У Польщі цивільних готують до можливої агресії РФ, - The Telegraph
У Польщі дедалі більше цивільних відвідують курси виживання, стрілецькі полігони та військові навчальні програми, готуючись до можливої війни з РФ.
Про це пише видання The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.
Польща вважається однією з європейських країн, що можуть опинитися на передовій у разі нападу РФ на держави НАТО.
На тлі загрози польський уряд оголосив плани щодо розширення базової військової підготовки для дорослих чоловіків і цього року планує спрямувати близько 4,5% ВВП на оборонні витрати.
За даними видання, все більше поляків звертаються до організацій, які пропонують підготовку: Польської мережі виживальників, стрілецьких клубів, військових училищ і волонтерських формувань, де набувають навичок із виживання, стрільби та тактики.
Крім цього, інструктори зі стрільби відзначають зростання попиту на навчання після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На це також вплинули нещодавні інцидентів з безпілотниками на польській території.
Також деякі організації проводять курси самооборони та першої допомоги для підлітків і молоді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо побачите в мене в руці ТТ, то я. Не беруть.
Рольники де ваші?? Пшекобраття
Приклад потрібно брати з ''мудрого'' Українського народу - потрібно веселитись і ''ржати'' - а не готуватись боротись проти москальської нечисті.
Чомусь не хочуть Поляки приклад брати з Українців...
Чого би це.......
Создание школ дронарей
Строительство фортификаций
это было бы похоже на подготовку
Навіть не потрібно самому директору ЦРУ приїзджати..
От що коли влада дієздатна для інтересів країни ( їхньої )