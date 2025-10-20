Польща не оскаржуватиме відмову суду видати Німеччині українця у справі "Північного потоку", - прокуратура

Окружна прокуратура Варшави вирішила не подавати апеляцію на рішення суду, який відмовився видати Німеччині українця Володимира Журавльова, підозрюваного у причетності до вибухів на газопроводах "Північного потоку".

"Після ознайомлення з письмовим обґрунтуванням рішення Окружного суду м. Варшави від 17.10.2025 р. про відмову в передачі Володимира Ж. в рамках європейського ордеру на арешт німецькій стороні, прийнято рішення не оскаржувати рішення прокуратури в апеляційному порядку", - зазначили у відомстві.

Польща відмовила в екстрадиції Журавльова

Нагадаємо, окружний суд Варшави відмовив в екстрадиції українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві "Північного потоку", до Німеччини. Його звільнили в залі суду.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

