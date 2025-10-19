В Польше гражданских готовят к возможной агрессии РФ, - The Telegraph
В Польше все больше гражданских посещают курсы выживания, стрелковые полигоны и военные учебные программы, готовясь к возможной войне с РФ.
Об этом пишет издание The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Польша считается одной из европейских стран, которые могут оказаться на передовой в случае нападения РФ на государства НАТО.
На фоне угрозы польское правительство объявило планы по расширению базовой военной подготовки для взрослых мужчин и в этом году планирует направить около 4,5% ВВП на оборонные расходы.
По данным издания, все больше поляков обращаются в организации, которые предлагают подготовку: Польской сети выживателей, стрелковых клубов, военных училищ и волонтерских формирований, где приобретают навыки по выживанию, стрельбе и тактике.
Кроме этого, инструкторы по стрельбе отмечают рост спроса на обучение после полномасштабного вторжения России в Украину. На это также повлияли недавние инциденты с беспилотниками на польской территории.
Также некоторые организации проводят курсы самообороны и первой помощи для подростков и молодежи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо побачите в мене в руці ТТ, то я. Не беруть.
Рольники де ваші?? Пшекобраття
Приклад потрібно брати з ''мудрого'' Українського народу - потрібно веселитись і ''ржати'' - а не готуватись боротись проти москальської нечисті.
Чомусь не хочуть Поляки приклад брати з Українців...
Чого би це.......
Создание школ дронарей
Строительство фортификаций
это было бы похоже на подготовку
Навіть не потрібно самому директору ЦРУ приїзджати..
От що коли влада дієздатна для інтересів країни ( їхньої )