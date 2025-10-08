РУС
Новости Подрыв Северных потоков
741 7

Глава Бюро нацбезопасности Польши выступил против экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Подрыв Северных потоков. Глава Бюро нацбезопасности против экстрадиции

Глава Бюро национальной безопасности Польша Славомир Ценцкевич считает, что страна не должна экстрадировать украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Polska agencja prasowa.

"Как частное лицо, скажу: нет. А официально скажу так: Польша не должна участвовать ни в одной операции по выдаче человека, который нанес ущерб России", - ответил он на вопрос об экстрадиции.

"Нужно найти такую формулу, при которой мы действовали бы в рамках закона и одновременно не выдали бы - ни Германии, ни потенциально России - кого-то, кто нанес ущерб российской военной машине", - добавил Ценцкевич.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Подарок Кремлю": Перед судом в Польше протестуют против экстрадиции украинца, подозреваемого в подрывах "Северных потоков". ФОТО

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Читайте: Дело подрыва "Северных потоков": Украина не вмешивается, но будет защищать арестованного гражданина

Польша (8895) экстрадиция (575) Северный поток (1472)
Да оставьте себе цього українця, задовбали вже.
показать весь комментарий
08.10.2025 15:25 Ответить
Розумний чоловік. Далекоглядний. І спеціаліст хороший. У моєму місті живуть Цінкевичі. Можливо, родич далекий. Але однозначно з тих поляків, які нам брати.
показать весь комментарий
08.10.2025 15:31 Ответить
вимога рудого донні щодо припинення придбання Європою кацапських вуглеводнів в дії
анхела меркельшова нервово гризе нігті
показать весь комментарий
08.10.2025 15:40 Ответить
Виявляється, що для знищення всіх цих труб, кабелів, навіть флот чи корабель не потрібен. Три чувака і човник гумовий.
показать весь комментарий
08.10.2025 16:11 Ответить
 
 