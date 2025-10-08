Защита украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", обжалует решение суда о его 40-дневном аресте, - СМИ

Защита украинца Владимира Журавлева, которого немецкое правосудие подозревает в подрыве газопровода"Северный поток", подала жалобу на решение окружного суда в Варшаве о его 40-дневном аресте.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил адвокат Тимотеуш Папроцки.

Адвокат украинца рассказал, что сейчас дело находится на этапе рассмотрения вопроса, может ли Польша экстрадировать гражданина Украины в Германию по европейскому ордеру на арест.

Было назначено два заседания по мере пресечения. На одном из них суд принял решение о 40-дневном аресте.

Сторона защиты подала жалобу на это решение и предлагает альтернативные меры - залог, запрет выезда за пределы страны и ежедневную явку в полицию.

"Мой клиент не признает вины. Мы считаем, что нет никаких доказательств того, что он совершил преступление в ущерб Германии", - сказал Папроцки.

Кроме этого, адвокат рассказал, что согласно материалам немецкой прокуратуры речь идет об обвинении в "конституционном саботаже", то есть уничтожении российского имущества, принадлежащего компании "Газпром". Сторона защиты считает, что в условиях полномасштабной войны гражданин Украины не может нести уголовную ответственность в Евросоюзе за действия, направленные против имущества российской государственной компании.

"Ни один гражданин Украины не может на территории Европейского Союза, то есть в правовых странах, где справедливость и демократия очень важны, нести ответственность за действия, направленные на уничтожение российского имущества, которое финансирует войну против Украины", - подчеркнул адвокат.

Папроцки также добавил, что в рамках ЕС, если одна страна заявляет, что делает определенные заявления - она не должна предоставлять доказательства или дополнительную информацию, а другая страна должна принимать это во внимание и придерживаться этого.

Как рассказал адвокат, Владимир Журавлев более трех лет живет в Польше, имеет бизнес, его семья интегрирована в стране, поэтому он не представляет риска для следствия и может участвовать в процессе на свободе.

Отмечается, что пока еще не назначена дата заседания, на котором суд будет рассматривать возможность экстрадиции Журавлева в Германию.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

