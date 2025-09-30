Президен Польщі Навроцький подав законопроєкт про покарання за "заперечення злочинів ОУН-УПА"

УКР
Новини Польща встановила День пам'яті "геноциду ОУН і УПА"
882 33

новий президент Польщі Навроцький

новий президент Польщі Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, якими пропонується криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у канцелярії президента Польщі.

Президентська ініціатива передбачає внесення змін до двох законів: про Інститут національної пам'яті – Комісію з розслідування злочинів проти польського народу, а також до Кримінального кодексу Польщі.

"Метою цієї поправки є протидія поширенню неправдивих заяв щодо злочинів, скоєних членами та колаборантами Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з німецьким Третім Рейхом, зокрема злочину геноциду, скоєного проти поляків на Волині", – йдеться у заяві Канцелярії.

Крім історичних аспектів, законопроєкт містить пропозиції щодо підвищення встановленого законом розміру покарання за незаконне перетинання або організацію незаконного перетинання державного кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про рішення Сейму Польщі щодо "геноциду ОУН і УПА": Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння

законопроєкт (3720) Польща (9024) УПА (142) Навроцький Кароль (71)
У самій Польщі на перемогу Навроцького дуже різко відреагував перший президент Лех Валенса. "Я не буду вас втішати. Ми повинні дивитися реальності в очі. Ці вибори розкрили всю правду про польське суспільство. Демократія в Польщі зазнала краху 1 червня 2025 року", - написав Валенса. Він дуже сильно розкритикував моральні якості майбутнього президента.
то кацапи перевдягались у ОУН-УПА й чинили злочини.
Поступово розкачують неприязнь населення до України. Що не кажіть а кгб-фсб вміє працювати.
Головне що ******* вбивства й злочини проти Польщі від рашистів їх не дуже хвилюють чомусь.....
ідіот !
"злочин" має бути доведений судом.
цей т.зв. "закон" робить ворогами українців та поляків НЕ в минулому, а сьогодні.

Слава Україні!
Героям Слава!

.
пан Лех правий !

Навроцький не лише ідіот, а ще й остання наволочь, яка шкодить передусім полякам !

.
З першого дня повномасштабного вторгнення Росії до України поляки з подивом для самих себе повномасштабно включилися у допомогу українцям. І йшлося тут не лише про те, що польські політики та дипломати негайно почали передавати за східний кордон військову техніку та озброєння з власних складів, а на міжнародній арені - переконувати союзників, що Україна вистоїть, і її варто підтримувати.

Звичайні поляки збирали гуманітарну допомогу і особисто відвозили її на кордон або навіть у райони бойових дій. Тисячі мешканців Польщі дали тимчасовий прихисток українським родинам, які тікали від війни, часто маючи в руках лише нашвидкуруч зібрану валізу з найнеобхіднішими речами.

Проте вже за три роки з різних причин від того пориву не лишилося і сліду, і от уже в лютому цього року опитування варшавського центру CBOS показало: вперше за багато років більше поляків виражають антипатію до українців, ніж говорять про симпатію до них.

Одним словом, несприятливі для українців у Польщі тенденції було видно давно.
Чому так сталося

Перша причина, чому так відбувається, очевидна. У польському суспільстві вже протягом тривалого часу наростають антиукраїнські настрої, і політики не можуть не віддавати цьому належне і не враховувати це у своїй риториці, у своїх діях.

Одні дослідники кажуть, що головна причина такої зміни у суспільних настроях - це конкуренція за обмежені ресурси між поляками та прибульцями з України. Мовляв, масовий наплив українців призвів до подорожчання оренди житла, до перевантаження систем освіти і охорони здоров'я - і це, ясна річ, не подобається місцевим.

Інші - що поляки, як би парадоксально це не звучало, "втомилися від війни". Товари та послуги дорожчають, ЗМІ нагадують, що Польща може стати наступною жертвою російської агресії - фрустрацію з цього приводу поляки виміщують на українцях.
Однак було б неправильно говорити, що польські політики сліпо йдуть за настроями суспільства, які ведуть їх у бік дедалі більше антиукраїнськості. У них вистачає і власних причин для того, щоб рухатися саме у цьому напрямку.

Перш за все, потрібно пам'ятати, що нині весь політичний процес у Польщі крутиться навколо однієї події - парламентських виборів, які за графіком мають відбутися у 2027 році (хоча геть не виключено, що дострокове голосування відбудеться вже наступної весни). Ставка на них буде максимально високою. Якщо переможе "Право і справедливість" - партія, яка підтримувала кандидата в президенти Кароля Навроцького, - націоналісти-євроскептики сконцентрують владу в одній з найбільших держав Євросоюзу у своїх руках. Перемога "Громадянської платформи" Дональда Туска дасть змогу уникнути такого сценарію.

Все, що відбувається у польському політичному житті, тамтешні коментатори розглядають саме через цю призму, - як та чи інша подія позначиться на шансах тієї чи іншої партії на майбутніх виборах.
По-друге, до того самого спонукають польські партії зміни, які відбулися протягом останніх місяців у США. Американська політика завжди була своєрідним дороговказом для поляків - хоча б через те, що саме десять тисяч американських військових, дислокованих у Польщі, є найвагомішою гарантією безпеки цієї країни. Отож і перемога Дональда Трампа на виборах президента США справила чималий вплив на польську політику - особливо на "Право і справедливість", представники якої традиційно мають кращі зв'язки з Трампом та його оточенням.
Трамп радикально змінив ставлення офіційного Вашингтону до шляхів розв'язання української кризи. На відміну від свого попередника він підходив до неї в якості не партнера України, а прагматичного посередника між Києвом та Москвою. Така позиція поволі ставала дедалі популярнішою і в польському політикумі - зокрема, знову ж таки, на його правому фланзі.
Польща стала 20-тою економікою світу і вялічна "МАГА" що в рашці, що в Польщі - дихати не дає.

.
Якось не до кінця йде цей воїн. А напад Тевтонського ордену на Польщу в 14 столітті? Невже про це забуде і прастіт?
а злочини Батия в Польщі ?

"пєчєнєгів-половців", хвалити Богу, тоді Україна, як завжди, не пропустила

.
з "тевтонами" поляки розбираються інакше - їм виставлені репарації.

вот тільки Бреслау, Данцинг та інші віджаті у німців міжнародно визнані німецькі території повертати не збираються.
то кацапи перевдягались у ОУН-УПА й чинили злочини.
Поступово розкачують неприязнь населення до України. Що не кажіть а кгб-фсб вміє працювати.
Головне що ******* вбивства й злочини проти Польщі від рашистів їх не дуже хвилюють чомусь.....
ідіот !
"злочин" має бути доведений судом.
цей т.зв. "закон" робить ворогами українців та поляків НЕ в минулому, а сьогодні.

Слава Україні!
Героям Слава!

.
А що тоді робити із злочинами польських націоналістів ?
ніц !
маємо пам'ятати, а боронити і робити сьогоденну Україну.

.
На своїй хвилі - його ніщо і ніхто не переконає
Схожий на нашого, типу - А пачєму ми нє в натє. Світ потихеньку сходить з розуму. Тай таке.
ще один переляканий придурок... ПСЯ КРЕВ .... Польщу атакують дрони і ракети ..... є загроза перетину кордону .... а дурачкові маряться бендерівці.....Випий галоперідолу , перевдягни памперси .... може попустить ...
Хто про що а навроцькій про баню-його державу атакують а ввоно бандери усюди.А чому?Тому що Стапан Андрійович убівв українофоба міністра польського-а ніізззя важних пановв убівач.Достався полякам знову дурень
не достався, а обрали. Стверджую це мировий бренд - обирати дурнів. І все почалось с початком сторіччя. Єльцін, Обама, Саркозі, Янукович, Орбан, Зеленський, Фіцо, Трамп. Зараз цей і далі буде
Бідний, бідний Боря... Ломка у нього... Так ним трусить, шо аж ну...
чимось нашого "буншу"-трампа нагадує

.
черговий польський нацист за гроші фсб
А як же бути з цими фактами?
А́рмія Крайо́ва (АК) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Armia Krajowa) - збройні сили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 польського підпілля під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни (1939-1945). Бійці АК мали етнічну нетерпимість до українців, білорусів, та інколи до литовців та євреїв.
Здійснювала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0 етнічні чистки українськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-2 [2] та литовськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-3 [3] населення. Її напади разом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 батальйонами хлопськими на українські села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Холмщини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F Підляшшя, які підбурювалися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Нацистською Німеччиною, стали однією з основних причин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинської трагедії, як продовження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_1930 політики міжвоєнної Польщі. Такі самі напади відбувалися й в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичині.

Окрім німців, АК боролася проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Української Повстанської армії, а також білоруських ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Білоруська визвольна армія ) і литовських партизанських збройних формувань. Бійці Армії Крайової знищували єврейські партизанські загони в Західній Білорусі і Литві (наприклад, у листопаді 1943 року https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%A8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 загін Шломо Зоріна в теперішньому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Воложинському районі Білорусі). Від рук членів Армії Крайової часто гинули і радянські військовослужбовці, які зуміли втекти з німецького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD полонуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%9F%D0%90_%D0%90%D0%9A-4 [4].
А в цих своя реальність.
Навроцький робить вигляд , що не розуміє сьогодення ,
І живе минулим , яким повинні перейматися історики !
Чому він не займеться Смоленською трагедією , наприклад ,
бо боіться кацапів , а украінців можна лайном крити ,
так як впевнений в своій безкарності , ідіот !
Хто о чем .а вшивий о бане..
А як же співпраця Армії Крайової (АК) з німецьким Вермахтом у етнічних чистках українського населення на Волині в 1943-1944 роках?
Використання нацистами Армії Крайової в боротьбі проти радянських партизанів та УПА було фактом. Волинська трагедія була обопільним конфліктом, де польська сторона у своїх каральних акціях проти українців брала участь у спільних діях з німецькими підрозділами, зокрема батальйонами шуцманшафту.
Согодні свято на селі. Батьки щасливі. А мені приснився мертвий наречений.
"[…] протидія поширенню неправдивих заяв" - а хто ж правдивість/неправдивість буде визначати?
Взагалі, блд, проблем у Польщі нема, дрони он рашистські літають, як в себе вдома, а воно - "злочин ОУН - УПА" 80 річної давнини розганяє, от навіщо ?! Чи несповна розуму, чи зацікавлений в тому, щоб українців ворогами виставити саме зараз! Невже і до нього грошики московитські дісталися ?
Першими державами, які визнали незалежність України після всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, були Польща та Канада, які зробили це вже 2 грудня 1991 року. За ними послідували інші країни, такі як Угорщина, Литва, Латвія, Болгарія, Естонія, Чехословаччина та Швеція
А що там з Хатиню? А то після того як кацапи літак вальнули,як бабка відшептала, і юж нє памянтамі ніц
