Президент Польши Навроцкий подал законопроект о наказании за "отрицание преступлений ОУН-УПА"

Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, которыми предлагается криминализировать отрицание "преступлений", совершенных украинскими националистами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в канцелярии президента Польши.

Президентская инициатива предусматривает внесение изменений в два закона: об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, а также в Уголовный кодекс Польши.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

"Целью этой поправки является противодействие распространению ложных заявлений о преступлениях, совершенных членами и коллаборационистами Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии, а также другими украинскими формированиями, сотрудничавшими с германским Третьим Рейхом, в частности преступления геноцида, совершенного против поляков на Волыни", - говорится в заявлении Канцелярии.

Кроме исторических аспектов, законопроект содержит предложения по повышению установленного законом размера наказания за незаконное пересечение или организацию незаконного пересечения государственной границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о решении Сейма Польши относительно "геноцида ОУН и УПА": Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания