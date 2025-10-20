Навроцкий об отказе суда Польши экстрадировать украинца Журавлева в Германию: Это хорошо
Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал дело украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.
Так, Навроцкий согласился с решением суда Варшавы. По его словам, "хорошо", что Журавлев остался в Польше.
Польский лидер предполагает, украинец может не получить справедливого суда с немецкой стороны.
Также, по мнению Навроцкого, нельзя исключать, что "деловые или экономические аргументы возьмут верх над здравым смыслом".
"Я согласен, что он может не получить справедливого суда с немецкой стороны, потому что помню, что "Северный поток-2" был проектом, который должен был приносить прибыль немецкому государству, и в то время не было важно, что Россия вооружалась для войны благодаря миллиардам долларов прибыли от этой сделки", - пояснил он.
Польша отказала в экстрадиции Журавлева
Напомним, окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока", в Германию. Его освободили в зале суда.
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
