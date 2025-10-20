РУС
Подрыв Северных потоков


Навроцкий об отказе суда Польши экстрадировать украинца Журавлева в Германию: Это хорошо

Подрыв Северного потока: Навроцкий оценил решение польского суда

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал дело украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Так, Навроцкий согласился с решением суда Варшавы. По его словам, "хорошо", что Журавлев остался в Польше.

Польский лидер предполагает, украинец может не получить справедливого суда с немецкой стороны.

Также, по мнению Навроцкого, нельзя исключать, что "деловые или экономические аргументы возьмут верх над здравым смыслом".

"Я согласен, что он может не получить справедливого суда с немецкой стороны, потому что помню, что "Северный поток-2" был проектом, который должен был приносить прибыль немецкому государству, и в то время не было важно, что Россия вооружалась для войны благодаря миллиардам долларов прибыли от этой сделки", - пояснил он.

Польша отказала в экстрадиции Журавлева

Напомним, окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока", в Германию. Его освободили в зале суда.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Автор: 

Польша (8932) Северный поток (1483) Навроцкий Кароль (77)
Ого! Даже "Rzeź wołyńska" відступила на другий план. Прогрес!
показать весь комментарий
20.10.2025 16:40 Ответить
Навроцький , а шо случалась? Здогадуєшся що Трамп Польщу здасть під хйла з усім ЄС?
показать весь комментарий
20.10.2025 16:45 Ответить
Сторонники PiS называют Туска "немецкой шлюхой". Понятно что они против всего что хочет Германия.
показать весь комментарий
20.10.2025 16:51 Ответить
Доречі, Туска перший сказав що все було зроблено правильно, що підірвали цей трубопровід!!!
показать весь комментарий
20.10.2025 18:22 Ответить
 
 