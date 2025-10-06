"Подарунок Кремлю": Перед судом у Польщі протестують проти екстрадиції українця, підозрюваного в підривах "Північних потоків". ФОТО

Перед будівлею суду в Польщі, де розглядають справу українця Володимира З., підозрюваного у причетності до підривів "Північних потоків", зібралися протестувальники, які вимагають не екстрадувати його до Німеччини.

Як зазначається, нині суд розглядає клопотання прокурора про продовження терміну тримання українця під вартою до 100 днів, а також має вирішити питання екстрадиції після отримання документації від німецької сторони.

На тлі цього перед судом зібралися десятки людей із польськими та українськими прапорами, які протестують проти арешту Володимира З. та вимагають його звільнення. Присутні тримають банери з гаслами: "Саботаж Nord Stream - це польський національний інтерес!", "Екстрадиція - подарунок Кремлю", "Свободу Володимиру! Нюрнберг для Путіна!" та інші.

Юридична фірма, що захищає українця, також збирає підписи на його підтримку - наразі їх понад 2000. Адвокат заявив, що клопотатиме про застосування запобіжних заходів, не пов’язаних із триманням під вартою, зокрема застави.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

