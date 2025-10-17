Туск про рішення суду Польщі щодо українця Журавльова: "Справа закрита"

Суд у Варшаві відмовив в екстрадиції українця Володимира Журавльова до Німеччини. Там його підозрюють у підриві "Північних потоків". Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск схвально прокоментував таке рішення.

Туск зазначив, що польський суд "правильно зробив", відмовивши в екстрадиції українця.

"Польський суд відмовив у видачі Німеччині українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку-2", і звільнив його з-під варти. І правильно зробив. Справа закрита", - наголосив він.

Нагадаємо, окружний суд Варшави відмовив в екстрадиції українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві "Північного потоку", до Німеччини. Його звільнили в залі суду.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

