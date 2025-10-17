Суд Польши отказал в экстрадиции в Германию украинца Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северного потока"
Окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока", в Германию. Его освободили в зале суда.
Об этом пишет издание Ґрати, передает Цензор.НЕТ.
Так, суд считает, что Германия не предоставила достаточно доказательств, а аргументы составляют менее одной страницы - этого мало, чтобы выполнить ордер.
"Суд оценил, является ли действие преступлением с точки зрения польского права. А действие, которое вменяют, было выполнено в контексте преступной и геноцидной войны, которую с 2014 года Россия ведет против Украины", - решил суд.
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
