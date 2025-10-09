У Польщі провели обшук в будинку українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Агентство внутрішньої безпеки Польщі провело обшуки в будинку Володимира Ж., якого підозрюють у причетності до вибухів на газогонах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Про це повідомило видання Onet із посиланням на адвоката українця, передає Цензор.НЕТ.

Захисник Тимотеуш Папроцький уточнив, що у четвер вранці обшук відбувся у квартирі в Варшаві, яка належить Володимиру Ж. та його дружині Юліані. Слідчі дії проводилися за дорученням Національної прокуратури - Окружної прокуратури в Гданську.

За словами адвоката, обшук пройшов належним чином і без заперечень з боку його клієнтів. Польські правоохоронці збирають докази у межах розслідування наслідків підриву Nord Stream на території Польщі.

"Якщо польські правоохоронні органи мають підозри щодо можливого вчинення злочину Володимиром Ж., то мій клієнт і захист очікують на висунення звинувачень, щоб мати можливість довести свою невинність перед польським судом і захистити свої права на свободу", - заявив Папроцький.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

