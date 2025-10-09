Сийярто обвинил Туска в "защите террористов" из-за заявления о "Северных потоках"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал премьера Польши Дональда Туска за его слова о диверсии на газопроводах "Северный поток".

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в заметке Сийярто в Х.

Конфликт обострился после заявления польского премьера о взрывах на газопроводах в сентябре 2022 года. Туск подчеркнул, что настоящая проблема "Северного потока-2" заключается не в его подрыве, а в самом факте строительства этого проекта.

"По словам Туска, подрыв газопровода является приемлемым. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать и считать это оправданным или даже похвальным. Ясно одно: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов", - заявил Сийярто.

Комментарий Туска прозвучали на фоне задержания в Польше украинца, которого Германия объявила в розыск еще в июне 2024 года по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Сам 49-летний украинец отрицает какую-либо причастность к атаке.

