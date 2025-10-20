Навроцький про відмову суду Польщі екстрадувати українця Журавльова до Німеччини: Це добре

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував справу українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік-2".

Так, Навроцький погодився із рішенням суду Варшави. За його словами, "добре", що Журавльов залишився у Польщі.

Польський лідер припускає, українець може не отримати справедливого суду з німецької сторони.

Також, на думку Навроцького, не можна виключати, що "ділові або економічні аргументи візьмуть гору над здоровим глуздом".

"Я погоджуюся, що він може не отримати справедливого суду з німецького боку, бо пам’ятаю, що "Північний потік-2" був проєктом, який мав приносити прибуток німецькій державі, і на той час не було важливо, що Росія озброювалася для війни завдяки мільярдам доларів прибутку від цієї угоди", - пояснив він.

Польща відмовила в екстрадиції Журавльова

Нагадаємо, окружний суд Варшави відмовив в екстрадиції українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві "Північного потоку", до Німеччини. Його звільнили в залі суду.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

