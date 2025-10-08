Глава Бюро нацбезопасности Польши выступил против экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Глава Бюро национальной безопасности Польша Славомир Ценцкевич считает, что страна не должна экстрадировать украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток".

"Как частное лицо, скажу: нет. А официально скажу так: Польша не должна участвовать ни в одной операции по выдаче человека, который нанес ущерб России", - ответил он на вопрос об экстрадиции.

"Нужно найти такую формулу, при которой мы действовали бы в рамках закона и одновременно не выдали бы - ни Германии, ни потенциально России - кого-то, кто нанес ущерб российской военной машине", - добавил Ценцкевич.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

