Дело подрыва "Северных потоков": Украина не вмешивается, но будет защищать арестованного гражданина

Украина не вмешивается в дело украинца Владимира Ж., которого задержали и отправили под стражу в Польше по подозрению в подрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году. В то же время Киев намерен защищать своих граждан.

Об этом заявил изданию RMF 24 посол Украины в Варшаве Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, судьбу украинца будет решать суд Польши.

"В наших интересах защищать своего гражданина, и все зависит от верховенства права. Мы не вмешиваемся, это дело суда. Мы можем лишь показать, как защищать себя", - заявил посол.

Боднар отметил, что в этом деле его консультируют консулы, и подчеркнул, что как посол намерен защищать каждого гражданина Украины.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция гражданина Украины Владимира Ж., задержанного по запросу Германии по делу о подрыве "Северных потоков", не отвечает интересам его страны.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

