Італійський суд підтвердив екстрадицію українця до Німеччини у справі про вибухи "Північного потоку"

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство dpa.

Як зазначається, попереднє рішення суду про екстрадицію було ухвалене ще у вересні, однак його тимчасово зупинили через апеляцію захисту. Верховний суд Італії тоді повернув справу до Болоньї через процедурні порушення.

Нове рішення відкриває німецьким прокурорам шлях до допиту Кузнєцова щодо диверсії, яка перервала постачання російського газу до Європи.

Адвокат підозрюваного Нікола Канестріні заявив, що оскаржуватиме це рішення в Касаційному суді в Римі.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

