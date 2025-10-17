Туск о решении суда Польши в отношении украинца Журавлева: "Дело закрыто"

Суд в Варшаве отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева в Германию. Там его подозревают в подрыве "Северных потоков". Премьер-министр Польши Дональд Туск одобрительно прокомментировал такое решение.

Туск отметил, что польский суд "правильно сделал", отказав в экстрадиции украинца.

"Польский суд отказал в выдаче Германии украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока-2", и освободил его из-под стражи. И правильно сделал. Дело закрыто", - подчеркнул он.

Напомним, окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока", в Германию. Его освободили в зале суда.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

