Справа підриву "Північних потоків": Україна не втручається, але захищатиме арештованого громадянина

Україна не втручається у справу українця Володимира Ж., якого затримали та відправили під варту в Польщі за підозрою у підриві газопроводу "Північний потік" у 2022 році. Водночас Київ має намір захищати своїх громадян.

Про це заявив виданню RMF 24 посол України у Варшаві Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, доля українця вирішуватиме судом Польщі.

"У наших інтересах захищати свого громадянина, і все залежить від верховенства права. Ми не втручаємося, це справа суду. Ми можемо лише показати, як захищати себе", - заявив посол.

Боднар зазначив, що в цій справі його консультують консули, і наголосив, що як посол має намір захищати кожного громадянина України.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція громадянина України Володимира Ж., затриманого за запитом Німеччини у справі про підрив "Північних потоків", не відповідає інтересам його країни.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

