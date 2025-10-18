Сікорський пояснив Сійярто, чому Польща захищає підозрюваного у справі "Північних потоків": Підрив інфраструктури агресора – це самооборона

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав самообороною підриви російських газопроводів "Північний потік", коментуючи заяву угорського колеги Петера Сійярто.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х.

Що заявив Сійярто?

Міністр закордонних справ Угорщини відповів на допис прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що суд у Варшаві відмовив у екстрадиції до Німеччини та звільнив українця Володимира Журавльова, підозрюваного у підриві "Північних потоків".

"Скандал: Польща вважає, що, якщо вам не подобається якась інфраструктура в Європі, ви можете її підірвати. Цим вони дали попередній дозвіл на терористичні атаки в Європі. Польща не лише звільнила (від відповідальності, - ред..), а й підтримує терориста — ось до чого дійшло європейське верховенство права", – написав Сійярто.

Сікорський відповів угорському міністру

Сікорський заперечив угорському колезі та пояснив позицію Польщі.

"Ні, Петере. Коли іноземний агресор бомбардує твою країну, ти можеш законно завдати удару у відповідь, саботуючи можливості агресора фінансувати війну. Це називається самообороною",- заявив дипломат.

Нагадаємо, окружний суд Варшави відмовив в екстрадиції українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві "Північного потоку", до Німеччини. Його звільнили в залі суду.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

