У Польщі взяли під варту українця, затриманого у справі про підрив "Північних потоків", - ЗМІ

Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Про це пише RMF FM, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж тижня прокуратура має отримати відповідну документацію, перекладену польською мовою.

Пізніше слідчі будуть готувати і, можливо, підтримувати клопотання про видачу Володимира Ж. Німеччині.

Раніше повідомлялося, що затриманий у Польщі громадянин України Володимир Ж. заперечує звинувачення німецького правосуддя у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі.

Нагадаємо, у Польщі в місті Прушкув поліція затримала українця Володимира З., якого Німеччина підозрює у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

