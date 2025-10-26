РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8403 посетителя онлайн
Новости Восстановление работы Северного потока
910 3

Туск предостерег от попыток возобновления "Северного потока-2" после завершения войны России против Украины

Туск прокомментировал пролет шахидов в Польшу

Премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег европейских политиков от попыток возобновить проект газопровода "Северный поток-2" после завершения войны РФ против Украины.

Об этом глава польского правительства сказал в интервью Sunday Times, передает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Туск назвал призывы европейских политиков к восстановлению связей с РФ в конце войны "тревожными сигналами".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Я знаю, что это означает: кто-то в Европе хочет восстановить "Северный поток-2", иметь выгодный бизнес с российской нефтью и газом. Для меня это всегда как звон тревоги", - сказал премьер Польши.

Издание отмечает, что большой газопровод, транспортирующий газ из России в Германию через Балтийское море, "Северный поток-2" критики называют стратегической ошибкой и символом умиротворения Москвы Европой.

"Проблема с "Северным потоком-2" не в том, что его взорвали. Проблема в том, что его вообще построили", - написал Туск в соцсети X ранее в этом месяце.

Читайте также: "Северный поток" не может быть восстановлен, это не обсуждается, - Бербок

Подрыв "Северных потоков"

Кроме этого, польский премьер прокомментировал решение суда в Польше, который заблокировал экстрадицию в Германию одного из подозреваемых в подрыве газопровода.

Туск заявил, что это решение означает, что Украина имеет право атаковать объекты, связанные с Россией, где угодно в Европе.

Также Туск раскритиковал недооценку Европой угроз со стороны РФ.

"Мы говорим о конце эпохи иллюзий в Европе - слишком поздно, боюсь. Слишком поздно, чтобы хорошо подготовиться ко всем угрозам, но не слишком поздно, чтобы выжить", - добавил глава правительства Польши.

Читайте также: Бельгия критикует возможность возвращения к сотрудничеству с Россией: Мы должны закрыть краны

Автор: 

Европа (2115) Туск Дональд (822) Северный поток (1483)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Граблі-2
показать весь комментарий
26.10.2025 21:17 Ответить
як вирішить тодішній райх канцлер так і буде.
бо, німці не можуть без чогось дешевого: кацапського газу, китайських фольциків.....
показать весь комментарий
26.10.2025 21:40 Ответить
Тому треба роз×ерачити якомога більше нафтогазової інфраструктури балалайні саме зараз, поки маємо необмежений карт бланш.
показать весь комментарий
26.10.2025 21:57 Ответить
 
 