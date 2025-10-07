Туск: Екстрадиція українця Німеччині у справі "Північних потоків" не в інтересах Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція громадянина України Володимира Ж., затриманого за запитом Німеччини у справі про підрив газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2", не відповідає інтересам його країни.

За словами Туска, остаточне рішення ухвалюватиме суд, проте уряд Польщі вже сформував чітку позицію.

"В інтересах Польщі, безумовно, не є звинувачення або видання цього громадянина іншій державі. Рішення буде ухвалювати суд", - наголосив прем’єр.

Він також зазначив, що не коментуватиме, чому українець повернувся до Польщі, попри чинний європейський ордер на арешт.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

