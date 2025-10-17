Ситуація із затриманням українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку", створює дипломатичну проблему для Польщі, - ЗМІ

У Польщі заявили, що спецслужби країни не мали права затримувати українця Володимира З., якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік".

Про це повідомив польський депутат Європарламенту Міхал Дворчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF 24.

За його словами, ситуація із затриманням створює дипломатичну проблему для Польщі. "Володимира З. не повинні затримувати польські служби. У нас є дипломатична проблема. Ми поставили себе в дуже незручну ситуацію, коли нам доводиться вирішувати, чи відкрито порушувати європейські правила в ім'я вищих інтересів, чи екстрадувати його та діяти проти інтересів Польщі", - наголосив Дворчик.

Він додав, що Володимира З. не слід екстрадувати до Німеччини, оскільки це може призвести до порушення міжнародного права.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

