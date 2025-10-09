Сійярто звинуватив Туска у "захисті терористів" через заяву про "Північні потоки"
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розкритикував прем’єра Польщі Дональда Туска за його слова про диверсію на газопроводах "Північний потік".
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у дописі Сійярто у Х.
Конфлікт загострився після заяви польського прем’єра щодо вибухів на газопроводах у вересні 2022 року. Туск наголосив, що справжня проблема "Північного потоку-2" полягає не у його підриві, а в самому факті будівництва цього проєкту.
"За словами Туска, підрив газопроводу є прийнятним. Це шокує, оскільки змушує замислитися, що ще можна підірвати і вважати це виправданим або навіть похвальним. Зрозуміло одне: ми не хочемо Європи, де прем'єр-міністри захищають терористів", - заявив Сійярто.
Коментар Туска пролунали на тлі затримання в Польщі українця, якого Німеччина оголосила в розшук ще в червні 2024 року у справі про підрив газопроводів "Північний потік". Сам 49-річний українець заперечує будь-яку причетність до атаки.
