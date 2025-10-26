Туск застеріг від спроб відновлення "Північного потоку-2" після завершення війни Росії проти України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг європейських політиків від спроб відновити проєкт газогону "Північний потік-2" після завершення війни РФ проти України.

Про це глава польського уряду сказав в інтерв’ю Sunday Times, передає Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Туск назвав заклики європейських політиків до відновлення зв’язків із РФ наприкінці війни — "тривожними сигналами".

"Я знаю, що це означає — хтось у Європі хоче відновити "Північний потік-2", мати вигідний бізнес із російською нафтою та газом. Для мене це завжди як дзвін тривоги",- сказав прем'єр Польщі.

Видання зазначає, що великий газопровід, що транспортує газ із Росії до Німеччини через Балтійське море, "Північний потік-2" критики називають стратегічною помилкою та символом умиротворення Москви Європою.

"Проблема з "Північним потоком-2" не в тому, що його підірвали. Проблема в тому, що його взагалі побудували", - написав Туск у соцмережі X раніше цього місяця.

Підрив "Північних потоків"

Крім цього, польський прем’єр прокоментував рішення суду в Польщі, який заблокував екстрадицію до Німеччини одного з підозрюваних у підриві газогону.

Туск заявив, що це рішення означає, що Україна має право атакувати об’єкти, пов’язані з Росією, будь-де в Європі.

Також Туск розкритикував недооцінку Європою загроз із боку РФ.

"Ми говоримо про кінець епохи ілюзій у Європі - надто пізно, боюся. Надто пізно, щоб добре підготуватися до всіх загроз, але не надто пізно, щоб вижити", - додав очільник уряду Польщі.

