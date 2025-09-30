Президен Польщі Навроцький подав законопроєкт про покарання за "заперечення злочинів ОУН-УПА"
Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, якими пропонується криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у канцелярії президента Польщі.
Президентська ініціатива передбачає внесення змін до двох законів: про Інститут національної пам'яті – Комісію з розслідування злочинів проти польського народу, а також до Кримінального кодексу Польщі.
"Метою цієї поправки є протидія поширенню неправдивих заяв щодо злочинів, скоєних членами та колаборантами Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з німецьким Третім Рейхом, зокрема злочину геноциду, скоєного проти поляків на Волині", – йдеться у заяві Канцелярії.
Крім історичних аспектів, законопроєкт містить пропозиції щодо підвищення встановленого законом розміру покарання за незаконне перетинання або організацію незаконного перетинання державного кордону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навроцький не лише ідіот, а ще й остання наволочь, яка шкодить передусім полякам !
.
З першого дня повномасштабного вторгнення Росії до України поляки з подивом для самих себе повномасштабно включилися у допомогу українцям. І йшлося тут не лише про те, що польські політики та дипломати негайно почали передавати за східний кордон військову техніку та озброєння з власних складів, а на міжнародній арені - переконувати союзників, що Україна вистоїть, і її варто підтримувати.
Звичайні поляки збирали гуманітарну допомогу і особисто відвозили її на кордон або навіть у райони бойових дій. Тисячі мешканців Польщі дали тимчасовий прихисток українським родинам, які тікали від війни, часто маючи в руках лише нашвидкуруч зібрану валізу з найнеобхіднішими речами.
Проте вже за три роки з різних причин від того пориву не лишилося і сліду, і от уже в лютому цього року опитування варшавського центру CBOS показало: вперше за багато років більше поляків виражають антипатію до українців, ніж говорять про симпатію до них.
Одним словом, несприятливі для українців у Польщі тенденції було видно давно.
Перша причина, чому так відбувається, очевидна. У польському суспільстві вже протягом тривалого часу наростають антиукраїнські настрої, і політики не можуть не віддавати цьому належне і не враховувати це у своїй риториці, у своїх діях.
Одні дослідники кажуть, що головна причина такої зміни у суспільних настроях - це конкуренція за обмежені ресурси між поляками та прибульцями з України. Мовляв, масовий наплив українців призвів до подорожчання оренди житла, до перевантаження систем освіти і охорони здоров'я - і це, ясна річ, не подобається місцевим.
Інші - що поляки, як би парадоксально це не звучало, "втомилися від війни". Товари та послуги дорожчають, ЗМІ нагадують, що Польща може стати наступною жертвою російської агресії - фрустрацію з цього приводу поляки виміщують на українцях.
Перш за все, потрібно пам'ятати, що нині весь політичний процес у Польщі крутиться навколо однієї події - парламентських виборів, які за графіком мають відбутися у 2027 році (хоча геть не виключено, що дострокове голосування відбудеться вже наступної весни). Ставка на них буде максимально високою. Якщо переможе "Право і справедливість" - партія, яка підтримувала кандидата в президенти Кароля Навроцького, - націоналісти-євроскептики сконцентрують владу в одній з найбільших держав Євросоюзу у своїх руках. Перемога "Громадянської платформи" Дональда Туска дасть змогу уникнути такого сценарію.
Все, що відбувається у польському політичному житті, тамтешні коментатори розглядають саме через цю призму, - як та чи інша подія позначиться на шансах тієї чи іншої партії на майбутніх виборах.
.
"пєчєнєгів-половців", хвалити Богу, тоді Україна, як завжди, не пропустила
.
вот тільки Бреслау, Данцинг та інші віджаті у німців міжнародно визнані німецькі території повертати не збираються.
Поступово розкачують неприязнь населення до України. Що не кажіть а кгб-фсб вміє працювати.
Головне що ******* вбивства й злочини проти Польщі від рашистів їх не дуже хвилюють чомусь.....
"злочин" має бути доведений судом.
цей т.зв. "закон" робить ворогами українців та поляків НЕ в минулому, а сьогодні.
Слава Україні!
Героям Слава!
.
маємо пам'ятати, а боронити і робити сьогоденну Україну.
.
.
А́рмія Крайо́ва (АК) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Armia Krajowa) - збройні сили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 польського підпілля під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни (1939-1945). Бійці АК мали етнічну нетерпимість до українців, білорусів, та інколи до литовців та євреїв.
Здійснювала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0 етнічні чистки українськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-2 [2] та литовськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-3 [3] населення. Її напади разом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 батальйонами хлопськими на українські села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Холмщини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F Підляшшя, які підбурювалися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Нацистською Німеччиною, стали однією з основних причин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинської трагедії, як продовження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_1930 політики міжвоєнної Польщі. Такі самі напади відбувалися й в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичині.
Окрім німців, АК боролася проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Української Повстанської армії, а також білоруських ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Білоруська визвольна армія ) і литовських партизанських збройних формувань. Бійці Армії Крайової знищували єврейські партизанські загони в Західній Білорусі і Литві (наприклад, у листопаді 1943 року https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%A8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 загін Шломо Зоріна в теперішньому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Воложинському районі Білорусі). Від рук членів Армії Крайової часто гинули і радянські військовослужбовці, які зуміли втекти з німецького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD полонуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%9F%D0%90_%D0%90%D0%9A-4 [4].
І живе минулим , яким повинні перейматися історики !
Чому він не займеться Смоленською трагедією , наприклад ,
бо боіться кацапів , а украінців можна лайном крити ,
так як впевнений в своій безкарності , ідіот !
Використання нацистами Армії Крайової в боротьбі проти радянських партизанів та УПА було фактом. Волинська трагедія була обопільним конфліктом, де польська сторона у своїх каральних акціях проти українців брала участь у спільних діях з німецькими підрозділами, зокрема батальйонами шуцманшафту.