах.
30.09.2025 08:19 Ответить
По-друге, до того самого спонукають польські партії зміни, які відбулися протягом останніх місяців у США. Американська політика завжди була своєрідним дороговказом для поляків - хоча б через те, що саме десять тисяч американських військових, дислокованих у Польщі, є найвагомішою гарантією безпеки цієї країни. Отож і перемога Дональда Трампа на виборах президента США справила чималий вплив на польську політику - особливо на "Право і справедливість", представники якої традиційно мають кращі зв'язки з Трампом та його оточенням.
30.09.2025 08:21 Ответить
Трамп радикально змінив ставлення офіційного Вашингтону до шляхів розв'язання української кризи. На відміну від свого попередника він підходив до неї в якості не партнера України, а прагматичного посередника між Києвом та Москвою. Така позиція поволі ставала дедалі популярнішою і в польському політикумі - зокрема, знову ж таки, на його правому фланзі.
30.09.2025 08:23 Ответить
І справді, що буде далі, - це питання, яке залишається відкритим.

З одного боку, каже ВВС Міхал Потоцький, ніщо не вказує на те, що, з горем пополам ухваливши новий закон про допомогу українцям, політики припинять експлуатувати антиукраїнську риторику.

"Вони відчули запах крові і побачили, що ненависть до українців чудово продається. Немає жодних причин, чому б вони раптом відмовилися від використання її і надалі. Дуже вірогідно, що саме вона стане однією з головних тем наступної парламентської кампанії", - каже він.
30.09.2025 08:25 Ответить
прекрасная возможность ойропейцам поближе рассмотреть тех, которые шо не съедят то понадкусывают
30.09.2025 08:47 Ответить
Польща стала 20-тою економікою світу і вялічна "МАГА" що в рашці, що в Польщі - дихати не дає.

.
30.09.2025 08:19 Ответить
цей ідіот Наврочений мав би разом із "законом про т.зв. злочини УПА" внести

закон-подяку ЗСУ - нинішній УПА, за навчання Війська Польського по протидії рашиським дронам.

Героям Слава !
Слава Україні !

.
30.09.2025 09:14 Ответить
Якось не до кінця йде цей воїн. А напад Тевтонського ордену на Польщу в 14 столітті? Невже про це забуде і прастіт?
показать весь комментарий
а злочини Батия в Польщі ?

"пєчєнєгів-половців", хвалити Богу, тоді Україна, як завжди, не пропустила

.
30.09.2025 08:07 Ответить
з "тевтонами" поляки розбираються інакше - їм виставлені репарації.

вот тільки Бреслау, Данцинг та інші віджаті у німців міжнародно визнані німецькі території повертати не збираються.
30.09.2025 08:13 Ответить
то кацапи перевдягались у ОУН-УПА й чинили злочини.
Поступово розкачують неприязнь населення до України. Що не кажіть а кгб-фсб вміє працювати.
Головне що ******* вбивства й злочини проти Польщі від рашистів їх не дуже хвилюють чомусь.....
30.09.2025 08:01 Ответить
ідіот !
"злочин" має бути доведений судом.
цей т.зв. "закон" робить ворогами українців та поляків НЕ в минулому, а сьогодні.

Слава Україні!
Героям Слава!

.
30.09.2025 08:02 Ответить
А що тоді робити із злочинами польських націоналістів ?
показать весь комментарий
ніц !
маємо пам'ятати, а боронити і робити сьогоденну Україну.

.
30.09.2025 08:08 Ответить
На своїй хвилі - його ніщо і ніхто не переконає
30.09.2025 08:07 Ответить
Схожий на нашого, типу - А пачєму ми нє в натє. Світ потихеньку сходить з розуму. Тай таке.
30.09.2025 08:11 Ответить
НАТО ми проморгали в 90 - х - зараз все на паузі
показать весь комментарий
ще один переляканий придурок... ПСЯ КРЕВ .... Польщу атакують дрони і ракети ..... є загроза перетину кордону .... а дурачкові маряться бендерівці.....Випий галоперідолу , перевдягни памперси .... може попустить ...
30.09.2025 08:08 Ответить
Хто про що а навроцькій про баню-його державу атакують а ввоно бандери усюди.А чому?Тому що Стапан Андрійович убівв українофоба міністра польського-а ніізззя важних пановв убівач.Достався полякам знову дурень
30.09.2025 08:08 Ответить
не достався, а обрали. Стверджую це мировий бренд - обирати дурнів. І все почалось с початком сторіччя. Єльцін, Обама, Саркозі, Янукович, Орбан, Зеленський, Фіцо, Трамп. Зараз цей і далі буде
30.09.2025 08:15 Ответить
Бідний, бідний Боря... Ломка у нього... Так ним трусить, шо аж ну...
30.09.2025 08:21 Ответить
Я тоді якраз з пар в універі повернувся, включив телик, а боря вже мекнув і ісполняє
30.09.2025 08:35 Ответить
чимось нашого "буншу"-трампа нагадує

.
30.09.2025 08:22 Ответить
Так Навроцького тема Бандери до влади і привела, отже він має Бандері віддячити
30.09.2025 08:29 Ответить
черговий польський нацист за гроші фсб
30.09.2025 08:08 Ответить
А як же бути з цими фактами?
А́рмія Крайо́ва (АК) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Armia Krajowa) - збройні сили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 польського підпілля під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни (1939-1945). Бійці АК мали етнічну нетерпимість до українців, білорусів, та інколи до литовців та євреїв.
Здійснювала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0 етнічні чистки українськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-2 [2] та литовськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-3 [3] населення. Її напади разом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 батальйонами хлопськими на українські села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Холмщини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F Підляшшя, які підбурювалися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Нацистською Німеччиною, стали однією з основних причин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинської трагедії, як продовження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_1930 політики міжвоєнної Польщі. Такі самі напади відбувалися й в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичині.

Окрім німців, АК боролася проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Української Повстанської армії, а також білоруських ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Білоруська визвольна армія ) і литовських партизанських збройних формувань. Бійці Армії Крайової знищували єврейські партизанські загони в Західній Білорусі і Литві (наприклад, у листопаді 1943 року https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%A8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 загін Шломо Зоріна в теперішньому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Воложинському районі Білорусі). Від рук членів Армії Крайової часто гинули і радянські військовослужбовці, які зуміли втекти з німецького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD полонуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%9F%D0%90_%D0%90%D0%9A-4 [4].
30.09.2025 08:10 Ответить
А в цих своя реальність.
30.09.2025 08:11 Ответить
Навроцький робить вигляд , що не розуміє сьогодення ,
І живе минулим , яким повинні перейматися історики !
Чому він не займеться Смоленською трагедією , наприклад ,
бо боіться кацапів , а украінців можна лайном крити ,
так як впевнений в своій безкарності , ідіот !
30.09.2025 08:11 Ответить
Хто о чем .а вшивий о бане..
30.09.2025 08:12 Ответить
А як же співпраця Армії Крайової (АК) з німецьким Вермахтом у етнічних чистках українського населення на Волині в 1943-1944 роках?
Використання нацистами Армії Крайової в боротьбі проти радянських партизанів та УПА було фактом. Волинська трагедія була обопільним конфліктом, де польська сторона у своїх каральних акціях проти українців брала участь у спільних діях з німецькими підрозділами, зокрема батальйонами шуцманшафту.
30.09.2025 08:14 Ответить
Согодні свято на селі. Батьки щасливі. А мені приснився мертвий наречений.
30.09.2025 08:15 Ответить
"[…] протидія поширенню неправдивих заяв" - а хто ж правдивість/неправдивість буде визначати?
30.09.2025 08:18 Ответить
польський правий на вулиці.

.
30.09.2025 08:24 Ответить
Взагалі, блд, проблем у Польщі нема, дрони он рашистські літають, як в себе вдома, а воно - "злочин ОУН - УПА" 80 річної давнини розганяє, от навіщо ?! Чи несповна розуму, чи зацікавлений в тому, щоб українців ворогами виставити саме зараз! Невже і до нього грошики московитські дісталися ?
30.09.2025 08:19 Ответить
Першими державами, які визнали незалежність України після всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, були Польща та Канада, які зробили це вже 2 грудня 1991 року. За ними послідували інші країни, такі як Угорщина, Литва, Латвія, Болгарія, Естонія, Чехословаччина та Швеція
30.09.2025 08:20 Ответить
кажуть, що колись люди були розумнішими.

.
30.09.2025 08:25 Ответить
Дикний хлоп, цей призвиздент няв. врот. ський. Він, паскуда, думає що пщеки нічого не робили проти українців. Все це має бути, і Україна також повинна нагадати пшекам за все. Але після війни, тому що через пшеків до нас іде вся західна зброя.
30.09.2025 08:26 Ответить
Коли ви вживаєте москальське "пшеки", то нічим від навроцьких не відрізняєтеся.
30.09.2025 09:23 Ответить
Тоді президентом був Валенса.
30.09.2025 09:14 Ответить
А що там з Хатиню? А то після того як кацапи літак вальнули,як бабка відшептала, і юж нє памянтамі ніц
30.09.2025 08:22 Ответить
Пшаки сцикливий нарід, і бояться кацапню як вогня. Навідь замість дронів кацапських луплять з ф16 по своїм пенсам, щоб кацапню на образити.
30.09.2025 08:29 Ответить
треба поспішати, бо коли прийде путін буде ніколи, а там ще пацифікацію треба буде заперечувати
30.09.2025 08:25 Ответить
Гитлеровцы со свинособаками раздерибанили Польшу на двоих в 1939 г., а виноват Бандера.
30.09.2025 08:27 Ответить
А щодо законопроєкту про покарання за "заперечення злочинів Армії Крайової, тобто АК"
30.09.2025 08:27 Ответить
Навроцький - дуже корисний для москалів ідіот у білому пальтІ..
30.09.2025 08:34 Ответить
Ще один додік.
30.09.2025 08:47 Ответить
Мммм, треба більше москальських дронів щоб прочистити йому мізки
30.09.2025 09:09 Ответить
Європа вже воює з Росією у "гібридному форматі", - австрійський депутат Хойос :
Президен Польщі Навроцький подав законопроєкт про покарання за "заперечення злочинів ОУН-УПА"
Орбан різко критикує ЄС: Брюссель готується до війни
30.09.2025 09:11 Ответить
А хто буде відповідати за звірства поляків на Волині у 1943 р., коли було вбито і пограбовано тисячі мирних українців? Причому поляки вбивали всіх, хто їм траплявся на шляху, чи старі, чи немовлята.
30.09.2025 09:14 Ответить
отже, наша НАТА сильна і красива як ніколи

.
30.09.2025 09:18 Ответить
 
 