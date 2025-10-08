УКР
Голова Бюро нацбезпеки Польщі виступив проти екстрадиції українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"

Підрив Північний потоків. Голова Бюро нацбезпеки проти екстрадиції

Голова Бюро національної безпеки Польща Славомір Ценцкєвич вважає, що країна не має екстрадувати українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Polska agencja prasowa.

"Як приватна особа, скажу: ні. А офіційно скажу так: Польща не повинна брати участі в жодній операції з видачі людини, яка завдала шкоди Росії", - відповів він на питання про екстрадицію.

"Потрібно знайти таку формулу, за якої ми діяли б у рамках закону і водночас не видали б – ні Німеччині, ні потенційно Росії – когось, хто завдав шкоди російській військовій машині", - додав Ценцкєвич.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Подарунок Кремлю": Перед судом у Польщі протестують проти екстрадиції українця, підозрюваного в підривах "Північних потоків". ФОТО

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Читайте: Справа підриву "Північних потоків": Україна не втручається, але захищатиме арештованого громадянина

Польща (9058) екстрадиція (444) Північний потік (2489)
Розумний чоловік. Далекоглядний. І спеціаліст хороший. У моєму місті живуть Цінкевичі. Можливо, родич далекий. Але однозначно з тих поляків, які нам брати.
показати весь коментар
08.10.2025 15:31 Відповісти
вимога рудого донні щодо припинення придбання Європою кацапських вуглеводнів в дії
анхела меркельшова нервово гризе нігті
показати весь коментар
08.10.2025 15:40 Відповісти
Виявляється, що для знищення всіх цих труб, кабелів, навіть флот чи корабель не потрібен. Три чувака і човник гумовий.
показати весь коментар
08.10.2025 16:11 Відповісти
 
 