У Польщі цивільних готують до можливої агресії РФ, - The Telegraph

У Польщі дедалі більше цивільних відвідують курси виживання, стрілецькі полігони та військові навчальні програми, готуючись до можливої війни з РФ.

Про це пише видання The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Польща вважається однією з європейських країн, що можуть опинитися на передовій у разі нападу РФ на держави НАТО.

На тлі загрози польський уряд оголосив плани щодо розширення базової військової підготовки для дорослих чоловіків і цього року планує спрямувати близько 4,5% ВВП на оборонні витрати.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними видання, все більше поляків звертаються до організацій, які пропонують підготовку: Польської мережі виживальників, стрілецьких клубів, військових училищ і волонтерських формувань, де набувають навичок із виживання, стрільби та тактики.

Крім цього, інструктори зі стрільби відзначають зростання попиту на навчання після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На це також вплинули нещодавні інцидентів з безпілотниками на польській території.

Також деякі організації проводять курси самооборони та першої допомоги для підлітків і молоді.

Читайте також: 64% поляків вірять, що США захистять країну у разі нападу Росії, - опитування