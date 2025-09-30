Президен Польщі Навроцький подав законопроєкт про покарання за "заперечення злочинів ОУН-УПА"

Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, якими пропонується криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами.

про це повідомили у канцелярії президента Польщі.

Президентська ініціатива передбачає внесення змін до двох законів: про Інститут національної пам'яті – Комісію з розслідування злочинів проти польського народу, а також до Кримінального кодексу Польщі.

"Метою цієї поправки є протидія поширенню неправдивих заяв щодо злочинів, скоєних членами та колаборантами Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з німецьким Третім Рейхом, зокрема злочину геноциду, скоєного проти поляків на Волині", – йдеться у заяві Канцелярії.

Крім історичних аспектів, законопроєкт містить пропозиції щодо підвищення встановленого законом розміру покарання за незаконне перетинання або організацію незаконного перетинання державного кордону.

