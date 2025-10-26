Туск предостерег от попыток возобновления "Северного потока-2" после завершения войны России против Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег европейских политиков от попыток возобновить проект газопровода "Северный поток-2" после завершения войны РФ против Украины.
Об этом глава польского правительства сказал в интервью Sunday Times, передает Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Туск назвал призывы европейских политиков к восстановлению связей с РФ в конце войны "тревожными сигналами".
"Я знаю, что это означает: кто-то в Европе хочет восстановить "Северный поток-2", иметь выгодный бизнес с российской нефтью и газом. Для меня это всегда как звон тревоги", - сказал премьер Польши.
Издание отмечает, что большой газопровод, транспортирующий газ из России в Германию через Балтийское море, "Северный поток-2" критики называют стратегической ошибкой и символом умиротворения Москвы Европой.
"Проблема с "Северным потоком-2" не в том, что его взорвали. Проблема в том, что его вообще построили", - написал Туск в соцсети X ранее в этом месяце.
Подрыв "Северных потоков"
Кроме этого, польский премьер прокомментировал решение суда в Польше, который заблокировал экстрадицию в Германию одного из подозреваемых в подрыве газопровода.
Туск заявил, что это решение означает, что Украина имеет право атаковать объекты, связанные с Россией, где угодно в Европе.
Также Туск раскритиковал недооценку Европой угроз со стороны РФ.
"Мы говорим о конце эпохи иллюзий в Европе - слишком поздно, боюсь. Слишком поздно, чтобы хорошо подготовиться ко всем угрозам, но не слишком поздно, чтобы выжить", - добавил глава правительства Польши.
