64% поляков верят, что США защитят страну в случае нападения России, - опрос

63,8% граждан Польши убеждены, что в случае вооруженной агрессии России Соединенные Штаты окажут Варшаве военную помощь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), проведенного для издания Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время 25,8% респондентов не рассчитывают на поддержку американской армии. Наибольшую веру в союзнические обязательства США имеют поляки с правыми политическими взглядами (71,4%) и молодежь - более 70% в двух самых молодых возрастных группах.

Зато меньше всего доверия к готовности США вмешаться в случае российской агрессии обнаружили люди среднего возраста (33% отрицательных ответов), те, кто активно интересуется политикой (34,5%), и избиратели левых партий (31,3%).

