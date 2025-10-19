РУС
Новости Угроза рф для Европы
2 034 21

В Польше гражданских готовят к возможной агрессии РФ, - The Telegraph

польща

В Польше все больше гражданских посещают курсы выживания, стрелковые полигоны и военные учебные программы, готовясь к возможной войне с РФ.

Об этом пишет издание The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Польша считается одной из европейских стран, которые могут оказаться на передовой в случае нападения РФ на государства НАТО.

На фоне угрозы польское правительство объявило планы по расширению базовой военной подготовки для взрослых мужчин и в этом году планирует направить около 4,5% ВВП на оборонные расходы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По данным издания, все больше поляков обращаются в организации, которые предлагают подготовку: Польской сети выживателей, стрелковых клубов, военных училищ и волонтерских формирований, где приобретают навыки по выживанию, стрельбе и тактике.

Кроме этого, инструкторы по стрельбе отмечают рост спроса на обучение после полномасштабного вторжения России в Украину. На это также повлияли недавние инциденты с беспилотниками на польской территории.

Также некоторые организации проводят курсы самообороны и первой помощи для подростков и молодежи.

Читайте також: 64% поляків вірять, що США захистять країну у разі нападу Росії, - опитування

Автор: 

агрессия (1707) Польша (8930) россия (97720)
Топ комментарии
+16
"Гарно замаринований шашлик і будівництво доріг, це найкращий захист від агресії!" - Найвеличніший лідор **********, верховний головнокомандувач і стратег від Бога В.О. Зеленський.
19.10.2025 01:53 Ответить
19.10.2025 01:53 Ответить
+11
Операторів шашликів і асфальто укладчиків.
19.10.2025 02:12 Ответить
19.10.2025 02:12 Ответить
+8
в Україні готувалися до шашликів з 19р... а в Польші теж до шашликів, тільки з русні , різниця велика ...❤️🇵🇱...
19.10.2025 02:13 Ответить
19.10.2025 02:13 Ответить
Два шаги на лево, два шаги направо, шаг вперед и два назад.
Якщо побачите в мене в руці ТТ, то я. Не беруть.
19.10.2025 01:53 Ответить
19.10.2025 01:53 Ответить
Що тепер той ТТ???Дрон тепер вирішує майже все.Сподіваюсь що поляки і взагалі НАТО вчаться на нашому досвіді???
19.10.2025 08:12 Ответить
19.10.2025 08:12 Ответить
На відкритому просторі і підготовка треба. А так бах і усьо на виліт куля.
показать весь комментарий
19.10.2025 08:16 Ответить
"Гарно замаринований шашлик і будівництво доріг, це найкращий захист від агресії!" - Найвеличніший лідор **********, верховний головнокомандувач і стратег від Бога В.О. Зеленський.
19.10.2025 01:53 Ответить
19.10.2025 01:53 Ответить
Стрілецькі клуби, виживальники🥴

Рольники де ваші?? Пшекобраття
19.10.2025 01:56 Ответить
19.10.2025 01:56 Ответить
19.10.2025 02:06 Ответить
19.10.2025 02:06 Ответить
1000 танків та 1000 САУ Польша зукуповє партіями у корейців. Ця військова техніка вважається одною з кращих в світі.
19.10.2025 14:16 Ответить
19.10.2025 14:16 Ответить
А в нас за півроку до вторгнення на кого готували?
19.10.2025 02:05 Ответить
19.10.2025 02:05 Ответить
Операторів шашликів і асфальто укладчиків.
19.10.2025 02:12 Ответить
19.10.2025 02:12 Ответить
ТТ сильний пістоль. Один із найкраших у світі.
19.10.2025 02:08 Ответить
19.10.2025 02:08 Ответить
в Україні готувалися до шашликів з 19р... а в Польші теж до шашликів, тільки з русні , різниця велика ...❤️🇵🇱...
19.10.2025 02:13 Ответить
19.10.2025 02:13 Ответить
Якісь вони не зовсім правильні в Польщі - приклад потрібно брати з ''найвеличнішого лідера **********'' Зеленського - маринувати травневі шашлики, закупляти скумбрію по 8гривень, вивчати чергову симфонію для гри пенісом по роялю...
Приклад потрібно брати з ''мудрого'' Українського народу - потрібно веселитись і ''ржати'' - а не готуватись боротись проти москальської нечисті.
Чомусь не хочуть Поляки приклад брати з Українців...
Чого би це.......
19.10.2025 02:31 Ответить
19.10.2025 02:31 Ответить
Пусть окопы роют в хороших местах , и ищут возможность закрыть границы, все остальное до дупы. От Америки ждите 500-700 добровольцев польского происхождения и пару ящиков патронов,/снарядов. Остальное сами.
19.10.2025 02:58 Ответить
19.10.2025 02:58 Ответить
Поляки правильно роблять, що готуються. Бо в них адекватне керівництво, на відміну від блазня, який поливав брудом захід, який нагнітає про загрозу війни, не зважаючи на сигнали від Байдена. Німці навіть опублікували карту з основними ударами кацапні по Україні. А блазень за то кукурікав про шашлики в травні. Цікаво, з ким, може з ****** ?
19.10.2025 08:17 Ответить
19.10.2025 08:17 Ответить
З осені 21 до січня 22го було багато безпрецедентних кроків ! Змі публікували карту, особисто директор ЦРУ приїзджав до директора колхоЗЕнців імені Трусківців
19.10.2025 08:54 Ответить
19.10.2025 08:54 Ответить
В них едекватні громадяни які обирають адекватне керівництво
19.10.2025 09:30 Ответить
19.10.2025 09:30 Ответить
Обкатка польской армии в Украине
Создание школ дронарей
Строительство фортификаций
это было бы похоже на подготовку
19.10.2025 13:30 Ответить
19.10.2025 13:30 Ответить
Бач які.
Навіть не потрібно самому директору ЦРУ приїзджати..
От що коли влада дієздатна для інтересів країни ( їхньої )
19.10.2025 08:51 Ответить
19.10.2025 08:51 Ответить
"Нато слабке"!"єс дурне" "не то що ми то"!
19.10.2025 09:29 Ответить
19.10.2025 09:29 Ответить
А якби в 22 стали поруч з Україною, а не сховалися за її спиною, то зараз про таке й не думали, бо кацапню швидко б загнали в стійло. А так - "щит Європи" почав тріщати, от і заметушилися.
19.10.2025 12:09 Ответить
19.10.2025 12:09 Ответить
А чому вони повинні воювати?Вони в НАТО,вони провели реформи і тепер живуть достойно,а вкраїнчики вибирають пройдисвітів!
19.10.2025 14:04 Ответить
19.10.2025 14:04 Ответить
 
 