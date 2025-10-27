Итальянский суд подтвердил экстрадицию украинца в Германию по делу о взрывах "Северного потока"

Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Как отмечается, предыдущее решение суда об экстрадиции было принято еще в сентябре, однако его временно остановили из-за апелляции защиты. Верховный суд Италии тогда вернул дело в Болонью из-за процедурных нарушений.

Новое решение открывает германским прокурорам путь к допросу Кузнецова по диверсии, которая прервала поставки российского газа в Европу.

Адвокат подозреваемого Никола Канестрини заявил, что обжалует это решение в Кассационном суде в Риме.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

