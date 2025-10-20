Польша не будет обжаловать отказ суда выдать Германии украинца по делу "Северного потока", - прокуратура
Окружная прокуратура Варшавы решила не подавать апелляцию на решение суда, отказавшегося выдать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах "Северного потока".
Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"После ознакомления с письменным обоснованием решения Окружного суда г. Варшавы от 17.10.2025 г. об отказе в передаче Владимира Ж. в рамках европейского ордера на арест немецкой стороне, принято решение не обжаловать решение прокуратуры в апелляционном порядке", - отметили в ведомстве.
Польша отказала в экстрадиции Журавлева
Напомним, окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока", в Германию. Его освободили в зале суда.
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, вызвавшие массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
