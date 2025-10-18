Сикорский объяснил Сийярто, почему Польша защищает подозреваемого по делу "Северных потоков": Подрыв инфраструктуры агрессора – это самооборона
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал самообороной подрывы российских газопроводов "Северный поток", комментируя заявление венгерского коллеги Петера Сийярто.
Об этом Сикорский написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Что заявил Сийярто?
Министр иностранных дел Венгрии ответил на сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что суд в Варшаве отказал в экстрадиции в Германию и освободил украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".
"Скандал: Польша считает, что, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее подорвать. Этим они дали предварительное разрешение на террористические атаки в Европе. Польша не только освободила (от ответственности. - Ред.), но и поддерживает террориста - вот до чего дошло европейское верховенство права", - написал Сийярто.
Сикорский ответил венгерскому министру
Сикорский возразил венгерскому коллеге и объяснил позицию Польши.
"Нет, Петр. Когда иностранный агрессор бомбит твою страну, ты можешь законно нанести ответный удар, саботируя возможности агрессора финансировать войну. Это называется самообороной", - заявил дипломат.
Напомним, окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока", в Германию. Его освободили в зале суда.
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
