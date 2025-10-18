РУС
Новости Подрыв Северных потоков
975 6

Сикорский объяснил Сийярто, почему Польша защищает подозреваемого по делу "Северных потоков": Подрыв инфраструктуры агрессора – это самооборона

сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал самообороной подрывы российских газопроводов "Северный поток", комментируя заявление венгерского коллеги Петера Сийярто.

Об этом Сикорский написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявил Сийярто?

Министр иностранных дел Венгрии ответил на сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что суд в Варшаве отказал в экстрадиции в Германию и освободил украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".

"Скандал: Польша считает, что, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее подорвать. Этим они дали предварительное разрешение на террористические атаки в Европе. Польша не только освободила (от ответственности. - Ред.), но и поддерживает террориста - вот до чего дошло европейское верховенство права", - написал Сийярто.

Сикорский ответил венгерскому министру

Сикорский возразил венгерскому коллеге и объяснил позицию Польши.

"Нет, Петр. Когда иностранный агрессор бомбит твою страну, ты можешь законно нанести ответный удар, саботируя возможности агрессора финансировать войну. Это называется самообороной", - заявил дипломат.

Напомним, окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока", в Германию. Его освободили в зале суда.

Читайте также: Туск о решении суда Польши относительно украинца Журавлева: "Дело закрыто"

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Читайте также: Суд Польши отказал в экстрадиции в Германию украинца Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока"

цей сіярто навіть не соромиться ,шо він кремлівська ганчірка
18.10.2025 22:33 Ответить
Туск молодець
18.10.2025 22:33 Ответить
Російські оперативники, Петров і Баширов, які спалилися в Лондоні зі Скрипальом, і носа за кордон не показують. "Українські диверсанти" чомусь постійно сидять в Європі (де їх розшукують). Чекають коли пов'яжуть? Тоді це російські провокатори. Можливо їм наобіцяли, що потім їх поміняють, дадуть полковника і квартиру в Москві, а дітей відправлять вчитися в академію ФСБ.

Разом з тим Die Welt відзначає, що у німецьких спецслужбах досі є сумніви в правдивості історії з вітрильником. Зокрема, в розвідувальних відомствах вважають, що поведінка екіпажу була надто підозрілою, а докази - занадто численними. Це створює враження, що слідчих намагалися спрямувати в "потрібному напрямку", заявив співрозмовник видання.
18.10.2025 22:36 Ответить
Приємно мати такого надійного союзника як Польща.
Тим більше, що вона скоро стане регіональною наддержавою на сході Європи - до 2030 року її ВВП на душу населення перевищить японський.
18.10.2025 22:46 Ответить
Не перехваліть
18.10.2025 22:50 Ответить
 
 