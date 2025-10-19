В Польше гражданских готовят к возможной агрессии РФ, - The Telegraph

В Польше все больше гражданских посещают курсы выживания, стрелковые полигоны и военные учебные программы, готовясь к возможной войне с РФ.

Об этом пишет издание The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Польша считается одной из европейских стран, которые могут оказаться на передовой в случае нападения РФ на государства НАТО.

На фоне угрозы польское правительство объявило планы по расширению базовой военной подготовки для взрослых мужчин и в этом году планирует направить около 4,5% ВВП на оборонные расходы.

По данным издания, все больше поляков обращаются в организации, которые предлагают подготовку: Польской сети выживателей, стрелковых клубов, военных училищ и волонтерских формирований, где приобретают навыки по выживанию, стрельбе и тактике.

Кроме этого, инструкторы по стрельбе отмечают рост спроса на обучение после полномасштабного вторжения России в Украину. На это также повлияли недавние инциденты с беспилотниками на польской территории.

Также некоторые организации проводят курсы самообороны и первой помощи для подростков и молодежи.

