Польша не будет обжаловать отказ суда выдать Германии украинца по делу "Северного потока", - прокуратура

Окружная прокуратура Варшавы решила не подавать апелляцию на решение суда, отказавшегося выдать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах "Северного потока".

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"После ознакомления с письменным обоснованием решения Окружного суда г. Варшавы от 17.10.2025 г. об отказе в передаче Владимира Ж. в рамках европейского ордера на арест немецкой стороне, принято решение не обжаловать решение прокуратуры в апелляционном порядке", - отметили в ведомстве.

Польша отказала в экстрадиции Журавлева

Напомним, окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока", в Германию. Его освободили в зале суда.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, вызвавшие массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

