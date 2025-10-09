В Польше провели обыск в доме украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Агентство внутренней безопасности Польши провело обыски в доме Владимира Ж., которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом сообщило издание Onet со ссылкой на адвоката украинца, передает Цензор.НЕТ.

Защитник Тимотеуш Папроцкий уточнил, что в четверг утром обыск состоялся в квартире в Варшаве, которая принадлежит Владимиру Ж. и его жене Юлиане. Следственные действия проводились по поручению Национальной прокуратуры - Окружной прокуратуры в Гданьске.

По словам адвоката, обыск прошел должным образом и без возражений со стороны его клиентов. Польские правоохранители собирают доказательства в рамках расследования последствий подрыва Nord Stream на территории Польши.

"Если польские правоохранительные органы имеют подозрения относительно возможного совершения преступления Владимиром Ж., то мой клиент и защита ожидают выдвижения обвинений, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность перед польским судом и защитить свои права на свободу", - заявил Папроцкий.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

