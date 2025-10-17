РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9650 посетителей онлайн
Новости Подрыв Северных потоков
867 15

Суд Польши отказал в экстрадиции в Германию украинца Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северного потока"

Подрыв Северного потока: Суд Варшавы отпустил украинца

Окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока", в Германию. Его освободили в зале суда.

Об этом пишет издание Ґрати, передает Цензор.НЕТ.

Так, суд считает, что Германия не предоставила достаточно доказательств, а аргументы составляют менее одной страницы - этого мало, чтобы выполнить ордер.

"Суд оценил, является ли действие преступлением с точки зрения польского права. А действие, которое вменяют, было выполнено в контексте преступной и геноцидной войны, которую с 2014 года Россия ведет против Украины", - решил суд.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Читайте: Ситуация с задержанием украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока", создает дипломатическую проблему для Польши, - СМИ

Автор: 

Польша (8924) Варшава (187) Северный поток (1477)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Респект польському суду.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:01 Ответить
+2
Отпустить-наградить !

.
показать весь комментарий
17.10.2025 14:59 Ответить
+2
Німеччина видала ордери на арешт шістьох українців, підозрюваних у підриві "Північних потоків", - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3570906
Відповідно до ордерів країни Євросоюзу затримали, відповідно до рішення свого суду не видали.
Так працює Закон.
В чому "сраная клоунада"?
показать весь комментарий
17.10.2025 15:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хороша новина. Хочу ще..
показать весь комментарий
17.10.2025 14:58 Ответить
Отпустить-наградить !

.
показать весь комментарий
17.10.2025 14:59 Ответить
нема доказів щодо його причетності
показать весь комментарий
17.10.2025 15:04 Ответить
Біда в тому, що тепер росспецслуби будуть вести охоту на хлопців.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:00 Ответить
а раніше не вели?
Вони просто продовжать, що не є новиною і для самих хлопців.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:04 Ответить
хєрово фсба працює, геть кдб-шні навички пробухали
показать весь комментарий
17.10.2025 15:01 Ответить
Респект польському суду.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:01 Ответить
наш портновський суд на подібне просто не здатен без команди Татарова...
показать весь комментарий
17.10.2025 15:06 Ответить
Для этого и хватали чтобы героически не отдать. Сраная клоунада.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:01 Ответить
Німеччина видала ордери на арешт шістьох українців, підозрюваних у підриві "Північних потоків", - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3570906
Відповідно до ордерів країни Євросоюзу затримали, відповідно до рішення свого суду не видали.
Так працює Закон.
В чому "сраная клоунада"?
показать весь комментарий
17.10.2025 15:09 Ответить
Наивные как дети.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:12 Ответить
Этого мало, надо наградить мужественных украинцев наивысшие ордена Польши.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:08 Ответить
Поляки завжди готові втерти носа німцям. Так що...
показать весь комментарий
17.10.2025 15:09 Ответить
В точку))
показать весь комментарий
17.10.2025 15:23 Ответить
Щира подяка польському суду за принципову та виважену позицію.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:25 Ответить
 
 