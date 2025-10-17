РУС
Ситуация с задержанием украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока", создает дипломатическую проблему для Польши, - СМИ

глава федеральной земли Германии Швезиг против запуска "Северного потока-2"

В Польше заявили, что спецслужбы страны не имели права задерживать украинца Владимира З., которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток".

Об этом сообщил польский депутат Европарламента Михал Дворчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24.

По его словам, ситуация с задержанием создает дипломатическую проблему для Польши. "Владимира З. не должны задерживать польские службы. У нас есть дипломатическая проблема. Мы поставили себя в очень неудобную ситуацию, когда нам приходится решать, открыто ли нарушать европейские правила во имя высших интересов, или экстрадировать его и действовать против интересов Польши", - подчеркнул Дворчик.

Он добавил, что Владимира З. не следует экстрадировать в Германию, поскольку это может привести к нарушению международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный суд Италии отменил экстрадицию украинца Кузнецова, которого Германия подозревает в подрыве "Северных потоков"

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше провели обыск в доме украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Польша (8924) Северный поток (1477)
А чому для італійців не створила, Італія відмовилася видати українця звинуваченого за наклепом Німеччини у підриві російсько-німецького газопроводу.
17.10.2025 13:21 Ответить
А що то за Володимир З,затримання якого створює дипломатичні проблеми?Невже?..не доїхав до Штатів?..Ві єті намьокі бросьті!
17.10.2025 13:27 Ответить
Так в чому проблема, створіть відповідні умови для його втечі.
17.10.2025 13:28 Ответить
Дивно, Північний потік знаходиться бозна де і українці його підірвали, а Південний, який під носом не чіпають.
17.10.2025 13:30 Ответить
А утримання в Австрії фірташа, нічого не спричиняє у відносинах США-Австрія-Україна????
Якась гешевтна балаканини у ЗМІ за гроші ….!!??
Тому, що непідкупні і доброчесні??
17.10.2025 13:30 Ответить
Туск вирішив пограти з німцями.
17.10.2025 13:34 Ответить
 
 