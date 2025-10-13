64% поляків вірять, що США захистять країну у разі нападу Росії, - опитування

63,8% громадян Польщі переконані, що у разі збройної агресії Росії Сполучені Штати нададуть Варшаві військову допомогу.

Про це свідчать результати опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), проведеного для видання Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас 25,8% респондентів не розраховують на підтримку американської армії. Найбільшу віру у союзницькі зобов’язання США мають поляки з правими політичними поглядами (71,4%) та молодь - понад 70% у двох наймолодших вікових групах.

Натомість найменше довіри до готовності США втрутитися у разі російської агресії виявили люди середнього віку (33% негативних відповідей), ті, хто активно цікавиться політикою (34,5%), та виборці лівих партій (31,3%).

