Новости Подрыв Северных потоков
Сийярто обвинил Туска в "защите террористов" из-за заявления о "Северных потоках"

Петер Сийярто против заявлений Туска

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал премьера Польши Дональда Туска за его слова о диверсии на газопроводах "Северный поток".

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в заметке Сийярто в Х.

Конфликт обострился после заявления польского премьера о взрывах на газопроводах в сентябре 2022 года. Туск подчеркнул, что настоящая проблема "Северного потока-2" заключается не в его подрыве, а в самом факте строительства этого проекта.

"По словам Туска, подрыв газопровода является приемлемым. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать и считать это оправданным или даже похвальным. Ясно одно: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов", - заявил Сийярто.

Комментарий Туска прозвучали на фоне задержания в Польше украинца, которого Германия объявила в розыск еще в июне 2024 года по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Сам 49-летний украинец отрицает какую-либо причастность к атаке.

+6
Сіярто хоче лише таку Европу яка купує газ та нафту у країни-терориста раzеи...
09.10.2025 07:02
+5
У Волгоградській області РФ горить газопереробний завод після атаки безпілотників
09.10.2025 07:05
+5
Мадяри мені нагадують Моську, яка дзявкотить на слона.Всі у нього винуваті, тому що не купують нафту і газ в його хозяїна, фюрера свинорейху *****.Ціккаво, а що ці мадяри з Фідес будуть кукурікати, коли ***** подохне і орбан з його зграєю перестануть одержувати бабло з кацапії?
09.10.2025 07:23
09.10.2025 07:02
які вони терористи ,в нас війна с рашой , вони герої
показать весь комментарий
09.10.2025 07:03
Ну так труба откуда?
показать весь комментарий
09.10.2025 08:53
Вообще я считают эту историю с украинцами выдумали, из-за того что народ и журналисты начали задавать вопросы.
показать весь комментарий
09.10.2025 09:00
Вспоминается фраза из фильма "Добропорядочный гражданин" - "Всё по Клаузевицу, победа до конца".
показать весь комментарий
09.10.2025 09:07
09.10.2025 07:05
це теж "терористи" ?
показать весь комментарий
09.10.2025 07:06
нікому ця сіярта не нагадує нявкіного піська з вусами йоршиком на вершині черепухі?
показать весь комментарий
09.10.2025 07:06
Точно отрабатывает деньги Москвы.
показать весь комментарий
09.10.2025 07:22
09.10.2025 07:23
Яким боком мадярська чорна ротяка до цього. Скоріше за все на носі зарплата з *********.
показать весь комментарий
09.10.2025 07:33
Дірявий рот,пробита жопа. Знайомтеся -сійярто.
показать весь комментарий
09.10.2025 07:44
Уже бы честно сказал что верните нам газпромовские откаты в чемоданчиках.
показать весь комментарий
09.10.2025 07:44
Таке враження, що ці сіяри,отримують вказівки прямо з москви,риторика однаковісінька!
показать весь комментарий
09.10.2025 07:52
А що, десь існує чинне рішення суду, зв яким ці особи визнані терористами? 🤔 На Сіярто можна подати позов до суду за наклеп і псування репутації. І це не сарказм, а реальні пропозиції.
показать весь комментарий
09.10.2025 08:06
покажіть мені пів рога понад кущями - я йому яйця відстрелю.
показать весь комментарий
09.10.2025 08:07
Там яєць нема, бий нижче рога.
показать весь комментарий
09.10.2025 08:14
почєкаю, все ж є надія...
показать весь комментарий
09.10.2025 09:05
Було б наше МЗС "з зубами", то могли б виставити угорцям рахунок за звірства вчинені їхніми окупаційними частинами на території України під 2-ї Світової війни. Тілько в одній Корюківці Чернігівської обл. угорці вбили більше 7 300+ мирних громадян. І не просто розстріляли, а спалили. Такі злочини не мають терміну давності.
Хто скаже, що мовляв нічого не вийде - давно було, але ніхера подібного - поляки і зараз, немає, немає та й починають тиранити Німеччину за аналогічні вчинки німців в часи 2-ї СВ, вимагаючи з них додаткові репарації.
Тільки з німців спитали за Орадур-сюр-Глан (Франція), за Катинь, Бидгощ (Польща), за Лідіце (Чехія) і т. п., а за Корюківку ніхто нічого, хоч кількість жертв в Корювці більше ніж разом взятих мною перерахованих.
09.10.2025 08:18
09.10.2025 08:18 Ответить
"Ми не хочемо таку Європу"...
Хто вас тримає, посіпаки?!
показать весь комментарий
09.10.2025 08:53
 
 