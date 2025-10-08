Захист українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", оскаржує рішення суду про його 40-денний арешт, - ЗМІ

Захист українця Володимира Журавльова, якого німецьке правосуддя підозрює у підриві газопроводу "Північний потік", подав скаргу на рішення окружного суду у Варшаві про його 40-денний арешт.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив адвокат Тимотеуш Папроцькі, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат українця розповів, що наразі справа перебуває на етапі розгляду питання, чи може Польща екстрадувати громадянина України до Німеччини за європейським ордером на арешт.

Було призначено два засідання щодо запобіжного заходу. На одному з них суд ухвалив рішення про 40-денний арешт.

Сторона захисту подала скаргу на це рішення та пропонує альтернативні заходи - заставу, заборону виїзду за межі країни та щоденну явку до поліції.

"Мій клієнт не визнає провини. Ми вважаємо, що немає жодних доказів того, що він вчинив злочин на шкоду Німеччині", - сказав Папроцькі.

Крім цього, адвокат розповів, що відповідно до матеріалів німецької прокуратури йдеться про обвинувачення у "конституційному саботажі", тобто знищенні російського майна, що належить компанії "Газпром". Сторона захисту вважає, що в умовах повномасштабної війни громадянин України не може нести кримінальну відповідальність у Євросоюзі за дії, спрямовані проти майна російської державної компанії.

"Жоден громадянин України не може на території Європейського Союзу, тобто в правових країнах, де справедливість і демократія є дуже важливими, нести відповідальність за дії, спрямовані на знищення російського майна, яке фінансує війну проти Україні", - наголосив адвокат.

Папроцькі також додав, що в межах ЄС, якщо одна країна заявляє, що робить певні заяви — вона не повинна надавати докази чи додаткову інформацію, а інша країна повинна брати це до уваги і дотримуватися цього.

Як розповів адвокат, Володимир Журавльов понад три роки мешкає у Польщі, має бізнес, його родина інтегрована в країні, тому він не становить ризику для слідства і може брати участь у процесі на свободі.

Зазначається, що наразі ще не призначено дату засідання, на якому суд розглядатиме можливість екстрадиції Журавльова до Німеччини.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

