Суд Польщі відмовив в екстрадиції до Німеччини українця Журавльова, якого підозрюють у підриві "Північного потоку"

Окружний суд Варшави відмовив в екстрадиції українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві "Північного потоку", до Німеччини. Його звільнили в залі суду.

Про це пише видання Ґрати, передає Цензор.НЕТ.

Так, суд вважає, що Німеччина не надала достатньо доказів, а аргументи складають менше однієї сторінки - цього замало, аби виконати ордер.

"Суд оцінив, чи дія є злочином з точки зору польського права. А дія, яку закидають, була виконана в контексті злочинної і геноцидної війни, яку від 2014 Росія веде проти України", - вирішив суд.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

