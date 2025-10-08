Голова Бюро нацбезпеки Польщі виступив проти екстрадиції українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"

Голова Бюро національної безпеки Польща Славомір Ценцкєвич вважає, що країна не має екстрадувати українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Polska agencja prasowa.

"Як приватна особа, скажу: ні. А офіційно скажу так: Польща не повинна брати участі в жодній операції з видачі людини, яка завдала шкоди Росії", - відповів він на питання про екстрадицію.

"Потрібно знайти таку формулу, за якої ми діяли б у рамках закону і водночас не видали б – ні Німеччині, ні потенційно Росії – когось, хто завдав шкоди російській військовій машині", - додав Ценцкєвич.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

