Новини Підрив Північних потоків
505 14

Суд Польщі відмовив в екстрадиції до Німеччини українця Журавльова, якого підозрюють у підриві "Північного потоку"

Підрив Північного потоку: Суд Варшави відпустив українця

Окружний суд Варшави відмовив в екстрадиції українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві "Північного потоку", до Німеччини. Його звільнили в залі суду.

Про це пише видання Ґрати, передає Цензор.НЕТ.

Так, суд вважає, що Німеччина не надала достатньо доказів, а аргументи складають менше однієї сторінки - цього замало, аби виконати ордер.

"Суд оцінив, чи дія є злочином з точки зору польського права. А дія, яку закидають, була виконана в контексті злочинної і геноцидної війни, яку від 2014 Росія веде проти України", - вирішив суд.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Читайте: Ситуація із затриманням українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку", створює дипломатичну проблему для Польщі, - ЗМІ

Польща (9091) Варшава (195) Північний потік (2495)
Хороша новина. Хочу ще..
показати весь коментар
17.10.2025 14:58 Відповісти
Отпустить-наградить !

.
показати весь коментар
17.10.2025 14:59 Відповісти
нема доказів щодо його причетності
показати весь коментар
17.10.2025 15:04 Відповісти
Біда в тому, що тепер росспецслуби будуть вести охоту на хлопців.
показати весь коментар
17.10.2025 15:00 Відповісти
а раніше не вели?
Вони просто продовжать, що не є новиною і для самих хлопців.
показати весь коментар
17.10.2025 15:04 Відповісти
хєрово фсба працює, геть кдб-шні навички пробухали
показати весь коментар
17.10.2025 15:01 Відповісти
Респект польському суду.
показати весь коментар
17.10.2025 15:01 Відповісти
наш портновський суд на подібне просто не здатен без команди Татарова...
показати весь коментар
17.10.2025 15:06 Відповісти
Для этого и хватали чтобы героически не отдать. Сраная клоунада.
показати весь коментар
17.10.2025 15:01 Відповісти
Німеччина видала ордери на арешт шістьох українців, підозрюваних у підриві "Північних потоків", - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3570906
Відповідно до ордерів країни Євросоюзу затримали, відповідно до рішення свого суду не видали.
Так працює Закон.
В чому "сраная клоунада"?
показати весь коментар
17.10.2025 15:09 Відповісти
Наивные как дети.
показати весь коментар
17.10.2025 15:12 Відповісти
Этого мало, надо наградить мужественных украинцев наивысшие ордена Польши.
показати весь коментар
17.10.2025 15:08 Відповісти
Поляки завжди готові втерти носа німцям. Так що...
показати весь коментар
17.10.2025 15:09 Відповісти
В точку))
показати весь коментар
17.10.2025 15:23 Відповісти
 
 