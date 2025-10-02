Подрыв "Северных потоков": Польша не хочет спешить с экстрадицией арестованного украинца
В Польше заявили, что в деле выдачи Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов "Северный поток" - абсолютно нет оснований действовать поспешно. Дело является "чрезвычайно серьезным", поэтому его следует тщательно изучить.
Об этом заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, пишет издание Onet, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно выдачи Германии Владимира Ж., подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток", нет никаких оснований для поспешных действий", - сказал он.
Кроме того, по словам польского чиновника, решение о возможной экстрадиции задержанного будет принимать суд.
Семоняк добавил, что решение о выдаче - это решение суда и прокуратуры, а суд должен действовать с абсолютной уверенностью, без давления власти или СМИ.
"К счастью, мы являемся правовым государством. Германия имеет право обращаться к нам, имела право выдать европейский ордер на арест, но решение будет принимать польский суд, оценив ситуацию, и я верю в мудрость судей, в их глубокую оценку ситуации и отсутствие влияния со стороны СМИ или политиков", - отметил он.
Также о деле высказался Марцин Придяч, глава президентского Бюро внешней политики.
Он отметил, что Польша имеет обязанности в соответствии с европейским ордером на арест, но при этом государство не бесправно: надо выяснить, соответствует ли передача подозреваемого на самом деле процедуре, государственным интересам Польши и евроатлантическому сообществу, а также какие могут быть политические последствия.
Польский суд имеет 100 дней на принятие решения об экстрадиции Владимира Ж.
Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года. Сообщалось также, что Берлин отправил Польше европейский ордер на его арест.
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забули б і ділу кінець, і німці перекашляли би і мабуть не дуже наполягали.