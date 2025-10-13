УКР
Загроза агресії РФ для Європи
64% поляків вірять, що США захистять країну у разі нападу Росії, - опитування

Шахед залетів до Польщі. Можуть викликати військових ТРО

63,8% громадян Польщі переконані, що у разі збройної агресії Росії Сполучені Штати нададуть Варшаві військову допомогу.

Про це свідчать результати опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), проведеного для видання Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас 25,8% респондентів не розраховують на підтримку американської армії. Найбільшу віру у союзницькі зобов’язання США мають поляки з правими політичними поглядами (71,4%) та молодь - понад 70% у двох наймолодших вікових групах.

Натомість найменше довіри до готовності США втрутитися у разі російської агресії виявили люди середнього віку (33% негативних відповідей), ті, хто активно цікавиться політикою (34,5%), та виборці лівих партій (31,3%).

опитування (2081) Польща (9076) США (24495)
+7
13.10.2025 14:04 Відповісти
+5
Ми також вірили в Будапешській меморандум.....
13.10.2025 14:07 Відповісти
+5
Полякам
Тарас Шевченко

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними… Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа…
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли.
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава.
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: "Te deum! алілуя!.."

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
13.10.2025 14:13 Відповісти
13.10.2025 14:04 Відповісти
Ага, нададуть військову допомогу, так як в 1939 надали, хоча Польща мала двосторонні угоди про допомогу в разі нападу з Великобританією і Францією.
13.10.2025 14:42 Відповісти
але після "угоди"...
13.10.2025 14:44 Відповісти
У вас грошей стільки немає, пшеки.
13.10.2025 14:05 Відповісти
Останні роки показали, що вірити янкі не можна, а їхні політики, це взагалі виродки, причому всі.
13.10.2025 14:06 Відповісти
Можна подумати Що в першу та другу СВ дядя Сем не нагрiв руки, в першу чергу, кагбэ допомогаючи.
13.10.2025 14:09 Відповісти
Бг-ггг... Ми це проходили, та на Бога надiйся, а сам не зхиб. ХЕХ...
13.10.2025 14:07 Відповісти
Как раз столько по опросам собераются героически спердолять в случае войны..
13.10.2025 14:07 Відповісти
Шо собираются? И шо спер.олят?
13.10.2025 14:12 Відповісти
.... спитляти ....
13.10.2025 14:39 Відповісти
Ми також вірили в Будапешській меморандум.....
13.10.2025 14:07 Відповісти
тоді готуйтесь до шашликів
13.10.2025 14:09 Відповісти
США будуть допомагати захищатись, якщо поляки самі будуть захищатись.
13.10.2025 14:10 Відповісти
А поляки здриснуть куди подалі, історія доказує що це ті ще сцикливі гієни
13.10.2025 14:13 Відповісти
Полякам
Тарас Шевченко

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними… Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа…
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли.
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава.
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: "Te deum! алілуя!.."

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
13.10.2025 14:13 Відповісти
Про братанiя з кацапами, давай рифмою сльози лити. Шевченко й про цее казав.
13.10.2025 14:17 Відповісти
Бо москалі, чужі люди,

Тяжко з ними жити;

Немає з ким поплакати,

Ні поговорити.
13.10.2025 14:22 Відповісти
P.S. О! Горе-горе, братцi - вам,

Голуби нашi дорогii:

В столицi, ось, - Курбан-Байрам:

Тепер гартуйтесь, нашi милi.
13.10.2025 14:35 Відповісти
В Украiнi нацменшин також е багато,
Але една нацменшина хоче царювати.
Не затямлять собi дурнi:
Хист - не вцарювати,
Люд достойно мае житии -
Не злидарювати.
Нацменшинам в Украiнi,
Як i всiм живеться,
Але една «конi мочить»,
Як iй заманеться.
То вона тупая стала,
Украiнську бо вивчала,
То в Росiю вона хоче,
Щоб й землi вiд нас урвать.
То кидаеться у крайнiсть,
Бо тут «угнiтають»,
Що «язик» не е глобально-
Великодержавним.
Тiльки смiх з того бере,
Меншiстю вона снуе
Й по-партнерському не хоче
Вона вести дiалог.
Бо вона - в приоритетi
Бaчить тiльки свiй «залог»:
Щоб на неi хтось батрачив,
А вiд неi мав лиш борг.
Тiльки й iнше ми вже бачим,
Як по писку дать добряче,
Льоха наперед не скаче:
Знае свiй «приоритет».
28.06.2014 ЗЫ... ЛЬОХА - поросна свиня.
13.10.2025 14:45 Відповісти
дебіли.
Хоч їх процент менший за наші 73%
13.10.2025 14:17 Відповісти
В Украине примерно столько же верило, шо москва защитит от загребущих пиндосов. Даже события 2014 и АТО/ООС не помогли с диагнозом. "Мы не знали, шо такое может быть". Не хотели знать...
13.10.2025 14:21 Відповісти
Ждунів і зараз достатньо. На перших же виборах всі будуть здивовані їхній кількості.
13.10.2025 14:37 Відповісти
С таким роскладом создать хаос а он то необходим, при захвате огрмных территорий путлеру будет просто
13.10.2025 14:27 Відповісти
Допомогу дійсно нададуть. Як і нам. 3 танки , 4 гармати та 2 списаних літаки.
13.10.2025 14:32 Відповісти
Дали F-16, Украина продолжает летать на Мигах. Какой смысл.
13.10.2025 14:39 Відповісти
Але спочатку будуть висловлювати глибоке занепоєння, радитися рік-два, а тоді дадуть "3 танки , 4 гармати та 2 списаних літаки" .
13.10.2025 14:49 Відповісти
Вважаю що на нашому фронті мають бути всі європейці, особливо поляки, інакше фронт прийде до них
13.10.2025 14:38 Відповісти
Піднатужтесь пани *************, дотягніть хоча б до 70% і буде вам щастя... А ми нарікаємо на бубочку, по ходу весь світ ******** на всю голову...
13.10.2025 14:39 Відповісти
у них там свой ЗЭ?
13.10.2025 14:48 Відповісти
Захтстять не захистять, це невідомо. В 1939 р. "захистили". А ось хто ЗАРАЗ захищає Ржачку Піздоліту це ЗСУ
13.10.2025 14:51 Відповісти
@ Номінування українки на конкурс "Варшав'янка року" викликало хвилю хейту на її адресу та численні ксенофобські коментарі на сторінці міської ради Варшави у Facebook. Конкурс "Варшав'янка року" відзначає жінок, які сприяють розвитку міста, а їхня діяльність стає прикладом для наслідування іншими мешканцями.
Конкурс проводиться вже понад століття. Для участі не обов'язково мати етнічне польське походження чи народитись у Варшаві. Наприклад, одна з переможниць минулих номінацій, Ніколь Войціцька, народилась у Відні. Цьогоріч серед дев'яти жінок у фіналі конкурсу була Кіра Сухобойченко, українка з Євпаторії, яка переїхала до Варшави у 8 років. Вона заснувала міжнародний рух "Летючих рюкзаків", ідея якого полягає в обміні учнями ідеями щодо поліпшення шкільного навчання. Кіра також є координаторкою Інтеграційно-адаптаційного центру для українців та поляків у Варшаві, лауреаткою премій Тадеуша Мазовецького і Януша Корчака та однією із "Чемпіонок LinkedIn", відзначених Forbes Women. Оголошення про її кандидатуру викликало шквал ксенофобських коментарів у соцмережах - на офіційній сторінці у Facebook є 5000 коментарів, більшість з яких є ксенофобськими, пише міська газета Życie Warszawy: "Вона варшав'янка чи українка?", "Вона така варшав'янка, як я китаянка", "Перш за все полька, потім варшав'янка, а не українка, повинна отримати нагороду". Дехто припускав, що Кіру номінували внаслідок нав'язаної "політкоректності" та закликав бойкотувати голосування. Хейт здебільшого не стосувався діяльності активістки, натомість під сумнів ставили її право бути представницею Варшави та міської громади. При цьому, адміністратори сторінки міської ради не відреагували на такий потік хейтерських коментарів. Депутатка міськради Варшави Зофія Смелка-Лещинська розкритикувала відсутність модерації, зазначивши, що толерантність до мови ворожнечі може сприйматись як мовчазна згода. Вона також наголосила, що відсутність реакції викликає у самої Кіри та мешканців міста відчуття відчуженості, що суперечить іміджу Варшави як міста, яке цінує відкритість. Політикиня запропонувала розглянути питання про заборону коментування, якщо місто не в змозі гарантувати безпечний простір для обговорення.
: Życie Warszawy

13.10.2025 14:56 Відповісти
А що в Польші є, щоб США мали інтерес. А ні чого .
13.10.2025 14:59 Відповісти
Там є валинская рєзня
13.10.2025 15:32 Відповісти
Захистять... в міжнародних судах.
13.10.2025 15:01 Відповісти
вірять США? а даремно
13.10.2025 15:41 Відповісти
А америкоси надіяться на поляків що ті захестять америку .
13.10.2025 16:02 Відповісти
1939-й так вельмишановне панство ничему не научил.
13.10.2025 16:13 Відповісти
 
 