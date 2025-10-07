Туск: Экстрадиция украинца в Германию по делу "Северных потоков" - не в интересах Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция гражданина Украины Владимира Ж., задержанного по запросу Германии по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", не отвечает интересам его страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

По словам Туска, окончательное решение будет принимать суд, однако правительство Польши уже сформировало четкую позицию.

"В интересах Польши, безусловно, не является обвинение или выдача этого гражданина другому государству. Решение будет принимать суд", - подчеркнул премьер.

Он также отметил, что не будет комментировать, почему украинец вернулся в Польшу, несмотря на действующий европейский ордер на арест.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд в Польше продлил на 40 суток срок содержания под стражей украинца, задержанного по делу о подрыве "Северных потоков"

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошло три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Подарок Кремлю": Перед судом в Польше протестуют против экстрадиции украинца, подозреваемого в подрывах "Северных потоков". ФОТО

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ