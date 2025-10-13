РУС
Новости Угроза агрессии рф для Европы
562 36

64% поляков верят, что США защитят страну в случае нападения России, - опрос

Шахед залетел в Польшу. Могут вызвать военных ТРО

63,8% граждан Польши убеждены, что в случае вооруженной агрессии России Соединенные Штаты окажут Варшаве военную помощь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), проведенного для издания Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время 25,8% респондентов не рассчитывают на поддержку американской армии. Наибольшую веру в союзнические обязательства США имеют поляки с правыми политическими взглядами (71,4%) и молодежь - более 70% в двух самых молодых возрастных группах.

Зато меньше всего доверия к готовности США вмешаться в случае российской агрессии обнаружили люди среднего возраста (33% отрицательных ответов), те, кто активно интересуется политикой (34,5%), и избиратели левых партий (31,3%).

Автор: 

опрос (2952) Польша (8910) США (28047)
Топ комментарии
+6
13.10.2025 14:04 Ответить
+5
Полякам
Тарас Шевченко

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними… Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа…
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли.
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава.
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: "Te deum! алілуя!.."

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
13.10.2025 14:13 Ответить
+4
Ми також вірили в Будапешській меморандум.....
13.10.2025 14:07 Ответить
13.10.2025 14:04 Ответить
Ага, нададуть військову допомогу, так як в 1939 надали, хоча Польща мала двосторонні угоди про допомогу в разі нападу з Великобританією і Францією.
13.10.2025 14:42 Ответить
але після "угоди"...
13.10.2025 14:44 Ответить
У вас грошей стільки немає, пшеки.
13.10.2025 14:05 Ответить
Останні роки показали, що вірити янкі не можна, а їхні політики, це взагалі виродки, причому всі.
13.10.2025 14:06 Ответить
Можна подумати Що в першу та другу СВ дядя Сем не нагрiв руки, в першу чергу, кагбэ допомогаючи.
13.10.2025 14:09 Ответить
Бг-ггг... Ми це проходили, та на Бога надiйся, а сам не зхиб. ХЕХ...
13.10.2025 14:07 Ответить
Как раз столько по опросам собераются героически спердолять в случае войны..
13.10.2025 14:07 Ответить
Шо собираются? И шо спер.олят?
13.10.2025 14:12 Ответить
.... спитляти ....
13.10.2025 14:39 Ответить
Ми також вірили в Будапешській меморандум.....
13.10.2025 14:07 Ответить
тоді готуйтесь до шашликів
13.10.2025 14:09 Ответить
США будуть допомагати захищатись, якщо поляки самі будуть захищатись.
13.10.2025 14:10 Ответить
А поляки здриснуть куди подалі, історія доказує що це ті ще сцикливі гієни
13.10.2025 14:13 Ответить
Полякам
Тарас Шевченко

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними… Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа…
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли.
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава.
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: "Te deum! алілуя!.."

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
13.10.2025 14:13 Ответить
Про братанiя з кацапами, давай рифмою сльози лити. Шевченко й про цее казав.
13.10.2025 14:17 Ответить
Бо москалі, чужі люди,

Тяжко з ними жити;

Немає з ким поплакати,

Ні поговорити.
13.10.2025 14:22 Ответить
P.S. О! Горе-горе, братцi - вам,

Голуби нашi дорогii:

В столицi, ось, - Курбан-Байрам:

Тепер гартуйтесь, нашi милi.
13.10.2025 14:35 Ответить
В Украiнi нацменшин також е багато,
Але една нацменшина хоче царювати.
Не затямлять собi дурнi:
Хист - не вцарювати,
Люд достойно мае житии -
Не злидарювати.
Нацменшинам в Украiнi,
Як i всiм живеться,
Але една «конi мочить»,
Як iй заманеться.
То вона тупая стала,
Украiнську бо вивчала,
То в Росiю вона хоче,
Щоб й землi вiд нас урвать.
То кидаеться у крайнiсть,
Бо тут «угнiтають»,
Що «язик» не е глобально-
Великодержавним.
Тiльки смiх з того бере,
Меншiстю вона снуе
Й по-партнерському не хоче
Вона вести дiалог.
Бо вона - в приоритетi
Бaчить тiльки свiй «залог»:
Щоб на неi хтось батрачив,
А вiд неi мав лиш борг.
Тiльки й iнше ми вже бачим,
Як по писку дать добряче,
Льоха наперед не скаче:
Знае свiй «приоритет».
28.06.2014 ЗЫ... ЛЬОХА - поросна свиня.
13.10.2025 14:45 Ответить
дебіли.
Хоч їх процент менший за наші 73%
13.10.2025 14:17 Ответить
В Украине примерно столько же верило, шо москва защитит от загребущих пиндосов. Даже события 2014 и АТО/ООС не помогли с диагнозом. "Мы не знали, шо такое может быть". Не хотели знать...
13.10.2025 14:21 Ответить
Ждунів і зараз достатньо. На перших же виборах всі будуть здивовані їхній кількості.
13.10.2025 14:37 Ответить
С таким роскладом создать хаос а он то необходим, при захвате огрмных территорий путлеру будет просто
13.10.2025 14:27 Ответить
Допомогу дійсно нададуть. Як і нам. 3 танки , 4 гармати та 2 списаних літаки.
13.10.2025 14:32 Ответить
Дали F-16, Украина продолжает летать на Мигах. Какой смысл.
13.10.2025 14:39 Ответить
Але спочатку будуть висловлювати глибоке занепоєння, радитися рік-два, а тоді дадуть "3 танки , 4 гармати та 2 списаних літаки" .
13.10.2025 14:49 Ответить
Вважаю що на нашому фронті мають бути всі європейці, особливо поляки, інакше фронт прийде до них
13.10.2025 14:38 Ответить
Піднатужтесь пани *************, дотягніть хоча б до 70% і буде вам щастя... А ми нарікаємо на бубочку, по ходу весь світ ******** на всю голову...
13.10.2025 14:39 Ответить
у них там свой ЗЭ?
13.10.2025 14:48 Ответить
Захтстять не захистять, це невідомо. В 1939 р. "захистили". А ось хто ЗАРАЗ захищає Ржачку Піздоліту це ЗСУ
13.10.2025 14:51 Ответить
@ Номінування українки на конкурс "Варшав'янка року" викликало хвилю хейту на її адресу та численні ксенофобські коментарі на сторінці міської ради Варшави у Facebook. Конкурс "Варшав'янка року" відзначає жінок, які сприяють розвитку міста, а їхня діяльність стає прикладом для наслідування іншими мешканцями.
Конкурс проводиться вже понад століття. Для участі не обов'язково мати етнічне польське походження чи народитись у Варшаві. Наприклад, одна з переможниць минулих номінацій, Ніколь Войціцька, народилась у Відні. Цьогоріч серед дев'яти жінок у фіналі конкурсу була Кіра Сухобойченко, українка з Євпаторії, яка переїхала до Варшави у 8 років. Вона заснувала міжнародний рух "Летючих рюкзаків", ідея якого полягає в обміні учнями ідеями щодо поліпшення шкільного навчання. Кіра також є координаторкою Інтеграційно-адаптаційного центру для українців та поляків у Варшаві, лауреаткою премій Тадеуша Мазовецького і Януша Корчака та однією із "Чемпіонок LinkedIn", відзначених Forbes Women. Оголошення про її кандидатуру викликало шквал ксенофобських коментарів у соцмережах - на офіційній сторінці у Facebook є 5000 коментарів, більшість з яких є ксенофобськими, пише міська газета Życie Warszawy: "Вона варшав'янка чи українка?", "Вона така варшав'янка, як я китаянка", "Перш за все полька, потім варшав'янка, а не українка, повинна отримати нагороду". Дехто припускав, що Кіру номінували внаслідок нав'язаної "політкоректності" та закликав бойкотувати голосування. Хейт здебільшого не стосувався діяльності активістки, натомість під сумнів ставили її право бути представницею Варшави та міської громади. При цьому, адміністратори сторінки міської ради не відреагували на такий потік хейтерських коментарів. Депутатка міськради Варшави Зофія Смелка-Лещинська розкритикувала відсутність модерації, зазначивши, що толерантність до мови ворожнечі може сприйматись як мовчазна згода. Вона також наголосила, що відсутність реакції викликає у самої Кіри та мешканців міста відчуття відчуженості, що суперечить іміджу Варшави як міста, яке цінує відкритість. Політикиня запропонувала розглянути питання про заборону коментування, якщо місто не в змозі гарантувати безпечний простір для обговорення.
: Życie Warszawy

13.10.2025 14:56 Ответить
А що в Польші є, щоб США мали інтерес. А ні чого .
13.10.2025 14:59 Ответить
Захистять... в міжнародних судах.
13.10.2025 15:01 Ответить
 
 