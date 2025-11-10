У Мерца заявили, що впораються з політичним тиском щодо "українського сліду" у справі про "Північний потік", - WSJ

В оточенні канцлера Німеччини Фрідріха Мерца заявили, що уряд зможе впоратися з наслідками політичного тиску, який посилюється через нові дані розслідування щодо нібито причетності українців до підриву газопроводів "Північного потоку".

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Екстрадиція Кузнєцова

Як зазначає видання, італійські судді до грудня мають вирішити, чи екстрадувати до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного у диверсії. У разі початку судового розгляду відносини між Києвом і Берліном можуть зазнати нового напруження, адже Німеччина залишається одним із головних донорів України та постачальником систем протиповітряної оборони.

Вплив на допомогу Україні

Наближені до Мерца політики вважають, що всередині країни зможуть стримати спроби опозиції домогтися припинення фінансування Києва. Вони зазначили, що німецьке суспільство вже значною мірою звикло до припущень про участь України у вибухах, зокрема завдяки публікаціям у ЗМІ.

Разом з тим джерела видання визнають, що Німеччині було б легше впоратися з дипломатичними наслідками, якби розслідування не створило настільки переконливу версію щодо українського сліду.

Нагадаємо, німецькі слідчі дійшли висновку, що атаки на газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі у 2022 році здійснила група з семи українців, які нібито діяли під безпосереднім керівництвом тодішнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.

Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

