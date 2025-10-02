Підрив "Північних потоків": Польща не хоче поспішати з екстрадицією арештованого українця

У Польщі заявили, що у справі видачі Німеччині українця, підозрюваного у причетності до підривів газопроводів "Північний потік" — абсолютно немає підстав діяти поспішно. Справа є "надзвичайно серйозною", тому її слід ретельно вивчити.

Про це заявив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк, пише видання Onet, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо видачі Німеччині Володимира Ж., підозрюваного у підриві газопроводу "Північний потік", немає жодних підстав для поспішних дій", - сказав він.

Крім того, за словами польського посадовця, рішення про можливу екстрадицію затриманого ухвалюватиме суд.

Сємоняк додав, що рішення про видачу — це рішення суду й прокуратури, а суд повинен діяти з абсолютною впевненістю, без тиску влади чи ЗМІ.

"На щастя, ми є правовою державою. Німеччина має право звертатися до нас, мала право видати європейський ордер на арешт, але рішення ухвалюватиме польський суд, оцінивши ситуацію, і я вірю в мудрість суддів, в їхню глибоку оцінку ситуації та відсутність впливу з боку ЗМІ чи політиків", - зазначив він.

Також про справу висловився Марцин Придяч, глава президентського Бюро зовнішньої політики.

Він зазначив, що Польща має обов’язки відповідно до європейського ордера на арешт, але при цьому держава не безправна: треба з’ясувати, чи передача підозрюваного насправді відповідає процедурі, державним інтересам Польщі та євроатлантичній спільноті, а також які можуть бути політичні наслідки.

Польський суд має 100 днів на ухвалення рішення щодо екстрадиції Володимира Ж.

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року. Повідомляли також, що Берлін відправив Польщі європейський ордер на його арешт.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

