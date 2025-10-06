Суд у Польщі продовжив на 40 діб термін тримання під вартою українця, затриманого у справі про підрив "Північних потоків"

У понеділок, 6 жовтня, Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Про це пишуть польське агентство PAP та німецьке видання DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначають ЗМІ, чоловік перебував у розшуку на підставі європейського ордера на арешт, виданого владою Німеччини, і був затриманий польською поліцією у передмісті Варшави 30 вересня, а заарештований 1 жовтня.

Подовження терміну арешту підозрюваного пов'язане з процесом ухвалення рішення про його екстрадицію до Німеччини.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що заявив адвокат українця?

Захисник Володимира Ж. Тимотеуш Папроцький сказав, що спочатку прокуратура клопотала про продовження терміну тримання під вартою для підозрюваного на 100 діб. Однак суд "застосував тимчасовий арешт на 40 діб".

Читайте також: Підрив "Північних потоків": Польща не хоче поспішати з екстрадицією арештованого українця

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Дивіться також: "Подарунок Кремлю": Перед судом у Польщі протестують проти екстрадиції українця, підозрюваного в підривах "Північних потоків". ФОТО