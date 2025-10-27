УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10732 відвідувача онлайн
Новини Підрив Північних потоків
1 313 10

Італійський суд підтвердив екстрадицію українця до Німеччини у справі про вибухи "Північного потоку"

глава федеральної землі Німеччини Швезіг проти запуску "Північного потоку-2"

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство dpa.

Як зазначається, попереднє рішення суду про екстрадицію було ухвалене ще у вересні, однак його тимчасово зупинили через апеляцію захисту. Верховний суд Італії тоді повернув справу до Болоньї через процедурні порушення.

Нове рішення відкриває німецьким прокурорам шлях до допиту Кузнєцова щодо диверсії, яка перервала постачання російського газу до Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск застеріг від спроб відновлення "Північного потоку-2" після завершення війни Росії проти України

Адвокат підозрюваного Нікола Канестріні заявив, що оскаржуватиме це рішення в Касаційному суді в Римі.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський пояснив Сійярто, чому Польща захищає підозрюваного у справі "Північних потоків": Підрив інфраструктури агресора – це самооборона

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Німеччина (7805) Італія (1635) Північний потік (2502)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А про Фірташа, геть забули в Австрії ???
Себіга працює??
показати весь коментар
27.10.2025 13:58 Відповісти
газопровід належить кацапам і підірваний в нейтальних водах - яким боком до цього дойчі?
показати весь коментар
27.10.2025 13:59 Відповісти
Вони володарі 50% труби. Зруйнували їх власність.
показати весь коментар
27.10.2025 15:45 Відповісти
В исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Такие зоны не являются нейтральными водами.
показати весь коментар
27.10.2025 15:59 Відповісти
економічна зона не являється територіальними водами і не підпадає під юрисдикцію місцевого суду. Місяць тому фіни відпустили китайський танкер, що порвав їм донні кабеля - бо це сталося не в територіальних водах, а в фінській економ. зоні і він для них непідсудний
показати весь коментар
27.10.2025 16:08 Відповісти
Італія - це вам не Польща...
показати весь коментар
27.10.2025 14:01 Відповісти
Мелоні (реально зворушувала людяністю до українців у 2022 р., здається у Бучу їздила) тепер все більше стає цинічною і раціональною трпмпісткою, на тлі намагань Х-уйловщини знищити Україну (так, знаю,що у цивилізованих країнах існують начебто цивілізовані суди).
показати весь коментар
27.10.2025 14:08 Відповісти
головне "*****" не чіпайте, червону радюгу підготуйте, а решта все по європейських законах
показати весь коментар
27.10.2025 14:19 Відповісти
Так би ці європейці з росіянами боролися, як українських патріотів переслідують...
показати весь коментар
27.10.2025 15:59 Відповісти
 
 