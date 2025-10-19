УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10613 відвідувачів онлайн
Новини Загроза РФ перед Європою
2 232 22

У Польщі цивільних готують до можливої агресії РФ, - The Telegraph

польща

У Польщі дедалі більше цивільних відвідують курси виживання, стрілецькі полігони та військові навчальні програми, готуючись до можливої війни з РФ.

Про це пише видання The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Польща вважається однією з європейських країн, що можуть опинитися на передовій у разі нападу РФ на держави НАТО.

На тлі загрози польський уряд оголосив плани щодо розширення базової військової підготовки для дорослих чоловіків і цього року планує спрямувати близько 4,5% ВВП на оборонні витрати.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними видання, все більше поляків звертаються до організацій, які пропонують підготовку: Польської мережі виживальників, стрілецьких клубів, військових училищ і волонтерських формувань, де набувають навичок із виживання, стрільби та тактики.

Крім цього, інструктори зі стрільби відзначають зростання попиту на навчання після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На це також вплинули нещодавні інцидентів з безпілотниками на польській території.

Також деякі організації проводять курси самооборони та першої допомоги для підлітків і молоді.

Читайте також: 64% поляків вірять, що США захистять країну у разі нападу Росії, - опитування

Автор: 

агресія (1198) Польща (9098) росія (68514)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
"Гарно замаринований шашлик і будівництво доріг, це найкращий захист від агресії!" - Найвеличніший лідор **********, верховний головнокомандувач і стратег від Бога В.О. Зеленський.
показати весь коментар
19.10.2025 01:53 Відповісти
+12
Операторів шашликів і асфальто укладчиків.
показати весь коментар
19.10.2025 02:12 Відповісти
+8
в Україні готувалися до шашликів з 19р... а в Польші теж до шашликів, тільки з русні , різниця велика ...❤️🇵🇱...
показати весь коментар
19.10.2025 02:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Два шаги на лево, два шаги направо, шаг вперед и два назад.
Якщо побачите в мене в руці ТТ, то я. Не беруть.
показати весь коментар
19.10.2025 01:53 Відповісти
Що тепер той ТТ???Дрон тепер вирішує майже все.Сподіваюсь що поляки і взагалі НАТО вчаться на нашому досвіді???
показати весь коментар
19.10.2025 08:12 Відповісти
На відкритому просторі і підготовка треба. А так бах і усьо на виліт куля.
показати весь коментар
19.10.2025 08:16 Відповісти
Це звичайно важливо,бо готовність дорівнює мужність
показати весь коментар
19.10.2025 18:48 Відповісти
"Гарно замаринований шашлик і будівництво доріг, це найкращий захист від агресії!" - Найвеличніший лідор **********, верховний головнокомандувач і стратег від Бога В.О. Зеленський.
показати весь коментар
19.10.2025 01:53 Відповісти
Стрілецькі клуби, виживальники🥴

Рольники де ваші?? Пшекобраття
показати весь коментар
19.10.2025 01:56 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 02:06 Відповісти
1000 танків та 1000 САУ Польша зукуповє партіями у корейців. Ця військова техніка вважається одною з кращих в світі.
показати весь коментар
19.10.2025 14:16 Відповісти
А в нас за півроку до вторгнення на кого готували?
показати весь коментар
19.10.2025 02:05 Відповісти
Операторів шашликів і асфальто укладчиків.
показати весь коментар
19.10.2025 02:12 Відповісти
ТТ сильний пістоль. Один із найкраших у світі.
показати весь коментар
19.10.2025 02:08 Відповісти
в Україні готувалися до шашликів з 19р... а в Польші теж до шашликів, тільки з русні , різниця велика ...❤️🇵🇱...
показати весь коментар
19.10.2025 02:13 Відповісти
Якісь вони не зовсім правильні в Польщі - приклад потрібно брати з ''найвеличнішого лідера **********'' Зеленського - маринувати травневі шашлики, закупляти скумбрію по 8гривень, вивчати чергову симфонію для гри пенісом по роялю...
Приклад потрібно брати з ''мудрого'' Українського народу - потрібно веселитись і ''ржати'' - а не готуватись боротись проти москальської нечисті.
Чомусь не хочуть Поляки приклад брати з Українців...
Чого би це.......
показати весь коментар
19.10.2025 02:31 Відповісти
Пусть окопы роют в хороших местах , и ищут возможность закрыть границы, все остальное до дупы. От Америки ждите 500-700 добровольцев польского происхождения и пару ящиков патронов,/снарядов. Остальное сами.
показати весь коментар
19.10.2025 02:58 Відповісти
Поляки правильно роблять, що готуються. Бо в них адекватне керівництво, на відміну від блазня, який поливав брудом захід, який нагнітає про загрозу війни, не зважаючи на сигнали від Байдена. Німці навіть опублікували карту з основними ударами кацапні по Україні. А блазень за то кукурікав про шашлики в травні. Цікаво, з ким, може з ****** ?
показати весь коментар
19.10.2025 08:17 Відповісти
З осені 21 до січня 22го було багато безпрецедентних кроків ! Змі публікували карту, особисто директор ЦРУ приїзджав до директора колхоЗЕнців імені Трусківців
показати весь коментар
19.10.2025 08:54 Відповісти
В них едекватні громадяни які обирають адекватне керівництво
показати весь коментар
19.10.2025 09:30 Відповісти
Обкатка польской армии в Украине
Создание школ дронарей
Строительство фортификаций
это было бы похоже на подготовку
показати весь коментар
19.10.2025 13:30 Відповісти
Бач які.
Навіть не потрібно самому директору ЦРУ приїзджати..
От що коли влада дієздатна для інтересів країни ( їхньої )
показати весь коментар
19.10.2025 08:51 Відповісти
"Нато слабке"!"єс дурне" "не то що ми то"!
показати весь коментар
19.10.2025 09:29 Відповісти
А якби в 22 стали поруч з Україною, а не сховалися за її спиною, то зараз про таке й не думали, бо кацапню швидко б загнали в стійло. А так - "щит Європи" почав тріщати, от і заметушилися.
показати весь коментар
19.10.2025 12:09 Відповісти
А чому вони повинні воювати?Вони в НАТО,вони провели реформи і тепер живуть достойно,а вкраїнчики вибирають пройдисвітів!
показати весь коментар
19.10.2025 14:04 Відповісти
 
 