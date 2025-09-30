В Польше задержали украинца по подозрению в подрыве на "Северном потоке", - СМИ

В Польше в городе Прушкув полиция задержала украинца Владимира З., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчину разыскивали по европейскому ордеру на арест, выданному немецким судом. Владимира З. перевели в районную прокуратуру в Варшаве, где вскоре должна начаться процедура экстрадиции в Германию.

Адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий отметил, что, по мнению защиты, оснований для экстрадиции пока нет. Он подчеркнул, что из-за полномасштабной войны в Украине и факта, что газопровод принадлежит российской компании "Газпром", которая финансирует деятельность РФ, обвинение против любого, кто мог участвовать в диверсии, практически невозможно.

Папроцкий также добавил, что пока неизвестно, принимал ли его клиент лично участие во взрыве.

Немецкие следователи описывают Владимира З. как инструктора по дайвингу. По их данным, в сентябре 2022 года он прибыл из германского Ростока в Балтийское море на яхте, после чего погрузился под воду и установил взрывчатку на подводном трубопроводе.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

