Дело подрыва "Северных потоков": Украина не вмешивается, но будет защищать арестованного гражданина
Украина не вмешивается в дело украинца Владимира Ж., которого задержали и отправили под стражу в Польше по подозрению в подрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году. В то же время Киев намерен защищать своих граждан.
Об этом заявил изданию RMF 24 посол Украины в Варшаве Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, судьбу украинца будет решать суд Польши.
"В наших интересах защищать своего гражданина, и все зависит от верховенства права. Мы не вмешиваемся, это дело суда. Мы можем лишь показать, как защищать себя", - заявил посол.
Боднар отметил, что в этом деле его консультируют консулы, и подчеркнул, что как посол намерен защищать каждого гражданина Украины.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция гражданина Украины Владимира Ж., задержанного по запросу Германии по делу о подрыве "Северных потоков", не отвечает интересам его страны.
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Російські оперативники, Петров і Баширов, які спалилися в Лондоні зі Скрипальом, і носа за кордон не показують. "Українські диверсанти" чомусь постійно сидять в Європі (де їх розшукують).
Чекають коли пов'яжуть?
Тоді це російські провокатори. Можливо їм наобіцяли, що потім їх поміняють, дадуть полковника і квартиру в Москві, а дітей відправлять вчитися в академію ФСБ.
Разом з тим Die Welt відзначає, що у німецьких спецслужбах досі є сумніви в правдивості історії з вітрильником. Зокрема, в розвідувальних відомствах вважають, що поведінка екіпажу була надто підозрілою, а докази - занадто численними.
Це створює враження, що слідчих намагалися спрямувати в "потрібному напрямку", заявив співрозмовник видання.
Панове поляки знають свою честь і користь.
Версія, згідно з якою в руйнуванні газопроводу була зацікавлена Росія, ґрунтується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася позбавити «Газпром» майбутніх багатомільярдних позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через зрив контрактних зобов'язань, адже підрив газопроводу - це той форс-мажор, на який можна спиратися в арбітражних судах.
Трохи пізніше, 3 травня 2023 року, онлайн-видання Politico повідомило з посиланням на розслідування громадських медіакомпаній Норвегії, Швеції, Данії та Фінляндії, журналісти яких проаналізували пересування кораблів у зоні події у період з червня по вересень 2022 року, що там знаходилися три кораблі ВМФ Росії, зокрема гідрографічне судно Балтійського флоту "Сибіряков", яке могло мати на борту обладнання для глибоководної розвідки.
Для цього можна було б збільшити транзит через Україну в Австрію та/або відновити поставки по газопроводі «Ямал-Європа» через Білорусь і Польщу.
У благополучному передпандемічному 2019 році «Газпром» продав у далеке зарубіжжя майже 200 млрд кубометрів газу, з яких близько 55 млрд кубометрів купила Німеччина.
Це була вже друга за півтора місяця повна зупинка газопроводу, причому цього разу позапланова. До цього, з 11 по 21 липня, проводився ремонт відповідно до заздалегідь опублікованого графіка.
Адже обсяги, прописані в довгострокових контрактах, не надходили не тільки між 31 серпня і 26 вересня.
«Газпром» ще в червні різко скоротив прокачку: з 14 червня Німеччина отримувала на 40% менше газу, з 16 червня - на 60% менше.
Тоді ж припинилися поставки до Франції і зменшилися в Італію.
Це день у день збіглося з приїздом до Києва 16 червня Олафа Шольца, Емманюеля Макрона та Маріо Драґі.
Під час цього візиту політичні лідери трьох провідних країн Євросоюзу виступили за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Бп віддали б за кошель грошей.
Я думаю що панове поляки і самі розберуться.
Щей якийсь національний Орден дадуть.
Не потрібно втручання корупціонерів-хабарників.