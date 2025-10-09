Сийярто обвинил Туска в "защите террористов" из-за заявления о "Северных потоках"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал премьера Польши Дональда Туска за его слова о диверсии на газопроводах "Северный поток".
Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в заметке Сийярто в Х.
Конфликт обострился после заявления польского премьера о взрывах на газопроводах в сентябре 2022 года. Туск подчеркнул, что настоящая проблема "Северного потока-2" заключается не в его подрыве, а в самом факте строительства этого проекта.
"По словам Туска, подрыв газопровода является приемлемым. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать и считать это оправданным или даже похвальным. Ясно одно: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов", - заявил Сийярто.
Комментарий Туска прозвучали на фоне задержания в Польше украинца, которого Германия объявила в розыск еще в июне 2024 года по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Сам 49-летний украинец отрицает какую-либо причастность к атаке.
Хто скаже, що мовляв нічого не вийде - давно було, але ніхера подібного - поляки і зараз, немає, немає та й починають тиранити Німеччину за аналогічні вчинки німців в часи 2-ї СВ, вимагаючи з них додаткові репарації.
Тільки з німців спитали за Орадур-сюр-Глан (Франція), за Катинь, Бидгощ (Польща), за Лідіце (Чехія) і т. п., а за Корюківку ніхто нічого, хоч кількість жертв в Корювці більше ніж разом взятих мною перерахованих.
Хто вас тримає, посіпаки?!