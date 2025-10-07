Справа підриву "Північних потоків": Україна не втручається, але захищатиме арештованого громадянина
Україна не втручається у справу українця Володимира Ж., якого затримали та відправили під варту в Польщі за підозрою у підриві газопроводу "Північний потік" у 2022 році. Водночас Київ має намір захищати своїх громадян.
Про це заявив виданню RMF 24 посол України у Варшаві Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, доля українця вирішуватиме судом Польщі.
"У наших інтересах захищати свого громадянина, і все залежить від верховенства права. Ми не втручаємося, це справа суду. Ми можемо лише показати, як захищати себе", - заявив посол.
Боднар зазначив, що в цій справі його консультують консули, і наголосив, що як посол має намір захищати кожного громадянина України.
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція громадянина України Володимира Ж., затриманого за запитом Німеччини у справі про підрив "Північних потоків", не відповідає інтересам його країни.
Підриви "Північних потоків"
26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Російські оперативники, Петров і Баширов, які спалилися в Лондоні зі Скрипальом, і носа за кордон не показують. "Українські диверсанти" чомусь постійно сидять в Європі (де їх розшукують).
Чекають коли пов'яжуть?
Тоді це російські провокатори. Можливо їм наобіцяли, що потім їх поміняють, дадуть полковника і квартиру в Москві, а дітей відправлять вчитися в академію ФСБ.
Разом з тим Die Welt відзначає, що у німецьких спецслужбах досі є сумніви в правдивості історії з вітрильником. Зокрема, в розвідувальних відомствах вважають, що поведінка екіпажу була надто підозрілою, а докази - занадто численними.
Це створює враження, що слідчих намагалися спрямувати в "потрібному напрямку", заявив співрозмовник видання.
Панове поляки знають свою честь і користь.
Версія, згідно з якою в руйнуванні газопроводу була зацікавлена Росія, ґрунтується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася позбавити «Газпром» майбутніх багатомільярдних позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через зрив контрактних зобов'язань, адже підрив газопроводу - це той форс-мажор, на який можна спиратися в арбітражних судах.
Трохи пізніше, 3 травня 2023 року, онлайн-видання Politico повідомило з посиланням на розслідування громадських медіакомпаній Норвегії, Швеції, Данії та Фінляндії, журналісти яких проаналізували пересування кораблів у зоні події у період з червня по вересень 2022 року, що там знаходилися три кораблі ВМФ Росії, зокрема гідрографічне судно Балтійського флоту "Сибіряков", яке могло мати на борту обладнання для глибоководної розвідки.
Для цього можна було б збільшити транзит через Україну в Австрію та/або відновити поставки по газопроводі «Ямал-Європа» через Білорусь і Польщу.
У благополучному передпандемічному 2019 році «Газпром» продав у далеке зарубіжжя майже 200 млрд кубометрів газу, з яких близько 55 млрд кубометрів купила Німеччина.
Це була вже друга за півтора місяця повна зупинка газопроводу, причому цього разу позапланова. До цього, з 11 по 21 липня, проводився ремонт відповідно до заздалегідь опублікованого графіка.
Адже обсяги, прописані в довгострокових контрактах, не надходили не тільки між 31 серпня і 26 вересня.
«Газпром» ще в червні різко скоротив прокачку: з 14 червня Німеччина отримувала на 40% менше газу, з 16 червня - на 60% менше.
Тоді ж припинилися поставки до Франції і зменшилися в Італію.
Це день у день збіглося з приїздом до Києва 16 червня Олафа Шольца, Емманюеля Макрона та Маріо Драґі.
Під час цього візиту політичні лідери трьох провідних країн Євросоюзу виступили за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Бп віддали б за кошель грошей.
Я думаю що панове поляки і самі розберуться.
Щей якийсь національний Орден дадуть.
Не потрібно втручання корупціонерів-хабарників.