УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6650 відвідувачів онлайн
Новини Підрив Північних потоків
518 6

Сійярто звинуватив Туска у "захисті терористів" через заяву про "Північні потоки"

Петер Сійярто проти заяв Туска

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розкритикував прем’єра Польщі Дональда Туска за його слова про диверсію на газопроводах "Північний потік".

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у дописі Сійярто  у Х.

Конфлікт загострився після заяви польського прем’єра щодо вибухів на газопроводах у вересні 2022 року. Туск наголосив, що справжня проблема "Північного потоку-2" полягає не у його підриві, а в самому факті будівництва цього проєкту.

"За словами Туска, підрив газопроводу є прийнятним. Це шокує, оскільки змушує замислитися, що ще можна підірвати і вважати це виправданим або навіть похвальним. Зрозуміло одне: ми не хочемо Європи, де прем'єр-міністри захищають терористів", - заявив Сійярто.

Коментар Туска пролунали на тлі затримання в Польщі українця, якого Німеччина оголосила в розшук ще в червні 2024 року у справі про підрив газопроводів "Північний потік". Сам 49-річний українець заперечує будь-яку причетність до атаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захист українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", оскаржує рішення суду про його 40-денний арешт, - ЗМІ

Автор: 

Туск Дональд (597) Північний потік (2491) Сійярто Петер (417)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сіярто хоче лише таку Европу яка купує газ та нафту у країни-терориста раzеи...
показати весь коментар
09.10.2025 07:02 Відповісти
які вони терористи ,в нас війна с рашой , вони герої
показати весь коментар
09.10.2025 07:03 Відповісти
У Волгоградській області РФ горить газопереробний завод після атаки безпілотників
показати весь коментар
09.10.2025 07:05 Відповісти
це теж "терористи" ?
показати весь коментар
09.10.2025 07:06 Відповісти
нікому ця сіярта не нагадує нявкіного піська з вусами йоршиком на вершині черепухі?
показати весь коментар
09.10.2025 07:06 Відповісти
Точно отрабатывает деньги Москвы.
показати весь коментар
09.10.2025 07:22 Відповісти
 
 