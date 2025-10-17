РУС
Туск о решении суда Польши в отношении украинца Журавлева: "Дело закрыто"

Суд в Варшаве отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева в Германию. Там его подозревают в подрыве "Северных потоков". Премьер-министр Польши Дональд Туск одобрительно прокомментировал такое решение.

Об этом польский премьер написал в своем Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что польский суд "правильно сделал", отказав в экстрадиции украинца.

"Польский суд отказал в выдаче Германии украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока-2", и освободил его из-под стражи. И правильно сделал. Дело закрыто", - подчеркнул он.

Дело о подрыве Северных потоков: Туск отреагировал

Напомним, окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока", в Германию. Его освободили в зале суда.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

полякам не вистачало ще на меркельшу кдб-шну ішачити
респект та повага польському суду
показать весь комментарий
17.10.2025 15:30 Ответить
"Єще Польська не згінела..."

хай гуляють німці !

.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:48 Ответить
Бо він герой і зробив добру справу як для України, так і для Польщі. Полякам теж абсолютно не потрібні ті потоки, мало того що їх обходять з транзитом і не будуть заробляти, так це ще й зменшує вагу Польщі в політичних питаннях.
показать весь комментарий
17.10.2025 15:49 Ответить
Я взагалі не здивуюся, якщо поляки в цій спецоперації більше від нас замішані)
показать весь комментарий
17.10.2025 15:50 Ответить
Дай Боже здоров'я пану Туску ❤️🇵🇱...
показать весь комментарий
17.10.2025 15:51 Ответить
І це правильно. В як німцям хочеться когось судити, то хай почнуть з Меркель.
показать весь комментарий
17.10.2025 16:17 Ответить
 
 